МИНА ИНЖЕНЕРНАЯ

МИНА ИНЖЕНЕРНАЯ - бо­е­при­пас для уст­рой­ст­ва мин­но-взрыв­ных за­гра­ж­де­ний в це­лях по­ра­же­ния жи­вой си­лы и во­енной тех­ни­ки, раз­ру­ше­ния до­рог и различных со­ору­же­ний, за­труд­не­ния пе­ре­дви­же­ния и ма­нёв­ра войск про­тив­ни­ка.

Со­сто­ит из кор­пу­са (ме­тал­лический, пла­ст­мас­со­вый, де­ре­вян­ный; кро­ме то­го, мо­гут быть бес­кор­пус­ные мины инженерные, из­го­тав­ли­вае­мые из ВВ по­вы­шенной проч­но­сти), за­ря­да, взры­ва­те­ля или взры­вательного уст­рой­ст­ва (дат­чи­ка це­ли взры­ва­те­ля и соб­ст­вен­но взры­ва­те­ля). Не­ко­то­рые ти­пы мин инженерных име­ют: уст­рой­ства (пре­до­хра­ни­те­ли), обес­пе­чи­ваю­щие без­опас­ность при ус­та­нов­ке; эле­мен­ты не­из­вле­кае­мо­сти и не­обез­вре­жи­вае­мо­сти; са­мо­ли­к­ви­да­то­ры, вы­зы­ваю­щие взрыв мины инженерной или пе­ре­во­дя­щие её в безо­пас­ное со­стоя­ние че­рез за­дан­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни. По спо­со­бу при­ве­де­ния в дей­ст­вие мины инженерные раз­де­ля­ют на не­управ­ляе­мые и управ­ляе­мые. Не­управ­ляе­мые мины инженерные взры­ва­ют­ся от воз­дей­ст­вия че­ло­ве­ка, тан­ка, БМП, ав­то­мо­би­ля и тому подобных на дат­чик це­ли взры­ва­те­ля или по ис­те­че­нии за­дан­но­го вре­ме­ни за­мед­ле­ния. Управ­ляе­мые мины инженерные взры­ва­ют­ся или пе­ре­во­дят­ся из безо­пас­но­го со­стоя­ния в бое­вое и об­рат­но по ко­ман­де, пе­ре­да­вае­мой по про­во­дам или по ра­дио. По сро­кам за­мед­ле­ния раз­ли­ча­ют мины инженерные мгно­вен­но­го дей­ст­вия, пе­ре­хо­дя­щие в бое­вое со­стоя­ние сра­зу по­сле их ус­та­нов­ки, и за­мед­лен­но­го дей­ст­вия, ав­то­ма­ти­че­ски сра­ба­ты­ваю­щие или пе­ре­хо­дя­щие в бое­вое со­стоя­ние по ис­те­че­нии за­дан­но­го сро­ка за­мед­ле­ния (при­ме­ня­ют­ся ча­со­вые, элек­тро­хи­мические и другие ме­ха­низ­мы за­мед­ле­ния). В за­ви­си­мо­сти от кон­ст­рук­ции взры­вательного уст­рой­ст­ва мины инженерные бы­ва­ют кон­такт­ные и бес­кон­такт­ные. По на­зна­че­нию мины инженерные под­раз­де­ля­ют­ся на про­ти­во­тан­ко­вые (мас­са 1,6-13 кг), про­ти­во­пе­хот­ные (0,06-4,5 кг), про­ти­во­транс­порт­ные (5-50 кг), про­ти­во­де­сант­ные, реч­ные (3-20 кг), объ­ект­ные (до 10 т) и спе­ци­аль­ные (ми­ны-ло­вуш­ки, ди­вер­си­он­ные, сиг­наль­ные и др.).

В декабре 1997 года в городе От­та­ва (Ка­на­да) под­пи­са­на Кон­вен­ция о пол­ном за­пре­ще­нии про­ти­во­пе­хот­ных мин. Од­на­ко этот до­ку­мент не яв­ля­ет­ся уни­вер­саль­ным, так как к Кон­вен­ции не при­сое­ди­ни­лись око­ло тре­ти го­су­дарств - чле­нов ООН , в том числе и три по­сто­ян­ных чле­на Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН (Ки­тай, Рос­сия и США).

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