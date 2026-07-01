МИНГЕЧАУР
МИНГЕЧАУР - комплекс археологических памятников от раннего бронзового века до позднего Средневековья, на берегах реки Кура, у хребта Боздаг, недалеко от современного города Мингечаур.
Основные исследования специальной Мингечаурской экспедиции в 1941, 1946-1953 годах связаны со строительством Мингечаурского водохранилища.
На поселении 1 изучались полуземлянки (с очагами, столбовыми конструкциями, обмазанными глиной плетнёвыми стенами) и погребения северо-восточной группы куро-араксской культуры; полуземлянки со стенами из камыша и прутьев, обмазанными глиной с примесью соломы, односкатной крышей из жердей, покрытой камышом, ветками, травой, землёй, обмазанных глиной, с углублёнными очагами (1 раз встречена печь из булыжников, с каналом-поддувом) позднего бронзового и раннего железного веков.
Поселение 2 (Судагылан) - остатки города (площадь 14 га) II-XIII веков с цитаделью из сырцового кирпича, одного из центров Кавказской Албании (некоторыми исследователями отождествляется с упомянутыми К. Птолемеем городами Мосега или Самунида). Изучены 4 христианских храма из сырцового кирпича (V-VI, конец VI - начало VII, VIII-IX века), в т. ч. с черепичной крышей. Среди находок - плита от алтарного престола с албанской надписью и изображениями павлинов, армянские и албанские надписи, архитектурные детали, бронзовый крест с вставками из разноцветного стекла, монеты, в т. ч. клад дирхемов VIII-IX веков.
Поселение 3 (первые века н. э. - XIII век) возникло на территории могильника I - начала III веков, с трупоположениями в катакомбах или в опущенных в яму срубах (уникальны для региона, сооружались из можжевельника); несколько грунтовых погребений с деревянным перекрытием и характерным инвентарём считаются монгольскими и датируются XIII-XIV веками. Выявлены многокомнатные дома с очагами на площадках, приподнятых до 0,5 м и с 3 сторон окружённых глинобитными стенками; постройки IV века были глинобитными, с V века - из сырцовых кирпичей. На поселениях 2 и 3 среди находок албанского времени: медные чашевидные и керамические сферические кадила, бронзовый перстень с изображением святого, лемех, серпы, мотыги, косы-горбуши, виноградарные ножи, ножницы для стрижки овец, крюк для снятия хлеба из тандыра, деревянная и другая посуда, керамические подсвечники с процарапанными албанскими надписями и с изображением креста, металлические украшения. Слои IX-XIII веков плохой сохранности, среди находок: поливная и штампованная керамика, изделия из стекла, в т. ч. бракованные браслеты.
Поселение 4 - остатки города XIV-XVII веков, известного как Мингечавир. Упоминается турецким путешественником Челеби Эвлией как Мекучуруд (производство шёлка; мечети, 700 домов и др.). В XVIII веке утратил значение и превратился в небольшое поселение.
На могильнике 1 исследованы погребения куро-араксской культуры (сильно скорченные на правом боку, с разной ориентировкой), более поздние бронзового века (сильно скорченные, головой на северо-запад). В центральной части изучено 5 курганов, скорее всего IX-VIII веков до н. э. (предлагались и другие датировки), содержащих скорченные одиночные трупоположения (головой на север, северо-запад и юго-восток) в погребальных камерах, перекрытых деревянными настилами и ветками, с 3-8 конскими костяками в каждой камере. Раскопаны также грунтовые погребения VIII-VII веков до н. э. (скорченные, головой на северо-запад), VI-IV веков до н. э. (вытянутые на спине головой на северо-запад), IV-II веков до н. э. (слабо скорченные, головой на северо-запад), кувшинные погребения I века до н. э. - I века н. э., христианские IV-VIII веков, мусульманские. Могильник 2 состоит из кувшинных, катакомбных (II-V века), христианских (V-IX века), мусульманских захоронений. Некоторые христианские погребения совершены в катакомбах и в могилах, сооружённых из сырцового или обожжённого кирпича и перекрытых досками или кирпичным куполом.
Среди погребального инвентаря куро-араксской культуры: керамика, каменные вкладыши, зернотёрки, песты, грузила, подвески, мраморные булавы, костяные проколки, лощила, трубки с орнаментом. К позднему бронзовому веку относятся бронзовые топор-тесло, секиры, двузубые вилы, мечи, кинжалы, черешковые наконечники стрел и копий, подтоки, черешковые ножи, шилья, иглы, налобные венчики или диадемы, височные кольца, очковидные, зооморфные и другие подвески, спирали и трубочки-накосники, колокольчики и бубенчики, цепочки, пуговицы, гривны, разъединители для ожерелий, браслеты, кольца и перстни, орнаментированные пояса; различные бусы, костяные украшения; керамические блюда, миски, кувшины, кружки, кубки, горшки, маслобойки, печати-пинтадеры; фрагмент базальтовой литейной формы для топоров-тёсел; обсидиановые и кремнёвые наконечники стрел, мраморные навершия булав.
В курганах найден разнообразный инвентарь, в т. ч. бронзовые удила с псалиями, единичные железные изделия. В грунтовых могилах VIII-VII веков до н. э. обнаружены урартские железные мечи с бронзовыми обкладками, железные кинжалы в бронзовых конусовидных ножнах, фрагменты бронзовых поясов с растительным орнаментом, керамические кувшины с трёхлепестковым горлом и пуговицеобразными налепами. В погребениях VI-IV веков до н. э. найдены мечи местных типов с прямым перекрестьем, браслеты с зооморфными головками, серьги с треугольными подвесками, керамика, как в Ялойлу-Тепе; многочисленные бронзовые втульчатые наконечники стрел и бронзовые зеркала с длинными ручками, украшенными на конце фигуркой животного, позволяют предполагать присутствие носителей скифской археологической культуры, возможно, связанных с областью Сакасена в Армении, упоминаемой Страбоном.
Из захоронений первых веков н. э. известны: керамические кувшины, чаши, миски, фляги, вазы на ножках, двуручные и зооморфные сосуды, ритон в виде протомы оленя, есть расписная керамика (рисунок), антропоморфная пластика; римские и парфянские монеты; стеклянные сосуды; железные мечи, копья, ножи, серпы; бронзовые серьги, булавки, гривны, колокольчики, перстни; бронзовые, железные, серебряные браслеты; бусы из различных материалов. К этому времени относятся и стеклянные многогранники с гравированными изображениями, привезённые из Иберии, перстни - с вставкой, где изображено рукопожатие, и бронзовый с греческой надписью (не читается). Из средне-вековых погребений происходят также деревянные ящички, кубки, гребни, корзина из камыша и др.
В основном на южной периферии поселений, в т. ч. на территории могильников, обнаружены многочисленные гончарные горны: одноярусные начала I-го тысячелетия до н. э.; двухъярусные - прямоугольные с продольно-поперечной системой продухов III века до н. э. -II века н. э., эллипсовидные и прямоугольные с подпорной стенкой внутри топки IV-VIII веков, круглые и другие IX-XIII веков.