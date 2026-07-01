МИНАНГКАБАУ

МИНАНГКАБАУ - ав­стро­не­зий­ский на­род в Ин­до­не­зии , основное на­се­ле­ние провинции Западная Су­мат­ра.

Жи­вут так­же в других про­вин­ци­ях острова Су­мат­ра и в провинции Западная Ява. Чис­лен­ность 5,5 миллионов человек, из них 3,7 миллиона человек в Западной Су­мат­ре (2000 год, пе­ре­пись). Около 0,5 миллиона человек жи­вут так­же в Западной Ма­лай­зии (штат Не­ге­ри-Сем­би­лан). Язык ми­нан­гка­бау ма­лай­ской груп­пы ма­лай­ско-яван­ских язы­ков, бли­зок к ма­лай­ско­му языку; диа­лек­ты агам, та­нах-да­тар, не­ге­ри-сем­би­лан и др. Пись­мен­ность на ос­но­ве арабской и латинской (с конца XIX века) гра­фи­ки. Язык пре­по­да­ёт­ся в на­чаль­ной шко­ле, на нём вы­хо­дят прес­са и ра­дио­про­грам­мы. Рас­про­стра­не­ны так­же ин­до­не­зий­ский и ма­лай­зий­ский язы­ки. Му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

Эт­ническая тер­ри­то­рия Минангкабау на Па­данг­ском на­го­рье (Адам-Ми­нан­гка­бау; да­рэ - «су­ша», в от­ли­чие от ран­тоу - «рас­се­ле­ние», зо­ны позд­ней­ше­го рас­се­ле­ния Минангкабау на по­бе­ре­жье Западной Су­мат­ры и низ­мен­но­стях Восточной Су­мат­ры) сфор­ми­ро­ва­лась в I-м тысячелетии. С XII-XIII веков ис­пы­ты­ва­ли влия­ние со сто­ро­ны ин­дуи­зи­рованных ма­лай­ских го­су­дарств Восточной Су­мат­ры, пра­ви­те­ли ко­то­рых в XIV веке соз­да­ли княжество Ми­нан­гка­бау, кон­тро­ли­ро­вав­шее ме­ст­ную тор­гов­лю зо­ло­том с цен­тром в городе Па­га­ру­юнг. В XVI веке оно рас­па­лось на кня­же­ст­ва Рад­жа Алам, Рад­жа Адат и Рад­жа Иба­дат (Цар­ст­ва Трёх Тро­нов). За­хват по­бе­ре­жья Западной Су­мат­ры сул­та­на­том Аче (середина XVI века) ос­ла­бил Ми­нан­гка­бау и при­вёл к эмиг­ра­ции Минангкабау; круп­ней­шая их ко­ло­ния - в Не­ге­ри-Сем­би­ла­не - воз­ник­ла в XVII веке. В XVII веке об­ра­ще­ны в ис­лам. Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми (французский мо­ре­пла­ва­тель Ж. Пар­ман­тье) с 1529 года. В середине XVII века по­бе­ре­жье Западной Су­мат­ры за­хва­ти­ли гол­ланд­цы, сдер­жи­вав­шие ачех­скую экс­пан­сию в об­мен на мо­но­по­лию в тор­гов­ле зо­ло­том, в 1780-х годах - анг­ли­ча­не. Про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду му­сульманскими фун­да­мен­та­ли­ста­ми (пад­ри) и сто­рон­ни­ка­ми тра­диционного ма­те­рин­ско­го пра­ва (адат) вы­ли­лись в 1803 году в воо­ружённый кон­фликт, в ко­то­рый в 1821 году вме­ша­лись гол­ланд­цы (смотрите Пад­ри вой­на ), за­вое­вав­шие кня­же­ст­во в середине XIX века. Минангкабау при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в ин­до­незийском национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии. В 1958 году уча­ст­во­ва­ли в се­па­ра­ти­ст­ском вос­ста­нии на Су­мат­ре.

