МИНИХ, БУРХАРД КРИСТОФФОН

Миних, Бурхард Кристоф фон (Христофор Антонович) (19.05.1683, Ольденбург — 16[27].10.1767, Санкт-Петербург) — государственный и военный деятель, инженер и гидротехник, реформист. С 1699 — военный инженер на французской службе, с 1701 — в гессенской армии, участник войны за Испанское наследство (1701—1714), в 1714 строил канал Фульда-Везер. В 1716—1720 — при польском дворе. В 1720 принят на российскую службу генерал-майором от инженеров. Построил Обводной и Ладожский каналы, шлюз на р. Тосна, проектировал неудавшийся порт в Рогервике и укрепления Кронштадта. С 1728 — граф и военный губернатор, губернатор Санкт-Петербурга. С 1730 — вице-президент Военной коллегии, шеф Инженерного корпуса. При нем проведено множество армейских преобразований, создан Сухопутный шляхетский корпус. В 1728—1741 под общим руководством М. построено более 50 крепостей. С 1732 — генерал-фельдмаршал, в 1734 руководил успешной осадой Данцига. Во время Русско-турецкой войны 1735—1739 — главнокомандующий в Крыму и Бессарабии, не смог взять Крым, но победил превосходящие силы противника при Ставучанах (1739) и взял Хотин. Стал первым министром при Анне Леопольдовне , но вскоре получил отставку. В марте 1741 отстранен от власти, в ноябре обвинен в государственной измене, приговорен к казни, но помилован и сослан в г. Пелым. В 1762 возвращен Петром III, восстановлен в чинах и званиях. Екатериной II назначен главнокомандующим балтийских портов и губернатором Сибири.

Соч .: Записки фельдмаршала графа Миниха. М., 2011.

Лит. : Hempel Ch. Fr. Leben, Thaten, und Betrubter Fall des Weltberufenen russischen Grafen Burchards Christophs von Munnich... Bremen, 1743; Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века. Записки и замечания гр. Эрнста Миниха. СПб., 1891; Всеподданнейшие донесения графа Миниха. Донесения 1737 и 1738 годов. СПб., 1899; Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720—1760-е годы). Л., 1991; Berg B. Burchard Christoph Reichsgraf von Munnich. Ein Oldenburger in Zarendiensten, Oldenburg, 2011; Журналы Крымских походов российской армии 1735—1738 гг. Сборник документов. Ростов-на-Дону, 2017. О. Е. Кошелева.