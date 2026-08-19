МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ - wентральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии, СССР и РФ, управ­ляв­шее же­лез­но­до­рож­ным транс­пор­том, а так­же, до 1931 года, внутренными вод­ны­ми и шос­сей­ны­ми пу­тя­ми со­об­ще­ния.

Об­ра­зо­ва­но 15(27).06.1865 года на ос­но­ве уп­разд­нён­но­го Глав­но­го управ­ле­ния пу­тей со­об­ще­ния. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пре­об­ра­зо­ва­но в На­род­ный ко­мис­са­ри­ат пу­тей со­об­ще­ния (НКПС) , с 1946 года - МПС СССР. Ука­зом пре­зи­ден­та Б.Н. Ель­ци­на от 20.01.1992 года пре­об­ра­зо­ва­но в МПС РФ (в 1992-1995 в его под­чи­не­нии на­хо­ди­лись железно-дорожные вой­ска). Оно уп­разд­не­но 09.03.2004 года, его функ­ции пе­ре­да­ны вновь соз­дан­но­му Министерствуву транс­пор­та и свя­зи, ко­то­рое 20.05.2004 года раз­де­ле­но на Министерство свя­зи и Министерство транс­пор­та, со­сре­до­то­чив­шее нор­ма­тив­но-пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние гражданской авиа­ции, морского, внутреннего вод­но­го, железно-дорожного, ав­то­мо­биль­но­го, городского элек­три­че­ско­го и промышленного транс­пор­та и управ­ле­ние до­рож­ным хо­зяй­ст­вом. Не­по­сред­ст­вен­ное управ­ле­ние железно-дорожным ком­плек­сом с 2003 года осу­ще­ст­в­ля­ет ОАО «Рос­сий­ские же­лез­ные до­ро­ги» (ОАО РЖД), все ак­ции ко­то­ро­го при­над­ле­жат го­су­дар­ст­ву.

Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми МПС Российской им­пе­рии яв­ля­лись управ­ле­ния ок­ру­гов пу­тей со­об­ще­ния, за­ни­мав­шие­ся главным образом вод­ны­ми пу­тя­ми, - Санкт-Пе­тер­бург­ско­го (с 1914 года Пет­ро­град­ско­го), Вы­те­гор­ско­го, Выш­не­во­лоц­ко­го, Московского, Кав­каз­ско­го (до 1884 года Управ­ле­ние пу­тей со­об­ще­ния на Кав­ка­зе), Ка­зан­ско­го, Мо­ги­лёв­ско­го, Ко­вен­ско­го (с 1901 года - Ви­лен­ско­го), Ки­ев­ско­го, Вар­шав­ско­го, Том­ско­го (с 1895 года ) и Крым­ско­го (с 1916 года ); фак­ти­че­ски ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми МПС бы­ли управ­ле­ния ка­зён­ных же­лез­ных до­рог. Ме­ст­ны­ми ор­га­на­ми МПС СССР в 1946-1951 годах яв­ля­лись управ­ле­ния ок­ру­гов пу­тей со­об­ще­ния, прав­ле­ния же­лез­ных до­рог, за­тем - управ­ле­ния же­лез­ных до­рог (им, в свою оче­редь, под­чи­ня­лись от­де­ле­ния до­ро­ги; в них вхо­ди­ли ли­ней­ные пред­при­ятия - де­по, дис­тан­ции и прочее).

В ве­де­нии МПС Российской им­пе­рии на­хо­ди­лись при­ста­ни и пор­ты, шос­сей­ные до­ро­ги, же­лез­ные до­ро­ги, а так­же Санкт-Пе­тербургский институт ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (ны­не Санкт-Пе­тербургский государственный университет пу­тей со­об­ще­ния), Московское инженерное училище ве­дом­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния (ос­но­ва­но в 1896 году, с 1913 года Московский институт ин­жене­ров пу­тей со­об­ще­ния, ны­не Московский государственный унститут пу­тей со­об­ще­ния), тех­нические железно-дорожные учи­ли­ща (от­кры­ва­лись с 1869 года), Выш­не­во­лоц­кое училище кон­дук­то­ров пу­тей со­об­ще­ния (ос­но­ва­но в 1883 году). В ве­де­нии МПС СССР на­хо­ди­лись: же­лез­ные до­ро­ги (в 1988 году - 32 до­ро­ги, 145 тысяч км пу­тей, свыше 11 тысяч стан­ций и разъ­ез­дов, свыше 1 тысячи ло­ко­мо­тив­ных и ва­гон­ных де­по, ты­ся­чи дис­тан­ций пу­ти, за­во­дов и других об­слу­жи­ваю­щих пред­при­ятий, стан­ции, де­по, ва­гон­ные уча­ст­ки, дис­тан­ции свя­зи и пр.), стро­ительные ор­га­ни­за­ции (1946-1954 годы; за­тем они пе­ре­да­ны об­ра­зо­ван­но­му со­юз­но­му Министерству транс­порт­но­го строи­тель­ст­ва СССР), с 1975 года - и мет­ро­по­ли­тен, а так­же 4 НИИ, 15 ву­зов, тех­ни­ку­мы и железно-дорожные шко­лы (1988 год), издательство «Транс­жел­дор­из­дат» (1923-1964 годы; до 1933 года «Транс­печать»).

