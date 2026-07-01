МИНЬ ЖАК ПОЛЬ

МИНЬ ЖАК ПОЛЬ - французский ка­то­лический свя­щен­ник, из­да­тель.

Ро­дил­ся в се­мье мел­ких пред­при­ни­ма­те­лей. В 1817 году по­сту­пил в ка­то­лическую се­ми­на­рию в Ор­леа­не, в 1824 году при­нял сан свя­щен­ни­ка. Слу­жил при­ход­ским свя­щен­ни­ком (аб­бат) в городе Пюи­зо (близ Ор­леа­на). Около 1833 года в ре­зуль­та­те кон­флик­та с ме­ст­ным епи­ско­пом , пы­тав­шим­ся по­ме­шать пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­сти Миня, а так­же про­тес­туя про­тив ан­ти­цер­ков­ных вы­сту­п­ле­ний сре­ди на­се­ле­ния, ос­та­вил при­ход. Пе­ре­ехал в Па­риж, где за­нял­ся про­све­ти­тель­ской и из­да­тель­ской дея­тель­но­стью, при­вле­кая из­вест­ных спе­циа­ли­стов по цер­ков­ной ис­то­рии и бо­го­сло­вию. Главным про­ек­том Миня ста­ло мо­ну­мен­таль­ное се­рий­ное из­да­ние па­мят­ни­ков хри­сти­ан­ской пись­мен­но­сти на латинском (Patro­logiae cursus completus. Series latina, сокращенно - PL, тома 1-221, 1844-1864 годы) и древне-греческом (с латинским пе­ре­во­дом - Patrolo­giae cursus completus. Series graeca, сокращенно - PG, тома 1-161, 1857-1866 годы) язы­ках, снаб­жён­ных об­шир­ным на­учным ап­па­ра­том. Про­ект ох­ва­тил тво­ре­ния греческих и латинских хри­сти­ан­ских ав­то­ров начала II - XV веков, яв­ля­ясь в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев пе­ре­пе­чаткой пре­ды­ду­щих, не­дос­туп­ных из-за сво­ей дав­но­сти ли­бо по при­чи­не ма­лых ти­ра­жей отдельных из­да­ний. При осу­ще­ст­в­ле­нии сво­его за­мыс­ла Минь ру­ко­во­д­ство­вал­ся идея­ми бо­го­слов­ско­го про­све­ще­ния кли­ри­ков Рим­ско-ка­то­лической церк­ви во Фран­ции, на­хо­див­шей­ся в со­стоя­нии кри­зи­са по­сле Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века . Обе пат­ро­ло­гические се­рии бы­ли из­даны на де­шё­вой бу­ма­ге, так что ста­ли дос­туп­ны­ми для ма­ло­обес­пе­чен­ных кру­гов про­вин­ци­аль­но­го ду­хо­вен­ст­ва. Из­да­ние Миня под­ве­ло итог 400-лет­ней (XV-XIX века) ис­то­рии пуб­ли­ка­ций пат­ри­стических тек­стов и по­ны­не ос­та­ёт­ся ос­нов­ным и наи­бо­лее пол­ным их со­б­ра­ни­ем. В середине XX века час­тич­ное пе­ре­из­да­ние PG бы­ло пред­при­ня­то в Па­ри­же , в 1980-е годы пол­ное пе­ре­из­да­ние PG и PL осу­ще­ст­в­ле­но в Бель­гии, ны­не поч­ти за­вер­ше­но ре­принт­ное пе­ре­из­да­ние PG в Афи­нах.

Пат­ри­стические се­рии бы­ли лишь ча­стью боль­шо­го из­да­тель­ско­го про­ек­та Миня «Уни­вер­саль­ная биб­лио­те­ка для кли­ри­ков и об­ра­зо­ван­ных ми­рян». В его рам­ках бы­ла опуб­ли­ко­ва­на, например, мно­го­том­ная «Бо­го­слов­ская эн­цик­ло­пе­дия» (1844-1866 годы). Кро­ме то­го, Минь осу­ще­ст­в­лял пе­рио­дические из­да­ния.