МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - федеральный орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и нормативно-правовое регулирование, а также надзор и контроль в области гражданской обороны.
Федеральный орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и нормативно-правовое регулирование, а также надзор и контроль в области гражданской обороны (ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Образовано Указом Президента РФ от 10.01.1994 года на базе Государственного комитета РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РФ с передачей ему функций упразднённых Государственного комитета по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от Чернобыльской и других радиационных катастроф, и Комитета по проведению подводных работ особого назначения при Правительстве РФ. Указом Президента РФ от 11.07.2004 года № 868 утверждено Положение о МЧС РФ.
МЧС РФ осуществляет свою деятельность непосредственно и через входящие в его систему: территориальные органы - региональные центры по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, специально уполномоченные решать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС по субъектам РФ; Государственную противопожарную службу; войска ГО; Государственную инспекцию по маломерным судам; аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, образовательные, научно-исследовательские, медицинские, санаторно-курортные и другие учреждения и организации, находящиеся в ведении МЧС РФ.
Основными функциями МЧС РФ являются: выработка и реализация государственной политики в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, в том числе в области преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, обеспечения пожарной, биологической и химической безопасности, а также безопасности людей на водных объектах; разработка проектов законов, нормативных правовых актов и проектов технических регламентов в области ГО, плана ГО РФ, перечня критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры страны, а также предложений о порядке введения в действие этого плана на территории РФ или в отдельных её местностях в полном объёме либо частично, о привлечении в установленном порядке к ликвидации ЧС Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, о введении чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных её местностях в случае возникновения ЧС, о режимах природопользования, безопасного проживания населения и хозяйственной деятельности на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, о номенклатуре и нормах накопления в государственном резерве материальных ценностей, предназначенных для обеспечения неотложных нужд при ликвидации последствий ЧС; надзор за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований по ГО и пожарной, биологической и химической безопасности, защите населения и территорий от ЧС, во внутренних водах и в территориальном море (водах) РФ - за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок; организация и ведение ГО, планирование действий, подготовка и применение войск ГО для выполнения задач в целях обороны РФ совместно с Вооруженными Силами РФ, поддержание боевой и мобилизационной готовности органов управления, войск ГО и подразделений Государственной противопожарной службы; управление в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной, биологической и химической безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также управление деятельностью федеральных органов исполнительной власти в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координация деятельности и взаимодействие Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при решении задач ГО, государственное регулирование пожарной безопасности при использовании атомной энергии; методическое руководство созданием и поддержанием в готовности убежищ и иных объектов ГО, организацией радиационной, химической, биологической и медицинской защиты населения; организация деятельности пожарных, пожарно-спасательных, поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований, авиации и других сил МЧС РФ; работа по предупреждению и ликвидации ЧС, спасению людей при ЧС, по экстренному реагированию при ЧС, защите населения и территорий от ЧС и др.
МЧС РФ возглавляет министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, которого назначает и освобождает от должности Президент РФ по представлению председателя Правительства РФ. Министр организует работу МЧС РФ, управляет войсками ГО, издаёт приказы, положения, наставления, инструкции и другие нормативные акты по наиболее важным вопросам жизни и деятельности Государственной противопожарной службы, Государственной инспекции по маломерным судам, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований и других. Министр имеет заместителей по различным сферам деятельности. Совещательным органом МЧС РФ является Коллегия министерства, в которую входят: министр (председатель), его заместители, другие должностные лица, утверждаемые Президентом РФ.
Министры: С.К. Шойгу (20.01.1994-11.05.2012 годы); В.А. Пучков (с 21.05.2012 года).