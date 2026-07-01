МИНГЕЧАУР

МИНГЕЧАУР - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков от ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка до позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья , на бе­ре­гах реки Ку­ра, у хреб­та Боз­даг, не­да­ле­ко от современного города Мин­ге­ча­ур.

Основные ис­сле­до­ва­ния специальной Мин­ге­ча­ур­ской экс­пе­ди­ции в 1941, 1946-1953 годах свя­за­ны со строи­тель­ст­вом Мин­ге­ча­ур­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща.

На по­се­ле­нии 1 изу­ча­лись по­лу­зем­лян­ки (с оча­га­ми, стол­бо­вы­ми кон­ст­рук­ция­ми, об­ма­зан­ны­ми гли­ной плет­нё­вы­ми сте­на­ми) и по­гре­бе­ния северо-восточной груп­пы ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры; по­лу­зем­лян­ки со сте­на­ми из ка­мы­ша и пруть­ев, об­ма­зан­ны­ми гли­ной с при­ме­сью со­ло­мы, од­но­скат­ной кры­шей из жер­дей, по­кры­той ка­мы­шом, вет­ка­ми, тра­вой, зем­лёй, об­ма­зан­ных гли­ной, с уг­луб­лён­ны­ми оча­га­ми (1 раз встре­че­на печь из бу­лыж­ни­ков, с ка­на­лом-под­ду­вом) позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков.

По­се­ле­ние 2 (Су­да­гы­лан) - ос­тат­ки го­ро­да (площадь 14 га) II-XIII веков с ци­та­де­лью из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, од­но­го из цен­тров Кав­каз­ской Ал­ба­нии (не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми отож­де­ст­вля­ет­ся с упо­мя­ну­ты­ми К. Пто­ле­ме­ем го­ро­да­ми Мо­се­га или Са­му­ни­да). Изу­че­ны 4 хри­сти­ан­ских хра­ма из сыр­цо­во­го кир­пи­ча (V-VI, конец VI - начало VII, VIII-IX века), в т. ч. с че­ре­пич­ной кры­шей. Сре­ди на­хо­док - пли­та от ал­тар­но­го пре­сто­ла с албанской над­пи­сью и изо­бра­же­ния­ми пав­ли­нов, армянские и албанские над­пи­си, ар­хитектурные де­та­ли, брон­зо­вый крест с встав­ка­ми из раз­но­цвет­но­го стек­ла, мо­не­ты, в т. ч. клад дир­хе­мов VIII-IX веков.

По­се­ле­ние 3 (пер­вые ве­ка н. э. - XIII век) воз­ник­ло на тер­ри­то­рии мо­гиль­ни­ка I - начала III веков, с тру­по­по­ло­же­ния­ми в ка­та­ком­бах или в опу­щен­ных в яму сру­бах (уни­каль­ны для ре­гио­на, со­ору­жа­лись из мож­же­вель­ни­ка); несколько грун­то­вых по­гре­бе­ний с де­ревянным пе­ре­кры­ти­ем и ха­рак­тер­ным ин­вен­та­рём счи­та­ют­ся мон­голь­ски­ми и да­ти­ру­ют­ся XIII-XIV веками. Вы­яв­ле­ны мно­го­ком­нат­ные до­ма с оча­га­ми на пло­щад­ках, при­под­ня­тых до 0,5 м и с 3 сто­рон ок­ру­жён­ных гли­но­бит­ны­ми стен­ка­ми; по­строй­ки IV века бы­ли гли­но­бит­ны­ми, с V века - из сыр­цо­вых кир­пи­чей. На по­се­ле­ниях 2 и 3 сре­ди на­хо­док албанского вре­ме­ни: мед­ные ча­ше­вид­ные и ке­ра­мические сфе­ри­че­ские ка­ди­ла, брон­зо­вый пер­стень с изо­бра­же­ни­ем свя­то­го, ле­мех, сер­пы, мо­ты­ги, ко­сы-гор­бу­ши, ви­но­гра­дар­ные но­жи, нож­ни­цы для стриж­ки овец, крюк для сня­тия хле­ба из тан­ды­ра, де­ре­вян­ная и другая по­су­да, ке­ра­мические под­свеч­ни­ки с про­ца­ра­пан­ны­ми албанскими над­пи­ся­ми и с изо­бра­же­ни­ем кре­ста, ме­тал­лические ук­ра­ше­ния. Слои IX-XIII веков пло­хой со­хран­но­сти, сре­ди на­хо­док: по­лив­ная и штам­по­ван­ная ке­ра­ми­ка, из­де­лия из стек­ла, в т. ч. бра­ко­ван­ные брас­ле­ты.

