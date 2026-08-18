МИНИСТЕРСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА И УДЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА И УДЕЛОВ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии, управ­ляв­шее де­ла­ми им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии и им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра, а так­же не­ко­то­ры­ми уч­ре­ж­де­ния­ми куль­ту­ры.

Об­ра­зо­ва­но 22.08(03.09).1826 года с це­лью объ­е­ди­не­ния всех центральных ор­га­нов при­двор­но­го управ­ле­ния, воз­ник­ших в XVIII веке. В его ве­де­нии на­хо­ди­лись: управ­ле­ние лич­ным иму­ще­ст­вом им­пе­ра­то­ра и чле­нов императорской фа­ми­лии, в том числе удель­ны­ми и двор­цо­вы­ми кре­сть­я­на­ми (до 1863 года), ка­би­нет­ски­ми зем­ля­ми , удель­ны­ми зем­ля­ми, двор­цо­вы­ми зем­ля­ми и рас­по­ло­жен­ны­ми на них за­во­да­ми, фаб­ри­ка­ми, руд­ни­ка­ми; строи­тель­ст­во, со­дер­жа­ние и ох­ра­на императорских двор­цов, са­дов, пар­ков; управ­ле­ние двор­цо­вы­ми го­ро­да­ми - Цар­ским Се­лом (ны­не Пуш­кин), Пе­тер­го­фом, Гат­чи­ной, Пав­лов­ском и Ора­ни­ен­бау­мом (ны­не Ло­мо­но­сов), за­ве­до­ва­ние по­ли­ци­ей в этих го­ро­дах; ор­га­ни­за­ция ко­ро­на­ций (с 1856 года), тор­жеств с уча­сти­ем чле­нов императорской фа­ми­лии, при­двор­ных це­ре­мо­ний (с 1858 года); уст­рой­ст­во при­двор­ной охо­ты; ве­де­ние хо­зяй­ст­ва императорского дво­ра; со­дер­жа­ние императорских теат­ров и При­двор­ной пев­че­ской ка­пел­лы, а так­же цен­зу­ра ис­пол­няв­ших­ся в них со­чи­не­ний; со­дер­жа­ние при­двор­но­го ду­хо­вен­ст­ва, При­двор­но­го ор­ке­ст­ра, Эр­ми­та­жа , Санкт-Пе­тербургского те­ат­раль­но­го училища (с 1829 года). Под «глав­ным на­чаль­ст­вом» ми­ни­ст­ра императорского дво­ра и уде­лов на­хо­ди­лись АХ (с 1829 года), Санкт-Пе­тербургский бо­та­нический сад (с 1830 года), Ру­мян­цев­ский (1850-1861 годы) и Кер­чен­ский (с 1853 года) му­зеи, Императорская пуб­лич­ная библиотека (ны­не РНБ; 1850-1863 годы), Московское ху­дожественное общество, Ар­хео­ло­ги­че­ская ко­мис­сия (с 1859 года), а так­же все ар­хео­ло­гические изы­ска­ния (с 1852 года). В Министерстве императорского двора и уделов ве­лись ка­мер-фурь­ер­ские жур­на­лы, в ко­то­рых еже­днев­но де­ла­лись за­пи­си обо всех при­двор­ных це­ре­мо­ни­ях и официальных дей­ст­ви­ях чле­нов императорской се­мьи (вклю­чая обе­ды, при­ём по­се­ти­те­лей и тому подобное). В его со­став вхо­ди­ли Ка­би­нет Его (Её) Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва, Де­пар­та­мент уде­лов (за ис­клю­че­ни­ем 1852-1856 годов, ко­гда су­ще­ст­во­ва­ло Ми­ни­стер­ст­во уде­лов), Ка­пи­тул ор­ден­ский (с 1842 года; ми­нистр императорского дво­ра яв­лял­ся канц­ле­ром Ка­пи­ту­ла российских императорскихи цар­ских ор­де­нов).

Министерству императорского двора и уделов под­чи­ня­лось ис­клю­чи­тель­но им­пе­ра­то­ру, да­же по­сле соз­да­ния объ­е­ди­нён­но­го пра­ви­тель­ст­ва - Со­ве­та ми­ни­ст­ров (1905 год), хо­тя ми­нистр императорского дво­ра и уделов уча­ст­во­вал в его за­се­да­ни­ях. На­хо­ди­лось вне кон­тро­ля Се­на­та и других выс­ших ор­га­нов вла­сти, во­про­сы его дея­тель­но­сти бы­ли вне ком­пе­тен­ции Го­су­дар­ст­вен­но­го кон­тро­ля и Го­су­дар­ст­вен­ной ду­мы. Слу­жа­щие ве­дом­ст­ва име­ли от­лич­ные от об­ще­гра­ж­дан­ских при­двор­ные чи­ны (смотрите в статье Та­бель о ран­гах 1722 года), льго­ты по пен­си­он­но­му обес­пе­че­нию, пра­во на бес­плат­ное ле­че­ние в ве­дом­ствен­ных медицинских уч­ре­ж­де­ни­ях, по­лу­ча­ли по­со­бия на вос­пи­та­ние де­тей, на­град­ные, обес­пе­чи­ва­лись ка­зён­ны­ми квар­ти­ра­ми и др.

Ме­ст­ные ор­га­ны - двор­цо­вые управ­ле­ния, удель­ные кон­то­ры (соз­да­ны в 1808 году в ве­дом­ст­ве Департамента уде­лов; в гу­бер­ни­ях с чис­лом удель­ных кре­сть­ян муж­ско­го по­ла ме­нее 10 тысяч дей­ст­во­ва­ли от­де­ле­ния этих кон­тор), а с 1892 года - управ­ле­ния удель­ных ок­ру­гов (все­го бы­ло 12 ок­ру­гов). В под­чи­не­нии Министерства императорского двора и уделов на­хо­ди­лись сель­ские учи­ли­ща в удель­ных име­ни­ях (1828-1864 годы), а так­же Удель­ное зем­ле­дельческое училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1833-1849 годы).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года уч­ре­ж­де­на долж­ность ко­мис­са­ра над бывшим Министерством императорского двора и уделов (Ф.А. Го­ло­вин), но са­мо ве­дом­ст­во про­дол­жа­ло су­ще­ст­во­вать. Уп­разд­не­но 04(17).12.1917 года, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в томе «Рос­сия».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)