Основное тра­диционное за­ня­тие - па­шен­ное зем­ле­де­лие на за­лив­ных по­лях со специальным се­во­обо­ро­том, в го­ри­стой ме­ст­но­сти - руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое (сна­ча­ла вы­се­ва­ют­ся рис, про­со, ку­ку­ру­за, ты­к­вы, че­рез год-два - са­хар­ный тро­ст­ник, та­бак, пе­рец, ге­вея, ко­фе, ко­ко­со­вая и мас­лич­ная паль­мы и др.); вы­ра­щи­ва­ют ко­фе на про­да­жу (с XVIII века), раз­во­дят буй­во­лов, круп­ный ро­га­тый скот и коз на мя­со; дер­жат со­бак, бой­цо­вых пе­ту­хов, пе­ре­пе­лов, де­ко­ра­тив­ных фа­за­нов. На по­бе­ре­жье и во внутренних во­до­ёмах (вклю­чая за­лив­ные по­ля) за­ни­ма­ют­ся ры­бо­лов­ст­вом. Раз­ви­то су­до­строе­ние. Со­хра­ня­ют­ся резь­ба по де­ре­ву, кос­ти, ро­гу, юве­лир­ное де­ло, зо­ло­то­тка­че­ст­во (сон­гкет). Рас­про­стра­не­на мел­кая тор­гов­ля, осо­бен­но у мо­ло­дё­жи, ко­то­рая по обыч­но­му пра­ву долж­на по­ки­дать род­ные мес­та на несколько лет для зна­ком­ст­ва с ми­ром (ме­ран­тоу). Минангкабау от­ли­ча­ют­ся вы­со­ким уров­нем об­ра­зо­ва­ния, пред­став­ле­ны в выс­ших по­ли­тических, эко­но­мических и куль­тур­ных кру­гах Ин­до­не­зии.

Основная фор­ма родственной ор­га­ни­за­ции - мат­ри­ли­нидж (па­руи), вклю­чаю­щий пять по­ко­ле­ний, ко­то­рый вла­де­ет зем­лёй и де­лит­ся на под­ли­нид­жи (джу­рэй и са­ман­дэй). Па­руи объ­е­ди­ня­ют­ся в мат­ри­ли­ней­ные под­ро­ды (кам­пу­энг, па­юнг) и ро­ды (су­ку), ко­то­рые об­ра­зу­ют фрат­рии (су­ку) Ко­то, Пи­ли­анг, Бо­ди и Ка­нья­го, груп­пи­рую­щие­ся в две по­ло­ви­ны (ла­рех) - Ко­то-Пи­ли­анг и Бо­ди-Ча­ниа­го, воз­во­дя­щие се­бя к ми­фическим пред­во­ди­те­лям. Во гла­ве родственных объ­еди­не­ний сто­ят стар­шие муж­чи­ны (ма­мак - «брат ма­те­ри»). Об­щи­на (на­га­ри) со­сто­ит из не­сколь­ких не­родственных па­руи, де­лит­ся на две по­ло­ви­ны, под­раз­де­ляю­щие­ся на тер­ри­то­ри­аль­ные сег­мен­ты (джо­ронг); ма­мак па­руи пер­во­по­се­лен­цев ста­но­вит­ся ста­рос­той (панг­ху­лу). Брак до по­яв­ле­ния де­тей дис­ло­каль­ный, за­тем мат­ри­ло­каль­ный. Се­мья рас­ши­рен­ная, ка­ж­дая за­муж­няя жен­щи­на за­ни­ма­ет в до­ме отдельную при­строй­ку. Пред­поч­ти­те­лен мат­ри­ла­те­раль­ный кросс­ку­зен­ный брак, прак­ти­ку­ет­ся со­ро­рат (при за­пре­те ле­ви­ра­та), до­пус­ка­ет­ся по­ли­ги­ния. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ге­не­рационного ти­па с эле­мен­та­ми би­фур­ка­тив­но­го ти­па (на­ли­чие тер­ми­нов для бра­та ма­те­ри и де­тей се­ст­ры). Сиб­лин­ги обоз­на­ча­ют­ся од­ним тер­ми­ном. Маль­чи­ки с 7 лет жи­вут и обу­ча­ют­ся при об­щин­ном ре­лигиозном цен­тре (су­рау). Со­хра­ня­ют­ся сле­ды со­слов­но-ран­го­во­го де­ле­ния на ари­сто­кра­тию (уранг па­туи), ря­до­вых об­щин­ни­ков (уранг ба­нья) и по­том­ков ра­бов (бу­да). Ма­те­рин­ская ро­до­вая ор­га­ни­за­ция, всту­паю­щая в про­ти­во­ре­чие с ис­лам­ским пра­вом и современными нор­ма­ми, при­ня­ты­ми в Ин­до­не­зии, транс­фор­ми­ру­ет­ся в пат­ри­ли­ней­ную и ма­ло­се­мей­ную.

