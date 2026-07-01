МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, про­во­дя­щий государственную по­ли­ти­ку и нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние, а так­же над­зор и кон­троль в об­лас­ти гра­ж­дан­ской обо­ро­ны.

Фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, про­во­дя­щий государственную по­ли­ти­ку и нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние, а так­же над­зор и кон­троль в об­лас­ти гра­ж­дан­ской обо­ро­ны (ГО), за­щи­ты на­се­ле­ния и тер­ри­то­рий от чрез­вы­чай­ных си­туа­ций (ЧС) при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра, обес­пе­че­ния по­жар­ной безо­пас­но­сти и безо­пас­но­сти лю­дей на вод­ных объ­ек­тах. Об­ра­зо­ва­но Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 10.01.1994 года на ба­зе Государственного комитета РФ по де­лам ГО, ЧС и ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий сти­хий­ных бед­ст­вий при Пре­зи­ден­те РФ с пе­ре­да­чей ему функ­ций уп­разд­нён­ных Государственного комитета по со­ци­аль­ной за­щи­те гра­ж­дан и реа­би­ли­та­ции тер­ри­то­рий, по­стра­дав­ших от Чер­но­быль­ской и других ра­ди­ационных ка­та­ст­роф, и Комитета по про­ве­де­нию под­вод­ных ра­бот осо­бо­го на­зна­че­ния при Пра­ви­тель­ст­ве РФ. Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 11.07.2004 года № 868 ут­вер­жде­но По­ло­же­ние о МЧС РФ.

МЧС РФ осу­ще­ст­в­ля­ет свою дея­тель­ность не­по­сред­ст­вен­но и че­рез вхо­дя­щие в его сис­те­му: тер­ри­то­ри­аль­ные ор­га­ны - ре­гио­наль­ные цен­тры по де­лам ГО, ЧС и ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий сти­хий­ных бед­ст­вий и ор­га­ны, спе­ци­аль­но упол­но­мо­чен­ные ре­шать за­да­чи ГО и за­да­чи по пре­ду­пре­ж­де­нию и ли­к­ви­да­ции ЧС по субъ­ек­там РФ; Государственную про­ти­во­по­жар­ную служ­бу; вой­ска ГО; Государственную ин­спек­цию по ма­ло­мер­ным су­дам; ава­рий­но-спа­сательные и по­ис­ко­во-спа­сательные фор­ми­ро­ва­ния, об­ра­зо­вательные, научно-исследовательские, медицинские, са­на­тор­но-ку­рорт­ные и другие уч­ре­ж­де­ния и ор­га­ни­за­ции, на­хо­дя­щие­ся в ве­де­нии МЧС РФ.

