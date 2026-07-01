МИЛЮТИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
МИЛЮТИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, экономист.
Родился в семье сельского учителя. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1904 год). С 1903 года участвовал в социал-демократическом движении, меньшевик, с 1910 года большевик. Неоднократно арестовывался, провёл около 5 лет в тюрьме, 2 года в ссылке. После Февральской революции 1917 года член Саратовского комитета РСДРП(б) и председатель саратовского Совета. В первом советском правительстве нарком земледелия (1917-1918 годы). В ноябре 1917 года выступал за создание коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров, заявил о несогласии с политикой ЦК РСДРП(б), вышел из состава ЦК и Совета народных комиссаров. Позднее признал свою ошибку. На 9-10-м съездах партии избирался в члены ЦК, на 13-16-м съездах в члены ЦКК ВКП(б). В 1918-1921 годах заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства. В 1922-1924 годах представитель Коммунистического интернационала (Коминтерна) в Австрии и на Балканах. С 1924 году член коллегии Наркомата РКИ. В 1925-1927 годах заместитель председателя Коммунистической академии. В 1928-1934 годах управляющий ЦСУ СССР, затем заместитель председателя Госплана СССР. Был членом Совета труда и обороны и Центрального исполнительного комитета СССР. 29.10.1937 года осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации «правых», приговорён к смертной казни. Реабилитирован в 1956 году.
Сочинения:
Земельный вопрос в России. Смоленск, 1918;
Современное экономическое развитие России и диктатура пролетариата (1914-1918 гг.). М., 1918;
Новый период мировой экономики: курс лекций по экономике переходного периода. М.; П., 1923;
Аграрная политика СССР. М.; Л., 1926;
История экономического развития СССР (1917-1927). М.; Л., 1928.