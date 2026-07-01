МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ - федеральный орган исполнительной власти.
Образовано 12.05.2008 года на базе Министерства экономического развития и торговли РФ. Осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сфере интеллектуальной собственности, безопасности процессов производства, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), имущественных отношений, банкротства и финансового оздоровления, оценочной деятельности, земельных отношений и государственного мониторинга земель (за исключением земель сельско-хозяйственного назначения), осуществления государственного кадастрового учёта и кадастровой деятельности, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии, государственной статистической деятельности, инвестиционной деятельности и государственных инвестиций, формирования межгосударственных, федеральных, ведомственных целевых программ, разработки и реализации программ социально-экономического развития РФ, создания и функционирования особых экономических зон на территории РФ, управления государственным материальным резервом, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и др. Проводит мониторинг, анализ и прогнозирование конъюнктуры мировых рынков и социально-экономических процессов в РФ, разрабатывает сводный финансовый баланс РФ, годовые, ежеквартальные и ежемесячные доклады о состоянии экономики. Координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по привлечению в экономику РФ прямых иностранных инвестиций. Проводит проверку инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств федерального бюджета (за исключением инвестиционных проектов, финансируемых за счёт средств Инвестиционного фонда РФ). Готовит заключения о соответствии инвестиционного проекта, претендующего на получение средств Инвестиционного фонда, приоритетам социально-экономического развития РФ и др. Руководит деятельностью торговых представительств РФ в иностранных государствах. Утверждает порядок подготовки решений об условиях приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий; порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков; порядок ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований и переименовании географических объектов; порядок подготовки и заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах функциональных зон национальных парков, и др.
В ведении министерства находятся федеральные службы: по управлению государственным имуществом, по государственным резервам, по интеллектуальной собственности; государственной регистрации, кадастра и картографии, по аккредитации; а также Институт макроэкономических исследований, Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров, Совет по изучению производительных сил (в совместном ведении с РАН), Всероссийская академия внешней торговли, Московский институт международного бизнеса, Высшие курсы иностранных языков.
Министры: Э.С. Набиуллина (12.05.2008-21.05.2012 годов); А.Р. Белоусов (с 21.05.2012 года).