В XIX - начале XX веков МПС ру­ко­во­ди­ло строи­тель­ст­вом и экс­плуа­та­ци­ей ка­зён­ных же­лез­ных до­рог и рель­со­вых подъ­езд­ных пу­тей, шос­сей­ных до­рог, гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний, управ­ля­ло су­до­ход­ны­ми и сплав­ны­ми пу­тя­ми со­об­ще­ния. Рас­смат­ри­ва­ло и раз­ра­ба­ты­ва­ло про­ек­ты об­ще­го­су­дар­ст­вен­ной се­ти же­лез­ных до­рог, за­ко­но­про­ек­ты, ка­сав­шие­ся пу­тей со­об­ще­ния. Осу­ще­ст­в­ля­ло над­зор за строи­тель­ст­вом и экс­плуа­та­ци­ей ча­ст­ных же­лез­ных до­рог; за дея­тель­но­стью земств по уст­рой­ст­ву зем­ских шос­се, а так­же за со­дер­жа­ни­ем ка­зён­ных шос­се, пе­ре­дан­ных в ве­де­ние земств; су­до­ход­ный над­зор на внутренних вод­ных пу­тях со­об­ще­ния ве­дом­ст­ва МПС (часть вод­ных пу­тей от­но­си­лась к ве­де­нию ме­ст­ных вла­стей). Ве­да­ло су­до­ход­но-по­ли­цей­ской ча­стью. Управ­ля­ло со­ору­же­ни­ем, ре­кон­ст­рук­ци­ей и со­дер­жа­ни­ем тор­го­вых пор­тов [до 07(20).11.1902 года, ко­гда бы­ло соз­да­но са­мо­сто­ятельное Главное управ­ле­ние тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния и пор­тов]. Раз­ра­ба­ты­ва­ло пра­ви­ла пла­ва­ния и су­до­ход­ст­ва (с 1890 года). Ус­та­нав­ли­ва­ло железно-дорожные та­ри­фы (в 1888 году эта функ­ция пе­ре­да­на Министерству фи­нан­сов). Рас­смат­ри­ва­ло за­яв­ки на кон­цес­сии и про­ек­ты ус­та­вов ак­цио­нер­ных об­ществ для уст­рой­ст­ва же­лез­ных до­рог и других ча­ст­ных пред­при­ятий в сфе­ре пу­тей со­об­ще­ния. Ру­ко­во­ди­ло про­изводством то­по­гра­фических изы­ска­ний, со­став­ля­ло и из­да­ва­ло кар­ты пу­тей со­об­ще­ния, пла­ны рек. Со­би­ра­ло ста­ти­стические све­де­ния о же­лез­ных до­ро­гах, шос­сей­ных и вод­ных пу­тях со­об­ще­ния, о ра­бо­тах в тор­го­вых пор­тах. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны ми­нистр пу­тей со­об­ще­ния воз­гла­вил Осо­бое со­ве­ща­ние для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по пе­ре­воз­ке то­п­ли­ва и про­до­вольственных и во­енных гру­зов (август 1915 года).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года НКПС за­ни­мал­ся вос­ста­нов­ле­ни­ем и даль­ней­шим раз­ви­ти­ем железно-дорожного хо­зяй­ст­ва, по­стра­дав­ше­го во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны и Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. МПС СССР в 1950-е годы вы­сту­пи­ло с про­грам­мой пер­спек­тив­но­го (на 20 лет) раз­ви­тия и мо­дер­ни­за­ции железно-дорожного транс­пор­та, в ко­то­рой пре­ду­смат­ри­ва­лась даль­ней­шая элек­три­фи­ка­ция (свыше 40 тысяч км гру­зо­на­пря­жён­ных ли­ний), вне­дре­ние те­п­ло­воз­ной тя­ги, ав­то­ма­ти­за­ция и ме­ха­ни­за­ция про­из­водственных про­цес­сов, ре­кон­ст­рук­ция за­во­дов транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния. Бла­го­да­ря реа­ли­за­ции про­грам­мы в 1975 году про­тя­жён­ность се­ти уве­ли­чи­лась на 17,6 тысяч км, объ­ё­мы пе­ре­во­зок вы­рос­ли в 3 раза (3621,1 миллионов тонн), 51,7% пе­ре­во­зок осу­ще­ст­в­ля­лось элек­тро­во­за­ми и 47,9% те­п­ло­во­за­ми; 38,9 тысяч км бы­ли элек­три­фи­ци­ро­ва­ны; 62,4 тысяч км ос­на­ще­ны ав­то­бло­ки­ров­кой. В 1960-1970-е годы вне­дря­лись пе­ре­до­вые тех­но­ло­гии ра­бо­ты стан­ций и железно-дорожных уз­лов, ор­га­ни­за­ции дви­же­ния со­еди­нён­ных по­ез­дов с пре­дос­тав­ле­ни­ем «окон» для ре­мон­та пу­ти. К концу 1970-х годов соз­дан специальный ва­гон­ный парк из реф­ри­же­ра­то­ров, зер­но­во­зов, це­мен­то­во­зов, двухъ­ярус­ных плат­форм для пе­ре­воз­ки ав­то­мо­би­лей и др. В 1982 году был пред­ло­жен план раз­ви­тия железно-дорожной от­рас­ли, в ос­но­ву ко­то­ро­го по­ло­же­на стра­те­гия вне­дре­ния во все зве­нья транс­порт­но­го кон­вей­е­ра ин­тен­сив­ных тех­но­ло­гий на ба­зе ав­то­ма­ти­за­ции про­изводства и бо­лее ши­ро­кой ме­ха­ни­за­ции руч­но­го тру­да. В 1988 году дос­тиг­нут аб­со­лют­ный мак­си­мум пе­ре­во­зок не толь­ко в СССР, но и в ми­ре (4115,6 миллионов тонн гру­за и 4395,9 миллионов пас­са­жи­ров) при уве­ли­че­нии се­ти толь­ко на 3,4 тысячи км. В 1991 году в МПС раз­ра­бо­та­на тре­тья про­грам­ма раз­ви­тия и ре­кон­ст­рук­ции железно-дорожного транс­пор­та на пе­ри­од до 2000 года, ко­то­рая лег­ла в ос­но­ву даль­ней­ше­го раз­ви­тия и мо­дер­ни­за­ции же­лез­ных до­рог Рос­сии.