По­се­ле­ние 4 - ос­тат­ки го­ро­да XIV-XVII веков, из­вест­но­го как Мин­ге­ча­вир. Упо­ми­на­ет­ся турецким пу­те­ше­ст­вен­ни­ком Че­ле­би Эв­ли­ей как Ме­ку­чу­руд (про­из­вод­ство шёл­ка; ме­че­ти, 700 до­мов и др.). В XVIII веке ут­ра­тил зна­че­ние и пре­вра­тил­ся в не­боль­шое по­се­ле­ние.

На мо­гиль­ни­ке 1 ис­сле­до­ва­ны по­гре­бе­ния ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры (силь­но скор­чен­ные на пра­вом бо­ку, с раз­ной ори­ен­ти­ров­кой), бо­лее позд­ние брон­зо­во­го ве­ка (силь­но скор­чен­ные, го­ло­вой на се­ве­ро-за­пад). В центральной ча­сти изу­че­но 5 кур­га­нов, ско­рее все­го IX-VIII веков до н. э. (пред­ла­га­лись и другие да­ти­ров­ки), со­дер­жа­щих скор­чен­ные оди­ноч­ные тру­по­поло­же­ния (го­ло­вой на се­вер, се­ве­ро-за­пад и юго-во­сток) в по­гре­баль­ных ка­ме­рах, пе­ре­кры­тых де­ревянными на­сти­ла­ми и вет­ка­ми, с 3-8 кон­ски­ми кос­тя­ка­ми в ка­ж­дой ка­ме­ре. Рас­ко­па­ны так­же грун­то­вые по­гре­бе­ния VIII-VII веков до н. э. (скор­чен­ные, го­ло­вой на се­ве­ро-за­пад), VI-IV веков до н. э. (вы­тя­ну­тые на спи­не го­ло­вой на се­ве­ро-за­пад), IV-II веков до н. э. (сла­бо скор­чен­ные, го­ло­вой на се­ве­ро-за­пад), кув­шин­ные по­гре­бе­ния I века до н. э. - I века н. э., хри­сти­ан­ские IV-VIII веков, му­суль­ман­ские. Мо­гиль­ник 2 со­сто­ит из кув­шин­ных, ка­та­комб­ных (II-V века), хри­сти­ан­ских (V-IX века), му­сульманских за­хо­ро­не­ний. Не­ко­то­рые хри­сти­ан­ские по­гре­бе­ния со­вер­ше­ны в ка­та­ком­бах и в мо­ги­лах, со­ору­жён­ных из сыр­цо­во­го или обож­жён­но­го кир­пи­ча и пе­ре­кры­тых дос­ка­ми или кир­пич­ным ку­по­лом.

Сре­ди по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры: ке­ра­ми­ка, ка­мен­ные вкла­ды­ши, зер­но­тёр­ки, пес­ты, гру­зи­ла, под­вес­ки, мра­мор­ные бу­ла­вы, кос­тя­ные про­кол­ки, ло­щи­ла, труб­ки с ор­на­мен­том. К позд­не­му брон­зо­во­му ве­ку от­но­сят­ся брон­зо­вые то­пор-тес­ло, се­ки­ры, дву­зу­бые ви­лы, ме­чи, кин­жа­лы, че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий, под­то­ки, че­реш­ко­вые но­жи, ши­лья, иг­лы, на­лоб­ные вен­чи­ки или диа­де­мы, ви­соч­ные коль­ца, оч­ко­вид­ные, зоо­морф­ные и другие под­вес­ки, спи­ра­ли и тру­боч­ки-на­кос­ни­ки, ко­ло­коль­чи­ки и бу­бен­чи­ки, це­поч­ки, пу­го­ви­цы, грив­ны, разъ­е­ди­ни­те­ли для оже­ре­лий, брас­ле­ты, коль­ца и пер­ст­ни, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные поя­са; различные бу­сы, кос­тя­ные ук­ра­ше­ния; ке­ра­мические блю­да, мис­ки, кув­ши­ны, круж­ки, куб­ки, горш­ки, мас­ло­бой­ки, пе­ча­ти-пин­та­де­ры; фраг­мент ба­заль­то­вой ли­тей­ной фор­мы для то­по­ров-тё­сел; об­си­диа­но­вые и крем­нёвые на­ко­неч­ни­ки стрел, мра­мор­ные на­вер­шия бу­лав.

