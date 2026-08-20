МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии, управ­ляв­шее государственными иму­ще­ст­ва­ми и со­дей­ст­во­вав­шее раз­ви­тию сельского хозяйства.

Соз­да­но 26.12.1837(07.01.1838) года, в хо­де ре­фор­мы Киселёва 1837-1841 годов , на ос­но­ве Департамента государственных иму­ществ Министерства фи­нан­сов. В 1894 году пре­об­ра­зо­ва­но в Министерство зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ (МЗи­ГИ), в 1905 году - в Главное управ­ле­ние зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия (с 1915 года Ми­ни­стер­ство зем­ле­де­лия).

Ме­ст­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми МГИ (МЗи­ГИ) бы­ли гу­берн­ские па­ла­ты государственных иму­ществ, ко­то­рые в 1866 году пре­об­ра­зо­ва­ны в управ­ле­ния государственными иму­ще­ст­ва­ми (с 1902 года уп­рав­ле­ния зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ); с 1882/83 года соз­да­ва­лись объ­е­ди­нён­ные уп­рав­ле­ния, дей­ст­вие ко­то­рых рас­про­стра­ня­лось на несколько гу­бер­ний (Санкт-Пе­тер­бур­го-Псков­ское, Ви­лен­ско-Ко­вен­ское, Смо­лен­ско-Ви­теб­ско-Мо­ги­лёв­ское и т. д.). Им под­чи­ня­лись ок­руж­ные управ­ле­ния (1838-1902 годы; по од­но­му в уез­де или од­но на два и бо­лее уез­дов) и уезд­ные лес­ниче­ст­ва (1838-1918 годы). В 1888 году уч­ре­ж­де­ны гу­берн­ские ле­со­ох­ра­нительные ко­ми­те­ты МГИ (МЗи­ГИ) под пред­се­да­тель­ст­вом гу­бер­на­то­ров. С 1900 года соз­да­ва­лись гу­берн­ские ко­ми­те­ты о ссу­дах на сельско-хозяйственное улуч­ше­ние.

Ми­ни­стер­ст­во управ­ля­ло все­ми раз­ря­да­ми госудраственных кре­сть­ян (до 1866 года), иностранными ко­ло­ни­ста­ми, ко­че­вы­ми на­ро­да­ми, ев­рея­ми-зем­ле­дель­ца­ми; с 1866 года про­во­ди­ло по­зе­мель­ное уст­рой­ст­во бывших государственных кре­сть­ян, по­лу­чив­ших свои на­де­лы в соб­ст­вен­ность (в основном за­вер­ше­но к 1883 году). Ох­ра­ня­ло, раз­во­ди­ло и экс­плуа­ти­ро­ва­ло ле­са на ка­зён­ных зем­лях, ве­ло ле­со­уст­ро­ительные ра­бо­ты, а так­же (до 1867 года) ре­ша­ло су­деб­ные де­ла по лес­ной час­ти. Рас­по­ря­жа­лось ка­зён­ны­ми «об­роч­ны­ми ста­тья­ми»: сда­ва­ло в арен­ду не­дви­жи­мые иму­ще­ст­ва (уча­ст­ки зем­ли, пло­ти­ны, мель­ни­цы и др.) и предо­став­ля­ло пра­во на про­мыс­ло­вую дея­тель­ность (рыб­ную лов­лю в ка­зён­ных во­доё­мах, охо­ту на ка­зён­ных зем­лях и т. п.). Про­из­во­ди­ло ка­дастр и люс­т­ра­ции ка­зён­ных име­ний в Западном крае. Ве­ло ме­же­ва­ние и на­де­ля­ло зем­лёй пе­ре­се­лен­цев на ка­зён­ные зем­ли, во­дво­ря­ло ссыль­ных на зем­лях в Си­би­ри. Управ­ля­ло государственным кон­но­за­вод­ст­вом (1848-1856 и 1874-1881 годы), государственными ко­ра­бель­ны­ми ле­са­ми (1854-1860 годы), гор­но­за­вод­ски­ми де­ла­ми (с 1874 года; за ис­клю­че­ни­ем пред­при­ятий на ка­би­нет­ских зем­лях). Раз­ра­ба­ты­ва­ло на­учные и тех­нические во­про­сы зем­ле­де­лия, поч­во­ве­де­ния, зоо­тех­ни­ки и тому подобные, ор­га­ни­зо­вы­ва­ло вы­да­чу ссуд на сельско-хозяйственные улуч­ше­ния, по­ощ­ря­ло кре­сть­ян­ские кус­тар­ные про­мыс­лы, ве­ло сельско-хозяйственную ста­ти­сти­ку, ру­ко­во­ди­ло ме­лио­ра­тив­ны­ми ра­бо­та­ми в различных рай­онах стра­ны, со­дей­ст­во­ва­ло раз­ви­тию тор­фо­до­бы­чи, ре­гу­ли­ро­ва­ло ры­бо­лов­ст­во. Ут­вер­жда­ло ус­та­вы сельско-хозяйственных об­ществ и осу­ще­ст­в­ля­ло над­зор за их дея­тель­но­стью. Из­да­ва­ло свои «Из­вес­тия…» (с 1894 года), «Жур­нал кон­но­за­вод­ст­ва» (с 1842 года), журнал «Сель­ское хо­зяй­ст­во и ле­со­во­дство» (с 1865 года).

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в томе «Рос­сия».

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