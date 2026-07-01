МИНА ИНЖЕНЕРНАЯ
МИНА ИНЖЕНЕРНАЯ - боеприпас для устройства минно-взрывных заграждений в целях поражения живой силы и военной техники, разрушения дорог и различных сооружений, затруднения передвижения и манёвра войск противника.
Состоит из корпуса (металлический, пластмассовый, деревянный; кроме того, могут быть бескорпусные мины инженерные, изготавливаемые из ВВ повышенной прочности), заряда, взрывателя или взрывательного устройства (датчика цели взрывателя и собственно взрывателя). Некоторые типы мин инженерных имеют: устройства (предохранители), обеспечивающие безопасность при установке; элементы неизвлекаемости и необезвреживаемости; самоликвидаторы, вызывающие взрыв мины инженерной или переводящие её в безопасное состояние через заданный промежуток времени. По способу приведения в действие мины инженерные разделяют на неуправляемые и управляемые. Неуправляемые мины инженерные взрываются от воздействия человека, танка, БМП, автомобиля и тому подобных на датчик цели взрывателя или по истечении заданного времени замедления. Управляемые мины инженерные взрываются или переводятся из безопасного состояния в боевое и обратно по команде, передаваемой по проводам или по радио. По срокам замедления различают мины инженерные мгновенного действия, переходящие в боевое состояние сразу после их установки, и замедленного действия, автоматически срабатывающие или переходящие в боевое состояние по истечении заданного срока замедления (применяются часовые, электрохимические и другие механизмы замедления). В зависимости от конструкции взрывательного устройства мины инженерные бывают контактные и бесконтактные. По назначению мины инженерные подразделяются на противотанковые (масса 1,6-13 кг), противопехотные (0,06-4,5 кг), противотранспортные (5-50 кг), противодесантные, речные (3-20 кг), объектные (до 10 т) и специальные (мины-ловушки, диверсионные, сигнальные и др.).
В декабре 1997 года в городе Оттава (Канада) подписана Конвенция о полном запрещении противопехотных мин. Однако этот документ не является универсальным, так как к Конвенции не присоединились около трети государств - членов ООН, в том числе и три постоянных члена Совета Безопасности ООН (Китай, Россия и США).