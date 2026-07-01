МИНДЕЛУ
МИНДЕЛУ - город в Кабо-Верде.
Население 70,5 тысяч человек (2010 год; второй по числу жителей город страны после Праи). Расположен в северной части острова Сан-Висенти. Морской порт на побережье бухты Порту- Гранди. Международный аэропорт Сан-Педру (в 5 км к юго-западу от Минделу).
Возник в 1-й половине XIX века (название получил в честь португальского селения Минделу). С 1838 года база снабжения углём судов, пересекавших Атлантический океан (контролировалась различными британскими компаниями). В 1852 году для защиты поселения от пиратов возведён форт Дель-Рей. С 1870-х годов Минделу играл важную роль в обеспечении трансатлантической телеграфной связи. Статус города с 1879 года. В начале XX века постепенно пришёл в упадок (угольная база ликвидирована в 1952 году). С середины 1970-х годов развивался как торговый порт и база по ремонту судов; созданы промышленные предприятия. В центре города сохранились здания колониальной архитектуры: бывший дворец губернатора, Ратуша и другие. Университет Минделу, Университет «Лузофона», несколько высших институтов. Национальный центр ремёсел. Ежегодно проводится музыкальный фестиваль «Baía das Gatas» (с 1983 года, в начале августа).
Минделу - один из основных туристических центров страны (пляжный отдых, водные виды спорта). Порт Минделу (Порту-Гранди) - главный и единственный глубоководный порт Кабо-Верде; принимает контейнерные и большую часть круизных судов. Грузооборот около 0,63 миллионов тонн (2010 год; свыше 0,84 миллионов тонн в 2008 году). Судостроение и судоремонт. Действуют предприятия лёгкой (выпуск текстильных изделий, обуви и др.) и пищевой промышленности; завод по опреснению морской воды. Рыболовство, переработка рыбы и морепродуктов.