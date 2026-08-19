МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышл. комплекса, включая животноводство, ветеринарию.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство, ветеринарию, обращение лекарственных средств для ветеринарного применения, растениеводство, карантин растений, мелиорацию земель, плодородие почв, регулирование рынка сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, производство и оборот табачной продукции, устойчивое развитие сельских территорий; в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель сельско-хозяйственного назначения), по государственному мониторингу таких земель; по управлению государственным имуществом на подведомственных предприятиях и учреждениях. С 2012 года осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства. Является федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям. Образовано 15.11.1991 года на базе Министерства селького хозяйства и продовольствия РСФСР и Государственного комитета РСФСР по земельной реформе и поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств как Министерство сельского хозяйства РСФСР (с 25.12.1991 года - РФ; с 30.09.1992 по 10.01.1993 годов и с 10.01.1994 по 18.05.2000 годов носило название Министерства сельского хозяйства и продовольствия). Определяет порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян сельско-хозяйственных растений; порядок учёта зерна и продуктов его переработки при осуществлении их поставок для государственных нужд и закладке в государственный резерв; порядок проведения карантинного фитосанитарного мониторинга и государственного мониторинга земель сельско-хозяйственного назначения; перечень заразных и иных болезней животных; правила, нормы, условия применения селекционных и биотехнологических методов в области племенного животноводства. Разрабатывает и утверждает планы проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий по обеспечению плодородия земель сельско-хозяйственного назначения; нормы естественной убыли в сфере сельского хозяйства и отраслях промышленности, отнесённых к ведению Министерства сельского хозяйства РФ; перечень карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней растений и сорняков); нормативы для расчёта потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах для ветеринарного применения и др.
В ведении Министерства сельского хозяйства РФ находятся: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральное агентство по рыболовству, а также учебно-опытные хозяйства, совхозы, биофабрики, племенные заводы, семеноводческие хозяйства, льносеменоводческие станции, Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (посёлок Ропша Ломоносовского района Ленинградской области), Центральный научно-исследовательский, экспериментальный и проектный институт по сельскому строительству (город Апрелевка), Всероссийский НИИ информатизации агрономии и экологии (посёлок Немчиновка-1 Одинцовского района Московской области), Всероссийского НИИ химических средств защиты растений, ФГУП «Русский соболь» (Пушкинский район Московской области) и др.
Список руководителей ведомства до 1999 года смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; А.В. Гордеев (19.08.1999-12.03.2009 годов); Е.Б. Скрынник (12.03.2009-21.05.2012 годов); Н.В. Фёдоров (с 21.05.2012 года).