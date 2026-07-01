МИНАНГКАБАУ
МИНАНГКАБАУ - австронезийский народ в Индонезии, основное население провинции Западная Суматра.
Живут также в других провинциях острова Суматра и в провинции Западная Ява. Численность 5,5 миллионов человек, из них 3,7 миллиона человек в Западной Суматре (2000 год, перепись). Около 0,5 миллиона человек живут также в Западной Малайзии (штат Негери-Сембилан). Язык минангкабау малайской группы малайско-яванских языков, близок к малайскому языку; диалекты агам, танах-датар, негери-сембилан и др. Письменность на основе арабской и латинской (с конца XIX века) графики. Язык преподаётся в начальной школе, на нём выходят пресса и радиопрограммы. Распространены также индонезийский и малайзийский языки. Мусульмане-сунниты.
Этническая территория Минангкабау на Падангском нагорье (Адам-Минангкабау; дарэ - «суша», в отличие от рантоу - «расселение», зоны позднейшего расселения Минангкабау на побережье Западной Суматры и низменностях Восточной Суматры) сформировалась в I-м тысячелетии. С XII-XIII веков испытывали влияние со стороны индуизированных малайских государств Восточной Суматры, правители которых в XIV веке создали княжество Минангкабау, контролировавшее местную торговлю золотом с центром в городе Пагаруюнг. В XVI веке оно распалось на княжества Раджа Алам, Раджа Адат и Раджа Ибадат (Царства Трёх Тронов). Захват побережья Западной Суматры султанатом Аче (середина XVI века) ослабил Минангкабау и привёл к эмиграции Минангкабау; крупнейшая их колония - в Негери-Сембилане - возникла в XVII веке. В XVII веке обращены в ислам. Контакты с европейцами (французский мореплаватель Ж. Пармантье) с 1529 года. В середине XVII века побережье Западной Суматры захватили голландцы, сдерживавшие ачехскую экспансию в обмен на монополию в торговле золотом, в 1780-х годах - англичане. Противоречия между мусульманскими фундаменталистами (падри) и сторонниками традиционного материнского права (адат) вылились в 1803 году в вооружённый конфликт, в который в 1821 году вмешались голландцы (смотрите Падри война), завоевавшие княжество в середине XIX века. Минангкабау приняли активное участие в индонезийском национально-освободительном движении. В 1958 году участвовали в сепаратистском восстании на Суматре.
Основное традиционное занятие - пашенное земледелие на заливных полях со специальным севооборотом, в гористой местности - ручное подсечно-огневое (сначала высеваются рис, просо, кукуруза, тыквы, через год-два - сахарный тростник, табак, перец, гевея, кофе, кокосовая и масличная пальмы и др.); выращивают кофе на продажу (с XVIII века), разводят буйволов, крупный рогатый скот и коз на мясо; держат собак, бойцовых петухов, перепелов, декоративных фазанов. На побережье и во внутренних водоёмах (включая заливные поля) занимаются рыболовством. Развито судостроение. Сохраняются резьба по дереву, кости, рогу, ювелирное дело, золототкачество (сонгкет). Распространена мелкая торговля, особенно у молодёжи, которая по обычному праву должна покидать родные места на несколько лет для знакомства с миром (мерантоу). Минангкабау отличаются высоким уровнем образования, представлены в высших политических, экономических и культурных кругах Индонезии.
Основная форма родственной организации - матрилинидж (паруи), включающий пять поколений, который владеет землёй и делится на подлиниджи (джурэй и самандэй). Паруи объединяются в матрилинейные подроды (кампуэнг, паюнг) и роды (суку), которые образуют фратрии (суку) Кото, Пилианг, Боди и Каньяго, группирующиеся в две половины (ларех) - Кото-Пилианг и Боди-Чаниаго, возводящие себя к мифическим предводителям. Во главе родственных объединений стоят старшие мужчины (мамак - «брат матери»). Община (нагари) состоит из нескольких неродственных паруи, делится на две половины, подразделяющиеся на территориальные сегменты (джоронг); мамак паруи первопоселенцев становится старостой (пангхулу). Брак до появления детей дислокальный, затем матрилокальный. Семья расширенная, каждая замужняя женщина занимает в доме отдельную пристройку. Предпочтителен матрилатеральный кросскузенный брак, практикуется сорорат (при запрете левирата), допускается полигиния. Система терминов родства генерационного типа с элементами бифуркативного типа (наличие терминов для брата матери и детей сестры). Сиблинги обозначаются одним термином. Мальчики с 7 лет живут и обучаются при общинном религиозном центре (сурау). Сохраняются следы сословно-рангового деления на аристократию (уранг патуи), рядовых общинников (уранг банья) и потомков рабов (буда). Материнская родовая организация, вступающая в противоречие с исламским правом и современными нормами, принятыми в Индонезии, трансформируется в патрилинейную и малосемейную.
Поселение насчитывает 1-3 тысячи жителей, разбросанное: каждый паруи образует квартал из нескольких больших домов (румах гаданг) и амбаров для риса; в поселении имеются общинный дом (балей), мечеть, религиозные и государственные школы. Традиционный большой дом (румах гаданг) свайный каркасно-столбовой с седлообразной крышей (крытой волокнами сахарной пальмы и опирающейся на внутренние продольные ряды столбов) и высоким коньком в виде рогов буйвола (гонджонг), часто с верандой перед фасадом; богато украшен растительным резным раскрашенным орнаментом, инкрустациями. С увеличением числа самандэй к дому пристраивают с боков дополнительное помещения под отдельной крышей. Мужчины носят штаны, поверх них саронг, куртку (обычно синего цвета), через плечо перекидывают шарф, на голове повязывают в виде шапочки платок; женщины - саронг или каин, синюю распашную кофту, шаль (саленданг), в которой могут носить детей. Основная пища - рис с овощными, рыбными и мясными приправами. Одно из главных блюд - мясо, тушенное в кокосовом молоке со специями (ренданг). Едят створоженное буйволиное молоко с солью.
Фольклор включает этногенетические мифы (тамбо) о прибытии предков Минангкабау на кораблях и поселении их на вершине горы Марапи, выступающей из океана; речитативные сказания, декламации (пидато адат), народный театр Рандай, танцы (со свечами, колокольчиками, зонтом). Музыкальные инструменты - бамбуковая флейта салуанг, гонг талемпонг и др. Популярны боевые искусства (силат), петушиные, перепелиные, сверчковые бои, азартные игры. Много курят и жуют бетель. В каждой нагари имеются колдуны и знахари (дукун).