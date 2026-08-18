МИНИСТЕРСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА И УДЕЛОВ
МИНИСТЕРСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА И УДЕЛОВ - центральное государственное учреждение в России, управлявшее делами императорской фамилии и императорского двора, а также некоторыми учреждениями культуры.
Образовано 22.08(03.09).1826 года с целью объединения всех центральных органов придворного управления, возникших в XVIII веке. В его ведении находились: управление личным имуществом императора и членов императорской фамилии, в том числе удельными и дворцовыми крестьянами (до 1863 года), кабинетскими землями, удельными землями, дворцовыми землями и расположенными на них заводами, фабриками, рудниками; строительство, содержание и охрана императорских дворцов, садов, парков; управление дворцовыми городами - Царским Селом (ныне Пушкин), Петергофом, Гатчиной, Павловском и Ораниенбаумом (ныне Ломоносов), заведование полицией в этих городах; организация коронаций (с 1856 года), торжеств с участием членов императорской фамилии, придворных церемоний (с 1858 года); устройство придворной охоты; ведение хозяйства императорского двора; содержание императорских театров и Придворной певческой капеллы, а также цензура исполнявшихся в них сочинений; содержание придворного духовенства, Придворного оркестра, Эрмитажа, Санкт-Петербургского театрального училища (с 1829 года). Под «главным начальством» министра императорского двора и уделов находились АХ (с 1829 года), Санкт-Петербургский ботанический сад (с 1830 года), Румянцевский (1850-1861 годы) и Керченский (с 1853 года) музеи, Императорская публичная библиотека (ныне РНБ; 1850-1863 годы), Московское художественное общество, Археологическая комиссия (с 1859 года), а также все археологические изыскания (с 1852 года). В Министерстве императорского двора и уделов велись камер-фурьерские журналы, в которых ежедневно делались записи обо всех придворных церемониях и официальных действиях членов императорской семьи (включая обеды, приём посетителей и тому подобное). В его состав входили Кабинет Его (Её) Императорского Величества, Департамент уделов (за исключением 1852-1856 годов, когда существовало Министерство уделов), Капитул орденский (с 1842 года; министр императорского двора являлся канцлером Капитула российских императорскихи царских орденов).
Министерству императорского двора и уделов подчинялось исключительно императору, даже после создания объединённого правительства - Совета министров (1905 год), хотя министр императорского двора и уделов участвовал в его заседаниях. Находилось вне контроля Сената и других высших органов власти, вопросы его деятельности были вне компетенции Государственного контроля и Государственной думы. Служащие ведомства имели отличные от общегражданских придворные чины (смотрите в статье Табель о рангах 1722 года), льготы по пенсионному обеспечению, право на бесплатное лечение в ведомственных медицинских учреждениях, получали пособия на воспитание детей, наградные, обеспечивались казёнными квартирами и др.
Местные органы - дворцовые управления, удельные конторы (созданы в 1808 году в ведомстве Департамента уделов; в губерниях с числом удельных крестьян мужского пола менее 10 тысяч действовали отделения этих контор), а с 1892 года - управления удельных округов (всего было 12 округов). В подчинении Министерства императорского двора и уделов находились сельские училища в удельных имениях (1828-1864 годы), а также Удельное земледельческое училище в Санкт-Петербурге (1833-1849 годы).
После Февральской революции 1917 года учреждена должность комиссара над бывшим Министерством императорского двора и уделов (Ф.А. Головин), но само ведомство продолжало существовать. Упразднено 04(17).12.1917 года, после Октябрьской революции 1917 года.
Список руководителей ведомства смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».