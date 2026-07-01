МИНИХ ХРИСТОФОР АНТОНОВИЧ ФОН

МИНИХ ХРИСТОФОР АНТОНОВИЧ ФОН - граф (1728, 1762 годы), российский во­енный и государственный дея­тель, ин­же­нер, ме­муа­рист, генерал-фельдмаршал (1732 годы).

Отец С.Х. фон Ми­ни­ха . Инженерному де­лу учил­ся у сво­его от­ца Ан­то­на Гюн­те­ра фон Ми­ни­ха. Уча­ст­во­вал в вой­не за Ис­пан­ское на­след­ст­во 1700-1714 годов в со­ста­ве ар­мий ланд­графств Гес­сен-Дарм­штадт (1702-1705 годы) и Гес­сен-Кас­сель (1705-1712 годы). Ин­спек­тор войск польского ко­ро­ля Ав­гу­ста II Силь­но­го (1717-1720 годы). В чи­не генерал-майора в 1721 году при­нят на российскую служ­бу. Гла­ва Кан­це­ля­рии Ла­дож­ско­го ка­на­ла (1724-1741 годы). Обер-ди­рек­тор над фор­ти­фи­ка­ция­ми им­пе­рии (1727-1741 годы). Пре­зи­дент Во­енной кол­ле­гии [12(23).05.1732-03(14).03.1741 годов; её член в 1727-1728 годах, с 1730 года ви­це-пре­зи­дент]. На­чаль­ник ар­тил­ле­рии (1729-1731 годы), генерал- фельд­цейх­мей­стер (1731-1735 годы). Ини­циа­тор соз­да­ния и шеф Ка­дет­ско­го кор­пу­са (1731-1741 годы). Про­вёл ре­фор­мы в российской ар­мии, в ча­ст­но­сти по ини­циа­ти­ве Миниха сфор­ми­ро­ва­на За­кам­ская ланд­ми­ли­ция, а Ук­ра­ин­ская пре­об­ра­зо­ва­на в Украинский ланд­ми­ли­цей­ский кор­пус, на­ча­то фор­ми­ро­ва­ние ки­ра­сир­ских пол­ков; жа­ло­ва­нье российских офи­це­ров уве­ли­че­но вдвое (урав­не­но с жа­ло­вань­ем ино­стран­цев, на­хо­див­ших­ся на российской служ­бе); срок служ­бы ря­до­вых со­кра­щён с по­жиз­нен­но­го до 10-лет­не­го, за­пре­ще­но слу­жить един­ст­вен­но­му сы­ну, про­из­во­дить в офи­це­ры не­гра­мот­ных сол­дат; в гар­ни­зон­ных пе­хот­ных пол­ках от­кры­ты шко­лы для обу­че­ния гра­мо­те сол­дат­ских де­тей, ро­ж­дён­ных во вре­мя на­хо­ж­де­ния их от­цов на служ­бе.

