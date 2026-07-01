МИНИХ ХРИСТОФОР АНТОНОВИЧ ФОН
МИНИХ ХРИСТОФОР АНТОНОВИЧ ФОН - граф (1728, 1762 годы), российский военный и государственный деятель, инженер, мемуарист, генерал-фельдмаршал (1732 годы).
Отец С.Х. фон Миниха. Инженерному делу учился у своего отца Антона Гюнтера фон Миниха. Участвовал в войне за Испанское наследство 1700-1714 годов в составе армий ландграфств Гессен-Дармштадт (1702-1705 годы) и Гессен-Кассель (1705-1712 годы). Инспектор войск польского короля Августа II Сильного (1717-1720 годы). В чине генерал-майора в 1721 году принят на российскую службу. Глава Канцелярии Ладожского канала (1724-1741 годы). Обер-директор над фортификациями империи (1727-1741 годы). Президент Военной коллегии [12(23).05.1732-03(14).03.1741 годов; её член в 1727-1728 годах, с 1730 года вице-президент]. Начальник артиллерии (1729-1731 годы), генерал- фельдцейхмейстер (1731-1735 годы). Инициатор создания и шеф Кадетского корпуса (1731-1741 годы). Провёл реформы в российской армии, в частности по инициативе Миниха сформирована Закамская ландмилиция, а Украинская преобразована в Украинский ландмилицейский корпус, начато формирование кирасирских полков; жалованье российских офицеров увеличено вдвое (уравнено с жалованьем иностранцев, находившихся на российской службе); срок службы рядовых сокращён с пожизненного до 10-летнего, запрещено служить единственному сыну, производить в офицеры неграмотных солдат; в гарнизонных пехотных полках открыты школы для обучения грамоте солдатских детей, рождённых во время нахождения их отцов на службе.
Главнокомандующий российской армией в войне за Польское наследство 1733-1735 годов. Руководил блокадой и бомбардировкой города Гданьск; 19(30).06.1734 года вынудил сдаться его гарнизон. Во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов главнокомандующий Днепровской армией, одновременно военный губернатор Белгорода и Киева. 20(31).05.1736 года овладел турецкой крепостью Перекоп, 17(28) июня того же года - столицей Крымского ханства города Бахчисарай, но из-за недостатка воды, продовольствия и фуража, а также начавшейся эпидемии чумы вывел войска из Крыма. 02(13).07.1737 года руководил штурмом турецкой крепости Очаков (ныне город Николаевской области, Украина). В Ставучанском сражении 1739 года разгромил сераскира (главнокоманд.) турецкой армии Вели-пашу, после чего овладел городом Хотин и занял почти всю территорию Молдавии. После заключения Белградского мира 1739 года получил почетное звание подполковника лейб-гвардии Преображенского полка, полковником которого была императрийца Анна Ивановна. В ночь на 09(20).11.1740 года приказал своему адъютанту Х.Г. фон Манштейну арестовать регента при малолетнем императоре Иване IV Антоновиче Э.И. Бирона и его брата генерал-аншефа Г. Бирона. Кабинет-министров (1740-1741 годы), глава военного департамента Кабинета министров 1731-1741 годы (1741 год). Выступал за разрыв союзнических отношений со Священной Римской империей и заключение союза с Пруссией и Францией; способствовал возобновлению в декабре 1740 - январе 1741 годов русско-прусского союза 1726 года. Из-за конфликта с А.И. Остерманом в марте 1741 года подал в отставку и уволен со всех постов. 25.11(06.12).1741 года арестован, манифестом императрийцы Елизаветы Петровны от 28.11(09.12).1741 года обвинён в государственной измене, в январе 1742 года приговорён к смертной казни через четвертование (приговор заменён ссылкой в город Пелым, ныне посёлок Гаринского района Свердловской области), лишению титула, чина и званий, конфискации имущества. Помилован в 1762 году императором Петром III, возвращён из ссылки в Санкт-Петербург, восстановлен в чине и званиях. Член Императорского совета (1762 год). Во время переворота, осуществлённого в пользу императрийцы Екатерины II, безуспешно предлагал Петру III использовать в борьбе с заговорщиками силы флота, стоявшего в Кронштадте, и действующей российской армии, расквартированной в Померании. Директор Ладожского и Кронштадтского каналов, портов в Кронштадте, Нарве и Ревеле, начальник строительства Балтийского порта (с 1762 года).
Автор «Очерка управления Российской империей» (написан для Екатерины II при участии Г.Ф. Миллера), в котором охарактеризовал основные события правлений от Петра I до императора Петра III (опубликован на русском языке в переводе с французского языка в 1874 году, последнее издание - в книге: «Перевороты и войны», 1997 год), а также краткой автобиографии (опубликованной на русском и немецком языках в «Записках Одесского общества истории и древностей», 1860 год, том 4).
Фигура Миниха помещена в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (1862 год; автор проекта М.О. Микешин).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1726 год), Святого Андрея Первозванного (1731 год) и др.
Сочинения:
Всеподданнейшие донесения графа Миниха. СПб., 1897-1903. Ч. 1-3;
Приказы графа Миниха за 1736-1738 гг. СПб., 1904.
Дополнительная литература:
Галем Г.А. Жизнь графа Миниха, императорского российского генерал-фельдмаршала. М., 1806. Ч. 1-2;
Дуров Н.П. Записки и прочие труды фельдмаршала Миниха // Русская старина. 1872. Т. 6. № 9;
Масловский Д.Ф. Атака Гданьска фельдмаршалом графом Минихом 1734 г. М., 1888;
Арутюнов С.А. Фельдмаршал Миних в России. М., 2000;
Berg B. B. C. von Münnich: die Beurteilung, Darstellung und Erforschung seines Wirkens in Rußland in der deutschen und russischen Historiographie: der Versuch einer Perspektivenuntersuchung an Hand von Beispielen. Oldenburg, 2001.