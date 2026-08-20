МИМ
МИМ - малая форма античного низового театра; жанр античной драмы; актёр - исполнитель мима; в современном театре - то же, что актёр пантомимы.
1) Малая форма античного низового театра; жанр античной драмы. Истоки мима восходят к VIII веку до н. э.; происхождение мима усматривают в мимических танцах, бытовавших в дорийских колониях в Сицилии. Письменную фиксацию мима связывают с именами Софрона и его сына Ксенарха, сочинявших тексты для мимических постановок.
Мим представлял собой небольшие импровизированные представления обсценного содержания на пародийно-мифологические или бытовые сюжеты (бракосочетание богов, супружеские измены, сценки из быта ремесленников и др.; типичны мотивы глумления, передразнивания, побоев и т. п.). Мим воспроизводил характерологические особенности различных социальных типажей (пастухов, земледельцев, солдат, рабов, параситов, сводников, гетер и др.); отличался натуралистичностью и скабрёзным юмором. Мимы сочинялись ритмизованной прозой либо в форме прозиметра; обладали диалогической структурой, но тяготели к монодраме, в которой монолог главного героя перебивался короткими репликами или мимическим комментарием других персонажей.
Демократичность мима, простота его сюжета и общедоступность языка жестов обеспечили ему популярность в эпоху эллинизма. Тогда же из мима выделилась и получила самостоятельное развитие так называемая пантомима (мимический танец на мифологический сюжет). В III веке до н. э. мим утвердился в литературе как поэтический жанр: к нему близки некоторые идиллии Феокрита и так называемые мимиямбы Герода - сценки из городской жизни с участием двух-трёх действующих лиц, адресованные скорее образованному слушателю, чем зрителю из простонародья. Тогда же мим появился в Риме, где он соединился с традициями италийских музыкальных зрелищ. В середины I века до н. э. мим начал вытеснять ателлану на римской сцене. Децим Лаберий привнёс в поэтику мима личные выпады против современников, а Публилий Сир - моральный элемент в виде нравоучительных сентенций. Наибольшей популярности жанр мим достиг в императорскую эпоху. В это время мим становится большой пьесой (так называемая мимическая ипотеза) с занимательным, часто запутанным сюжетом, в которой танцы и акробатика перемежаются вокальными номерами. Для римского мима характерны злободневность, игра слов, политические аллюзии, авантюрные, эротические и антихристианские мотивы. Литературный мим оказал влияние на римские паллиату, сатиру, буколику, роман(влияние мима на становление древнеаттической комедии не доказано).
Исполнители мима первоначально носили зооморфные маски, но со временем отказались от их использования; впервые в античном театре приобрела значение мимика актёров. Наряду с отсутствием масок, котурнов и хора особенностью мима было участие женщин-актрис (были мимы «мужские» и «женские»). Сначала мим исполняли бродячие актёры - фокусники, акробаты, жонглёры, выступавшие на деревянных подмостках; с IV века до н. э. - профессиональные труппы, дававшие представления мима уже не только на городских и сельских площадях, но также в частных домах и в резиденциях правителей. В Риме постановки мима шли на сценах городских театров и субсидировались государством; отличались сложным сценическим оформлением и неограниченным числом действующих лиц; в них нередко участвовали дети и дрессированые животные. Несмотря на отлучение актёров мима от церкви (452 год н. э.) и запрет императора Юстиниана (525 год), мим продолжал существовать по крайней мере до 691 года, когда решением Трулльского собора был осуждён как греховное зрелище.
2) Актёр - исполнитель мима.
3) В современном театре - то же, что актёр пантомимы.