МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ - федеральный орган исполнительной власти.

Об­ра­зо­ва­но 12.05.2008 года на ба­зе Министерства эко­но­мического раз­ви­тия и тор­гов­ли РФ. Осу­ще­ст­в­ля­ет функ­ции по вы­ра­бот­ке и реа­ли­за­ции государственной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре ана­ли­за и про­гно­зи­ро­ва­ния со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия, раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, за­щи­ты прав юри­дических лиц и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, в сфе­ре ин­тел­лектуальной собственности, безо­пас­но­сти про­цес­сов про­из­вод­ст­ва, под­держ­ки со­ци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ных не­ком­мерческих ор­га­ни­за­ций, внеш­не­эко­но­мической дея­тель­но­сти (за ис­клю­че­ни­ем внеш­ней тор­гов­ли), иму­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний, бан­к­рот­ст­ва и фи­нан­со­во­го оз­до­ров­ле­ния, оце­ноч­ной дея­тель­но­сти, зе­мель­ных от­но­ше­ний и государственного мо­ни­то­рин­га зе­мель (за ис­клю­че­ни­ем зе­мель сельско-хозяйственного на­зна­че­ния), осу­ще­ст­в­ле­ния государственного ка­да­ст­ро­во­го учё­та и ка­да­ст­ро­вой дея­тель­но­сти, государственной ре­ги­ст­ра­ции прав на не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, гео­де­зии и кар­то­гра­фии, государственной статистической дея­тель­но­сти, ин­ве­стиционной дея­тель­но­сти и государственных ин­ве­сти­ций, фор­ми­ро­ва­ния меж­го­су­дарственных, фе­де­раль­ных, ве­дом­ст­вен­ных це­ле­вых про­грамм, раз­ра­бот­ки и реа­ли­за­ции про­грамм со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия РФ, соз­да­ния и функ­цио­ни­ро­ва­ния осо­бых эко­но­ми­че­ских зон на тер­ри­то­рии РФ , управ­ле­ния государственным ма­те­ри­аль­ным ре­зер­вом, раз­ме­ще­ния за­ка­зов на по­став­ки то­ва­ров, вы­пол­не­ние ра­бот, ока­за­ние ус­луг для го­су­дар­ст­вен­ных и му­ни­ци­паль­ных нужд и др. Про­во­дит мо­ни­то­ринг, ана­лиз и про­гно­зи­ро­ва­ние конъ­юнк­ту­ры ми­ро­вых рын­ков и со­ци­аль­но-эко­но­мических про­цес­сов в РФ, раз­ра­ба­ты­ва­ет свод­ный фи­нан­со­вый ба­ланс РФ, го­до­вые, еже­квар­таль­ные и еже­ме­сяч­ные док­ла­ды о со­стоя­нии эко­но­ми­ки. Ко­ор­ди­ни­ру­ет дея­тель­ность фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти по при­вле­че­нию в эко­но­ми­ку РФ пря­мых иностранных ин­ве­сти­ций. Про­во­дит про­вер­ку ин­ве­стиционных про­ек­тов, фи­нан­си­ро­ва­ние ко­то­рых пла­ни­ру­ет­ся осу­ще­ст­в­лять пол­но­стью или час­тич­но за счёт средств фе­де­раль­но­го бюд­же­та (за ис­клю­че­ни­ем ин­ве­стиционных про­ек­тов, фи­нан­си­руе­мых за счёт средств Ин­ве­стиционного фон­да РФ). Го­то­вит за­клю­че­ния о со­от­вет­ст­вии ин­ве­стиционного про­ек­та, пре­тен­дую­ще­го на по­лу­че­ние средств Ин­ве­стиционного фон­да, при­ори­те­там со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия РФ и др. Ру­ко­во­дит дея­тель­но­стью тор­го­вых пред­ста­ви­тельств РФ в иностранных го­су­дар­ст­вах. Ут­вер­жда­ет по­ря­док под­го­тов­ки ре­ше­ний об ус­ло­ви­ях при­ва­ти­за­ции иму­ще­ст­вен­ных ком­плек­сов уни­тар­ных пред­при­ятий; по­ря­док ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­ния тор­гов (кон­кур­сов, аук­цио­нов) по про­да­же на­хо­дя­щих­ся в государственной или му­ни­ци­паль­ной соб­ст­вен­но­сти зе­мель­ных уча­ст­ков; по­ря­док ве­де­ния ре­естров субъ­ек­тов ма­ло­го и среднего пред­при­ни­ма­тель­ства, по­ря­док рас­смот­ре­ния пред­ло­же­ний о при­свое­нии на­име­но­ва­ний и пе­ре­име­но­ва­нии гео­гра­фических объ­ек­тов; по­ря­док под­го­тов­ки и за­клю­че­ния до­го­во­ра арен­ды зе­мель­но­го уча­ст­ка, рас­по­ло­жен­но­го в гра­ни­цах функ­цио­наль­ных зон национальных пар­ков, и др.

В ве­де­нии ми­ни­стер­ст­ва на­хо­дят­ся фе­де­раль­ные служ­бы: по управ­ле­нию государственным иму­ще­ст­вом, по государственным ре­зер­вам, по ин­теллектуальной собственности; государственной ре­ги­ст­ра­ции, ка­да­ст­ра и кар­то­гра­фии , по ак­кре­ди­та­ции; а так­же Институт мак­ро­эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний, Фе­де­раль­ный ре­сурс­ный центр по ор­га­ни­за­ции под­го­тов­ки управ­лен­че­ских кад­ров, Со­вет по изу­че­нию про­из­во­ди­тель­ных сил (в со­в­мест­ном ве­де­нии с РАН), Все­российская ака­де­мия внеш­ней тор­гов­ли, Московский институт ме­ж­ду­народного биз­не­са, Выс­шие кур­сы иностранных язы­ков.

Ми­нистры: Э.С. На­би­ул­ли­на (12.05.2008-21.05.2012 годов); А.Р. Белоусов (с 21.05.2012 года).

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