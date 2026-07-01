МИЛЮТИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

МИЛЮТИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ - советский государственный и партийный дея­тель, эко­но­мист.

Ро­дил­ся в се­мье сель­ско­го учи­те­ля. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1904 год). С 1903 года уча­ст­во­вал в со­ци­ал-де­мо­кра­тическом дви­же­нии, мень­ше­вик , с 1910 года боль­ше­вик. Не­од­но­крат­но аре­сто­вы­вал­ся, про­вёл около 5 лет в тюрь­ме, 2 го­да в ссыл­ке. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года член Са­ра­тов­ско­го комитета РСДРП(б) и председатель са­ра­тов­ско­го Со­ве­та. В пер­вом советском пра­ви­тель­ст­ве нар­ком зем­ле­де­лия (1917-1918 годы). В но­ябре 1917 года вы­сту­пал за соз­да­ние ко­алиционного пра­ви­тель­ст­ва с уча­сти­ем мень­шеви­ков и эсе­ров, зая­вил о не­со­гла­сии с по­ли­ти­кой ЦК РСДРП(б), вы­шел из со­ста­ва ЦК и Со­ве­та на­род­ных ко­мис­са­ров. Позд­нее при­знал свою ошиб­ку. На 9-10-м съез­дах пар­тии из­би­рал­ся в чле­ны ЦК, на 13-16-м съез­дах в чле­ны ЦКК ВКП(б). В 1918-1921 годах заместитель председателя Выс­ше­го со­ве­та на­род­но­го хо­зяй­ст­ва. В 1922-1924 годах пред­ста­ви­тель Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (Ко­мин­тер­на) в Ав­ст­рии и на Бал­ка­нах. С 1924 году член кол­ле­гии Нар­ко­ма­та РКИ. В 1925-1927 годах заместитель председателя Ком­му­ни­сти­че­ской ака­де­мии. В 1928-1934 годах управ­ляю­щий ЦСУ СССР, за­тем заместитель председателя Гос­пла­на СССР. Был чле­ном Со­ве­та тру­да и обо­ро­ны и Цен­траль­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ко­ми­те­та СССР. 29.10.1937 года осу­ж­дён Во­енной кол­леги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР по об­ви­не­нию в при­над­леж­но­сти к контр­ре­во­люционной ор­га­ни­за­ции «пра­вых», при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.

Сочинения:

Зе­мель­ный во­прос в Рос­сии. Смо­ленск, 1918;

Со­вре­мен­ное эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие Рос­сии и дик­та­ту­ра про­ле­та­риа­та (1914-1918 гг.). М., 1918;

Но­вый пе­ри­од ми­ро­вой эко­но­ми­ки: курс лек­ций по эко­но­ми­ке пе­ре­ход­но­го пе­рио­да. М.; П., 1923;

Аг­рар­ная по­ли­ти­ка СССР. М.; Л., 1926;

Ис­то­рия эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия СССР (1917-1927). М.; Л., 1928.