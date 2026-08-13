МИНИСТЕРСТВО ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ
МИНИСТЕРСТВО ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ - центральное государственное учреждение в России в 1865-1868, 1880-1881 и 1917 годах, управлявшее почтой, телеграфом и (в 1917 году) телефонной связью.
Впервые образовано 15(27).06.1865 года на основе Главного начальства над Почтовым департаментом (создано в 1824 году как самостоятельное ведомство), упразднено 09(21).03.1868 года (Почтовый и Телеграфный департаменты Министерства почт и телеграфов вошли в состав МВД). Вновь учреждено 06(18).08.1880 года, упразднено 16(28).03.1881 года (Почтовый и Телеграфный департаменты вновь переданы в МВД, в 1884 году они объединены в Главное управление почт и телеграфов, которое также заведовало телефонной связью). В 3-й раз Министерство почт и телеграфов учреждено 05(18).05.1917 года Временным правительством. Местные органы - управления телеграфных (с 1875 года), затем почтово-телеграфных (с 1885 года) округов, каждый из которых включал несколько губерний, а также губернские почтовые конторы, которым подчинялись уездные почтмейстеры (в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве были почтамты) и телеграфные отделения. В ведении Министерства почт и телеграфов находились учреждения связи и Электротехнический институт в Петрограде (основан как Техническое училище почтово-телеграфного ведомства в 1886 году; ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет).
В ходе Октябрьской революции 26.10(08.11).1917 года Министерство почт и телеграфов преобразовано в Наркомат почт и телеграфов РСФСР (с 1923 года Наркомат почт и телеграфов СССР, с 1932 года Наркомат связи СССР, в 1946-1991 годах Министерство связи СССР).
Центральные органы управления отраслью в РФ - Министерство связи РФ (1991-1997 годы), Государственный комитет (с 1999 года Министерство) РФ по связи и информатизации (1997-2004 годы), Министерство транспорта и связи РФ (март - май 2004 года), Министерство информационных технологий и связи РФ (2004-2008 годы), Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (с 2008 года).
Список руководителей ведомства до 2004 года смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия»; Л.Д. Рейман (20.05.2004-12.05.2008 годов).