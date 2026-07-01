МИНДЕЛУ

МИНДЕЛУ - го­род в Ка­бо-Вер­де .

Население 70,5 тысяч человек (2010 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Праи). Рас­по­ло­жен в северной час­ти острова Сан-Ви­сен­ти. Морской порт на по­бе­ре­жье бух­ты Пор­ту- Гран­ди. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Сан-Пед­ру (в 5 км к юго-за­па­ду от Минделу).

Воз­ник в 1-й половине XIX века (название по­лу­чил в честь пор­тугальского се­ле­ния Мин­де­лу). С 1838 года ба­за снаб­же­ния уг­лём су­дов, пе­ре­се­кав­ших Ат­лан­ти­чес­кий океан (кон­тро­ли­ро­ва­лась различными британскими ком­па­ния­ми). В 1852 году для за­щи­ты по­се­ле­ния от пи­ра­тов воз­ве­дён форт Дель-Рей. С 1870-х годов Минделу иг­рал важ­ную роль в обес­пе­че­нии транс­ат­лан­тической те­ле­граф­ной свя­зи. Ста­тус го­ро­да с 1879 года. В начале XX века по­сте­пен­но при­шёл в упа­док (уголь­ная ба­за ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 1952 году). С середины 1970-х годов раз­ви­вал­ся как тор­го­вый порт и ба­за по ре­мон­ту су­дов; соз­да­ны промышленные пред­при­ятия. В цен­тре го­ро­да со­хра­ни­лись зда­ния ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры: бывший дво­рец гу­бер­на­то­ра, Ра­ту­ша и другие. Университет Минделу, Университет «Лу­зо­фо­на», несколько выс­ших ин­сти­ту­тов. Национальный центр ре­мё­сел. Еже­год­но про­во­дит­ся музыкальный фес­ти­валь «Baía das Gatas» (с 1983 года, в на­ча­ле ав­гу­ста).

Минделу - один из основных ту­ри­стических цен­тров стра­ны (пляж­ный от­дых, вод­ные ви­ды спор­та). Порт Минделу (Пор­ту-Гран­ди) - глав­ный и един­ст­вен­ный глу­бо­ко­вод­ный порт Ка­бо-Вер­де; при­ни­ма­ет кон­тей­нер­ные и большую часть кру­из­ных су­дов. Гру­зо­обо­рот около 0,63 миллионов тонн (2010 год; свыше 0,84 миллионов тонн в 2008 году). Су­до­строе­ние и су­доре­монт. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия лёг­кой (вы­пуск тек­стиль­ных из­де­лий, обу­ви и др.) и пи­ще­вой промышленности; за­вод по оп­рес­не­нию морской во­ды. Ры­бо­лов­ст­во, пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и мо­ре­про­дук­тов.

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