Основными функ­ция­ми МЧС РФ яв­ля­ют­ся: вы­ра­бот­ка и реа­ли­за­ция государственной по­ли­ти­ки в об­лас­ти ГО, за­щи­ты на­се­ле­ния и тер­ри­то­рий от ЧС, в том числе в об­лас­ти пре­одо­ле­ния по­след­ст­вий ра­ди­ационных ава­рий и ка­та­ст­роф, обес­пе­че­ния по­жар­ной, био­логической и хи­мической безо­пас­но­сти, а так­же безо­пас­но­сти лю­дей на вод­ных объ­ек­тах; раз­ра­бот­ка про­ек­тов за­ко­нов, нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов и про­ек­тов тех­нических рег­ла­мен­тов в об­лас­ти ГО, пла­на ГО РФ, пе­реч­ня кри­ти­че­ски важ­ных для национальной без­о­пас­но­сти объ­ек­тов ин­фра­струк­ту­ры стра­ны, а так­же пред­ло­же­ний о по­ряд­ке вве­де­ния в дей­ст­вие это­го пла­на на тер­ри­то­рии РФ или в от­дель­ных её ме­ст­ностях в пол­ном объ­ё­ме ли­бо час­тич­но, о при­вле­че­нии в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке к ли­к­ви­да­ции ЧС Воо­руженных Сил РФ, других войск, во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний и ор­га­нов, о вве­де­нии чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния на тер­ри­то­рии РФ или в от­дель­ных её ме­ст­но­стях в слу­чае воз­ник­но­ве­ния ЧС, о ре­жи­мах при­ро­до­поль­зо­ва­ния, безо­пас­но­го про­жи­ва­ния на­се­ле­ния и хо­зяйственной дея­тель­но­сти на тер­ри­то­ри­ях, под­верг­ших­ся ра­дио­ак­тив­но­му за­гряз­не­нию, о но­менк­ла­ту­ре и нор­мах на­ко­п­ле­ния в государственном ре­зер­ве ма­те­ри­аль­ных цен­но­стей, пред­на­зна­чен­ных для обес­пе­че­ния не­от­лож­ных нужд при ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий ЧС; над­зор за вы­пол­не­ни­ем фе­де­раль­ны­ми ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти, ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти субъ­ектов РФ, ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­уп­рав­ле­ния, ор­га­ни­за­ция­ми и гра­ж­да­на­ми ус­та­нов­лен­ных тре­бо­ва­ний по ГО и по­жар­ной, био­ло­гической и хи­мической безо­пас­но­сти, за­щи­те на­се­ле­ния и тер­ри­то­рий от ЧС, во внут­рен­них во­дах и в тер­ри­тори­аль­ном мо­ре (во­дах) РФ - за поль­зо­ва­ни­ем ма­ло­мер­ны­ми су­да­ми и ба­за­ми (со­ору­же­ния­ми) для их стоя­нок; ор­га­ни­за­ция и ве­де­ние ГО, пла­ни­ро­ва­ние дей­ст­вий, под­го­тов­ка и при­ме­не­ние войск ГО для вы­пол­не­ния за­дач в це­лях обо­ро­ны РФ совместно с Воо­руженными Си­ла­ми РФ, под­дер­жа­ние бое­вой и мо­би­ли­зационной го­тов­но­сти ор­га­нов управ­ле­ния, войск ГО и под­раз­де­ле­ний Государственной про­ти­во­по­жар­ной служ­бы; управ­ле­ние в об­лас­ти ГО, за­щи­ты на­се­ле­ния и тер­ри­то­рий от ЧС, обес­пе­че­ния по­жар­ной, био­ло­гической и хи­мической безо­пас­но­сти, безо­пас­но­сти лю­дей на вод­ных объ­ек­тах, а так­же управ­ле­ние дея­тель­но­стью фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти в рам­ках еди­ной го­су­дар­ст­вен­ной сис­те­мы пре­ду­пре­ж­де­ния и ли­к­ви­да­ции чрез­вы­чай­ных си­туа­ций, ко­ор­ди­на­ция дея­тель­но­сти и взаи­мо­дей­ст­вие Воо­руженных Сил РФ, других войск, во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний и ор­га­нов при ре­ше­нии за­дач ГО, государственное ре­гу­ли­ро­ва­ние по­жар­ной безо­пас­но­сти при ис­поль­зо­ва­нии атом­ной энер­гии; ме­то­дическое ру­ко­во­дство соз­да­ни­ем и под­дер­жа­ни­ем в го­тов­но­сти убе­жищ и иных объ­ек­тов ГО, ор­га­ни­за­ци­ей ра­ди­ационной, хи­мической, био­ло­гической и медицинской за­щи­ты на­се­ле­ния; ор­га­ни­за­ция дея­тель­но­сти по­жар­ных, по­жар­но-спа­сательных, по­ис­ко­во-спа­сательных и ава­рий­но-спа­сательных фор­ми­ро­ва­ний, авиа­ции и других сил МЧС РФ; ра­бо­та по пре­ду­пре­ж­де­нию и ли­к­ви­да­ции ЧС, спа­се­нию лю­дей при ЧС, по экс­трен­но­му реа­ги­ро­ва­нию при ЧС, за­щи­те на­се­ле­ния и тер­ри­то­рий от ЧС и др.

МЧС РФ воз­глав­ля­ет ми­нистр по де­лам ГО, ЧС и ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий сти­хий­ных бед­ст­вий, ко­то­ро­го на­зна­ча­ет и ос­во­бо­ж­да­ет от долж­но­сти Пре­зи­дент РФ по пред­став­ле­нию председателя Пра­ви­тель­ст­ва РФ. Ми­нистр ор­га­ни­зу­ет ра­бо­ту МЧС РФ, управ­ля­ет вой­ска­ми ГО, из­да­ёт при­ка­зы, по­ло­же­ния, на­став­ле­ния, ин­ст­рук­ции и другие нор­ма­тив­ные ак­ты по наи­бо­лее важ­ным во­про­сам жиз­ни и дея­тель­но­сти Государственной про­ти­во­по­жарной служ­бы, Государственной ин­спек­ции по ма­ло­мер­ным су­дам, ава­рий­но-спа­сательных и по­ис­ко­во-спа­сательных фор­ми­ро­ва­ний и других. Ми­нистр име­ет за­мес­ти­те­лей по различным сфе­рам дея­тель­но­сти. Со­ве­щательным ор­га­ном МЧС РФ яв­ля­ет­ся Кол­ле­гия ми­ни­стер­ст­ва, в ко­то­рую вхо­дят: ми­нистр (председатель), его за­мес­ти­те­ли, другие долж­но­ст­ные ли­ца, ут­вер­ждае­мые Пре­зи­ден­том РФ.

Ми­нистры: С.К. Шой­гу (20.01.1994-11.05.2012 годы); В.А. Пучков (с 21.05.2012 года).

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