Глав­но­ко­мандующий российской ар­ми­ей в вой­не за Поль­ское на­след­ст­во 1733-1735 годов . Ру­ко­во­дил бло­ка­дой и бом­бар­ди­ров­кой города Гданьск; 19(30).06.1734 года вы­ну­дил сдать­ся его гар­ни­зон. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов глав­но­ко­мандующий Днеп­ров­ской ар­ми­ей, од­но­вре­мен­но во­енный гу­бер­на­тор Бел­го­ро­да и Кие­ва. 20(31).05.1736 года ов­ла­дел турецкой кре­по­стью Пе­ре­коп, 17(28) ию­ня то­го же го­да - сто­ли­цей Крым­ско­го хан­ст­ва города Бах­чи­са­рай, но из-за не­дос­тат­ка во­ды, про­до­воль­ст­вия и фу­ра­жа, а так­же на­чав­шей­ся эпи­де­мии чу­мы вы­вел вой­ска из Кры­ма. 02(13).07.1737 года ру­ко­во­дил штур­мом турецкой кре­по­сти Оча­ков (ны­не го­род Ни­ко­ла­ев­ской области, Ук­раи­на). В Ста­ву­чан­ском сра­же­нии 1739 года раз­гро­мил се­ра­ски­ра (глав­но­ко­манд.) турецкой ар­мии Ве­ли-па­шу, по­сле че­го ов­ла­дел городом Хо­тин и за­нял поч­ти всю тер­ри­то­рию Мол­да­вии. По­сле за­клю­че­ния Бел­град­ско­го ми­ра 1739 года по­лу­чил почетное зва­ние под­пол­ков­ни­ка лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка, пол­ков­ни­ком ко­то­ро­го бы­ла императрийца Ан­на Ива­нов­на. В ночь на 09(20).11.1740 года при­ка­зал сво­ему адъ­ю­тан­ту Х.Г. фон Ман­штей­ну аре­сто­вать ре­ген­та при ма­ло­лет­нем императоре Ива­не IV Ан­то­но­ви­че Э.И. Би­ро­на и его бра­та генерал-ан­ше­фа Г. Би­ро­на. Ка­би­нет-министров (1740-1741 годы), гла­ва во­енного департамента Ка­би­не­та ми­нист­ров 1731-1741 годы (1741 год). Вы­сту­пал за раз­рыв со­юз­нических от­но­ше­ний со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей и за­клю­че­ние сою­за с Прус­си­ей и Фран­ци­ей; спо­соб­ст­во­вал во­зоб­нов­ле­нию в декабре 1740 - январе 1741 годов русско-прусского сою­за 1726 года. Из-за кон­флик­та с А.И. Ос­тер­ма­ном в мар­те 1741 года по­дал в от­став­ку и уво­лен со всех по­стов. 25.11(06.12).1741 года арестован, ма­ни­фестом императрийцы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны от 28.11(09.12).1741 года об­ви­нён в государственной из­ме­не, в январе 1742 года при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни че­рез чет­вер­то­ва­ние (при­го­вор за­ме­нён ссыл­кой в город Пе­лым, ны­не посёлок Га­рин­ско­го района Сверд­лов­ской области), ли­ше­нию титула, чи­на и зва­ний, кон­фис­ка­ции иму­ще­ст­ва. По­ми­ло­ван в 1762 году императором Пет­ром III, воз­вра­щён из ссыл­ки в Санкт-Пе­тер­бург, вос­ста­нов­лен в чи­не и зва­ни­ях. Член Императорского со­ве­та (1762 год). Во вре­мя пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го в поль­зу императрийцы Ека­те­ри­ны II , без­ус­пеш­но пред­ла­гал Пет­ру III ис­поль­зо­вать в борь­бе с за­го­вор­щи­ка­ми си­лы фло­та, сто­яв­ше­го в Крон­штад­те, и дей­ст­вую­щей российской ар­мии, рас­квар­ти­ро­ван­ной в По­ме­ра­нии. Ди­рек­тор Ла­дож­ско­го и Крон­штадт­ско­го ка­на­лов, пор­тов в Крон­штад­те, Нар­ве и Ре­ве­ле, на­чаль­ник строи­тель­ст­ва Бал­тий­ско­го пор­та (с 1762 года).

Ав­тор «Очер­ка управ­ле­ния Рос­сий­ской им­пе­ри­ей» (на­пи­сан для Ека­те­ри­ны II при уча­стии Г.Ф. Мил­ле­ра), в ко­то­ром оха­рак­те­ри­зо­вал основные со­бы­тия прав­ле­ний от Пет­ра I до императора Пет­ра III (опубликован на русском языке в переводе с французского языка в 1874 году, послед­нее изда­ние - в книге: «Пе­ре­во­ро­ты и вой­ны», 1997 год), а так­же крат­кой ав­то­био­гра­фии (опубликованной на русском и немецком язы­ках в «За­пис­ках Одес­ско­го об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей», 1860 год, том 4).

Фи­гу­ра Миниха по­ме­ще­на в скульп­тур­ной ком­по­зи­ции па­мят­ни­ка «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де (1862 год; ав­тор про­ек­та М.О. Ми­ке­шин).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1726 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1731 год) и др.

Сочинения:

Все­под­дан­ней­шие до­не­се­ния гра­фа Ми­ни­ха. СПб., 1897-1903. Ч. 1-3;

При­ка­зы гра­фа Ми­ни­ха за 1736-1738 гг. СПб., 1904.

Дополнительная литература:

Га­лем Г.А. Жизнь гра­фа Ми­ни­ха, им­пе­ра­тор­ско­го рос­сий­ско­го ге­не­рал-фельд­мар­ша­ла. М., 1806. Ч. 1-2;

Ду­ров Н.П. За­пис­ки и про­чие тру­ды фельд­мар­ша­ла Ми­ни­ха // Рус­ская ста­ри­на. 1872. Т. 6. № 9;

Ма­слов­ский Д.Ф. Ата­ка Гдань­ска фельд­мар­ша­лом гра­фом Ми­ни­хом 1734 г. М., 1888;

Ару­тю­нов С.А. Фельд­мар­шал Ми­них в Рос­сии. М., 2000;

Berg B. B. C. von Münnich: die Beurtei­lung, Darstellung und Erforschung seines Wir­kens in Rußland in der deutschen und rus­si­schen Historiographie: der Versuch einer Per­spektivenuntersuchung an Hand von Beispielen. Oldenburg, 2001.