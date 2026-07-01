МИНЬ ЖАК ПОЛЬ
МИНЬ ЖАК ПОЛЬ - французский католический священник, издатель.
Родился в семье мелких предпринимателей. В 1817 году поступил в католическую семинарию в Орлеане, в 1824 году принял сан священника. Служил приходским священником (аббат) в городе Пюизо (близ Орлеана). Около 1833 года в результате конфликта с местным епископом, пытавшимся помешать публицистической деятельности Миня, а также протестуя против антицерковных выступлений среди населения, оставил приход. Переехал в Париж, где занялся просветительской и издательской деятельностью, привлекая известных специалистов по церковной истории и богословию. Главным проектом Миня стало монументальное серийное издание памятников христианской письменности на латинском (Patrologiae cursus completus. Series latina, сокращенно - PL, тома 1-221, 1844-1864 годы) и древне-греческом (с латинским переводом - Patrologiae cursus completus. Series graeca, сокращенно - PG, тома 1-161, 1857-1866 годы) языках, снабжённых обширным научным аппаратом. Проект охватил творения греческих и латинских христианских авторов начала II - XV веков, являясь в большинстве случаев перепечаткой предыдущих, недоступных из-за своей давности либо по причине малых тиражей отдельных изданий. При осуществлении своего замысла Минь руководствовался идеями богословского просвещения клириков Римско-католической церкви во Франции, находившейся в состоянии кризиса после Французской революции XVIII века. Обе патрологические серии были изданы на дешёвой бумаге, так что стали доступными для малообеспеченных кругов провинциального духовенства. Издание Миня подвело итог 400-летней (XV-XIX века) истории публикаций патристических текстов и поныне остаётся основным и наиболее полным их собранием. В середине XX века частичное переиздание PG было предпринято в Париже, в 1980-е годы полное переиздание PG и PL осуществлено в Бельгии, ныне почти завершено репринтное переиздание PG в Афинах.
Патристические серии были лишь частью большого издательского проекта Миня «Универсальная библиотека для клириков и образованных мирян». В его рамках была опубликована, например, многотомная «Богословская энциклопедия» (1844-1866 годы). Кроме того, Минь осуществлял периодические издания.