В кур­га­нах най­ден раз­но­об­раз­ный ин­вен­тарь, в т. ч. брон­зо­вые уди­ла с пса­ли­ями, еди­нич­ные же­лез­ные из­де­лия. В грун­то­вых мо­ги­лах VIII-VII веков до н. э. об­на­ру­же­ны урарт­ские же­лез­ные ме­чи с брон­зо­вы­ми об­клад­ка­ми, же­лез­ные кин­жа­лы в брон­зо­вых ко­ну­со­вид­ных нож­нах, фраг­мен­ты брон­зо­вых поя­сов с рас­ти­тель­ным ор­на­мен­том, ке­ра­мические кув­ши­ны с трёх­ле­пе­ст­ко­вым гор­лом и пу­го­ви­це­об­раз­ны­ми на­ле­па­ми. В по­гре­бе­ни­ях VI-IV веков до н. э. най­де­ны ме­чи мест­ных типов с пря­мым пе­ре­кре­сть­ем, брас­ле­ты с зоо­морф­ны­ми го­лов­ка­ми, серь­ги с тре­уголь­ны­ми под­вес­ка­ми, ке­ра­ми­ка, как в Ялой­лу-Те­пе; мно­го­численные брон­зо­вые втуль­ча­тые на­ко­неч­ни­ки стрел и брон­зо­вые зер­ка­ла с длин­ны­ми руч­ка­ми, ук­ра­шен­ны­ми на кон­це фи­гур­кой жи­вот­но­го, по­зво­ля­ют пред­по­ла­гать при­сут­ст­вие но­си­те­лей скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры, воз­мож­но, свя­зан­ных с областью Са­ка­се­на в Ар­ме­нии, упо­ми­нае­мой Стра­бо­ном.

Из за­хо­ро­не­ний пер­вых ве­ков н. э. из­вест­ны: ке­ра­мические кув­ши­ны, ча­ши, мис­ки, фля­ги, ва­зы на нож­ках, дву­руч­ные и зоо­морф­ные со­су­ды, ри­тон в ви­де про­то­мы оле­ня, есть рас­пис­ная ке­ра­ми­ка (рисунок), ан­тро­по­морф­ная пла­сти­ка; рим­ские и пар­фян­ские мо­не­ты; стек­лян­ные со­су­ды; же­лез­ные ме­чи, ко­пья, но­жи, сер­пы; брон­зо­вые серь­ги, бу­лав­ки, грив­ны, ко­ло­коль­чи­ки, пер­ст­ни; брон­зо­вые, же­лез­ные, се­реб­ря­ные брас­ле­ты; бу­сы из различных ма­те­риа­лов. К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся и стек­лян­ные мно­го­гран­ни­ки с гра­ви­ро­ван­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, при­ве­зён­ные из Ибе­рии, пер­ст­ни - с встав­кой, где изо­бра­же­но ру­ко­по­жа­тие, и брон­зо­вый с греческой над­пи­сью (не чи­та­ет­ся). Из средне-вековых по­гре­бе­ний про­ис­хо­дят так­же де­ревянные ящич­ки, куб­ки, греб­ни, кор­зи­на из ка­мы­ша и др.

В основном на южной пе­рифе­рии по­се­ле­ний, в т. ч. на тер­ри­то­рии мо­гиль­ни­ков, об­на­ру­же­ны мно­го­численные гон­чар­ные гор­ны: од­но­ярус­ные начала I-го тысячелетия до н. э.; двухъ­я­рус­ные - пря­мо­уголь­ные с про­доль­но-по­пе­реч­ной сис­те­мой про­ду­хов III века до н. э. -II века н. э., эл­лип­со­вид­ные и пря­мо­уголь­ные с под­пор­ной стен­кой внут­ри топ­ки IV-VIII веков, круг­лые и другие IX-XIII веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)