По­се­ле­ние на­счи­ты­ва­ет 1-3 тысячи жителей, раз­бро­сан­ное: ка­ж­дый па­руи об­ра­зу­ет квар­тал из не­сколь­ких боль­ших до­мов (ру­мах га­данг) и ам­ба­ров для ри­са; в по­се­ле­нии име­ют­ся об­щин­ный дом (ба­лей), ме­четь, ре­лигиозные и государственные шко­лы. Тра­диционный боль­шой дом (ру­мах га­данг) свай­ный кар­кас­но-стол­бо­вой с сед­ло­об­раз­ной кры­шей (кры­той во­лок­на­ми са­хар­ной паль­мы и опи­раю­щей­ся на внутренние про­доль­ные ря­ды стол­бов) и вы­со­ким конь­ком в ви­де ро­гов буй­во­ла (гонд­жонг), час­то с ве­ран­дой пе­ред фа­са­дом; бо­га­то ук­ра­шен рас­тительным рез­ным рас­кра­шен­ным ор­на­мен­том, ин­кру­ста­ция­ми. С уве­ли­че­ни­ем чис­ла са­ман­дэй к до­му при­страи­ва­ют с бо­ков до­пол­нительное по­ме­ще­ния под отдельной кры­шей. Муж­чи­ны но­сят шта­ны, по­верх них са­ронг, курт­ку (обыч­но си­не­го цве­та), че­рез пле­чо пе­ре­ки­ды­ва­ют шарф, на го­ло­ве по­вя­зы­ва­ют в ви­де ша­поч­ки пла­ток; жен­щи­ны - са­ронг или ка­ин, си­нюю рас­паш­ную коф­ту, шаль (са­лен­данг), в ко­то­рой мо­гут но­сить де­тей. Основная пи­ща - рис с овощ­ны­ми, рыб­ны­ми и мяс­ны­ми при­пра­ва­ми. Од­но из главных блюд - мя­со, ту­шен­ное в ко­ко­со­вом мо­ло­ке со спе­ция­ми (рен­данг). Едят ство­ро­жен­ное буй­во­ли­ное мо­ло­ко с со­лью.

Фольк­лор вклю­ча­ет эт­но­ге­не­тические ми­фы (там­бо) о при­бы­тии пред­ков Минангкабау на ко­раб­лях и по­се­ле­нии их на вер­ши­не го­ры Ма­ра­пи, вы­сту­паю­щей из океа­на; ре­чи­та­тив­ные ска­за­ния, дек­ла­ма­ции (пи­да­то адат), народный те­атр Ран­дай, тан­цы (со све­ча­ми, ко­ло­коль­чи­ка­ми, зон­том). Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - бам­бу­ко­вая флей­та са­лу­анг, гонг та­лем­понг и др. По­пу­ляр­ны бое­вые ис­кус­ст­ва (си­лат), пе­ту­ши­ные, пе­ре­пе­ли­ные, сверч­ко­вые бои, азарт­ные иг­ры. Мно­го ку­рят и жу­ют бе­тель. В ка­ж­дой на­га­ри име­ют­ся кол­ду­ны и зна­ха­ри (ду­кун).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)