Ве­дом­ст­во из­да­ва­ло жур­нал, ме­няв­ший наз­ва­ния: «Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния» (1865-1875, 1878-1917 годы; в 1882-1886 годах не­офи­ци­аль­ная часть жур­на­ла вы­хо­ди­ла от­дель­ным из­да­ни­ем под названием «Ин­же­нер­ный Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния»), «Тех­ни­ка и эко­но­ми­ка пу­тей со­об­ще­ния» (1919-1924 годы), «Со­циа­ли­сти­чес­кий транс­порт» (1926-1940 годы), «Же­лез­но­до­рож­ный транс­порт» (вы­хо­дит с 1941 года). Другие из­да­ния ве­дом­ст­ва: «Вест­ник Ми­ни­стер­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния» (1896-1903 годы), «Вест­ник пу­тей со­об­ще­ния» (1904-1917 годы), газета «Гу­док» (вы­хо­дит с 1917 года; с 2007 года из­да­ёт­ся ОАО РЖД).

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия».

Дополнительная литература:

Крат­кий очерк дея­тель­но­сти Ми­ни­стер­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния. 1874-1886. СПб., 1887;

Ис­то­ри­че­ский очерк раз­ви­тия уч­ре­ж­де­ний и ра­бот ве­дом­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния по ста­ти­сти­ке и кар­те пу­тей со­об­ще­ния в 1798-1897. СПб., 1898;

Крат­кий ис­то­ри­че­ский очерк раз­ви­тия и дея­тель­но­сти ве­дом­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния за 100 лет его су­ще­ст­во­ва­ния. 1798-1898. СПб., 1898. М., 2009;

Крат­кий ис­то­ри­че­ский очерк учеб­ных за­ве­де­ний ве­дом­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния. СПб., 1900;

Об­зор дея­тель­но­сти Ми­ни­стер­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния за вре­мя цар­ст­во­ва­ния им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра III. СПб., 1902;

Об­зор дея­тель­но­сти Ми­ни­стер­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния за де­ся­ти­ле­тие 1895-1904. СПб., 1906;

Ис­то­ри­че­ский очерк раз­ви­тия ор­га­ни­за­ции ве­дом­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния. СПб., [1909];

К два­дца­ти­пя­ти­ле­тию Со­ве­та по же­лез­но­до­рож­ным де­лам. СПб., 1911;

Крат­кий очерк дея­тель­но­сти Ин­же­нер­но­го со­ве­та за XXV лет с 1892 по 1917. П., 1917.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)