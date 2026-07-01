МИЛЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (1)

политик, лидер кадетской партии, министр иностранных дел Временного правительства, публицист и историк прозападного направления.

Из древнего дворянского рода. Сын профессора-архитектора Николая Павловича Милюкова. Получил домашнее образование, окончил 1-ю Московскую гимназию (1877 г.). Летом 1877 г. находился в Закавказье в качестве казначея войскового хозяйства, а затем – уполномоченного Московского санитарного отряда. В сентябре 1877г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета, среди его преподавателей были П.Г. Виноградов, В.О. Ключевский и Н.С. Тихонравов.

Научная деятельность

С 1886 г. приват-доцент Московского университета, одновременно преподавал в гимназии и на Высших женских курсах; в 1892 г. ему была присвоена степень магистра русской истории за диссертацию по теме «Государственное хозяйство России первой четверти XVIII в. и реформы Петра Великого» (также ему была присуждена премия С.М. Соловьёва). С 1892 по 1895 г. читал в университете курс «История русской культуры». В 1895 г. Милюков был уволен из университета с запрещением преподавания «за вредное влияние на молодёжь» и из-за «крайней политической неблагонадёжностью» и выслан в Рязань, где в 1895–1897 гг. участвовал в археологических раскопках. В 1897 г. Милюков был приглашен в Болгарию, где ему предложили прочитать курс лекций по истории в Софийском высшем училище. В 1898 г. отстранен от преподавания по требованию российских властей. Милюков совершил путешествие в Македонию, принял участие в археологической экспедиции. Свои впечатления он описал в «Письмах с дороги», которые были опубликованы в «Русских ведомостях».

Постепенно у Милюкова сформировался собственный взгляд на историю. Он отрицал закономерности исторического процесса, противопоставлял историческое развитие России и Запада и, основываясь на теории об извечной культурной отсталости Руси, делал вывод о прогрессивной роли иностранных заимствований и т.д. Милюков хотел доказать, что народные массы в России всегда отличались инертностью. Помимо этого, Милюков утверждал, что решающую роль в истории страны играла государственная власть, которая имела надклассовый характер.

Политическая деятельность

В 1899 г. Милюков вернулся в Россию, в Петербург. Спустя год, в феврале 1900 г. председательствовал на вечере, который был посвящен памяти П.А. Лаврова. За произнесенное им «поминальное слово», Милюков был арестован и осужден на 6 месяцев тюрьмы с запрещением проживать в столице после окончания срока тюремного заключения. За Милюкова вступился В.О. Ключевский, обратившийся к императору с просьбой о сокращении срока заключения; в конечном счете, заключение было сокращено почти вдвое.

В 1902 г. Милюков подготовил проект программного заявления журнала «Освобождение», а уже через год в 1903 г. предпринял длительную зарубежную поездку, которая продолжалась до 1905 г. В ходе данной поездки, Милюков читал лекций в США о России и славянах. Зимой 1903 –1904 гг. он жил в Англии и встречался в Лондоне с Н.В. Чайковским, П.А. Кропоткиным, Е.К. Брешко-Брешковской, Р. Макдональдом. Кроме того, он имел встречу с В.И. Лениным, побывал в Канаде, где подготовил издание книги «Россия и её кризис».

В апреле 1905 г. Милюков возвратился в Россию. 24 мая на открывшемся съезде Союза союзов он был избран его председателем. Милюкову удалось убедить съезд принять предложенное им воззвание к обществу и народу, в котором была выдвинута идея созыва Учредительного собрания. Милюков поставил перед собой задачу создать, не революционную, а конституционную партию, по его словам, задачей данной партии должна стать борьба с «парламентскими средствами».

На учредительном съезде Конституционно-демократической партии, который состоялся в октябре 1905 г., Милюкову было поручено выступить с вступительным обращением к съезду и докладом о тактике. Он подготовил свое обращение, но окончательные решения по вопросам тактики, идеологии и организации Партии «народной свободы» (ПНС) были приняты только на ее 2-м съезде, состоявшимся в январе 1906 г. С 1905 г. член, с 1907 г. председатель ЦК партии. С февраля 1906 г. соредактор (вместе с И.В. Гессеном) главной кадетской газеты «Речь»; сам Милюков много публиковался в газете и был автором почти всех ее передовиц.

Депутат Государственной думы

Милюков не был избран в 1-ю Государственную думу; сказалось противодействие со стороны властей, хотя формальным предлогом для отстранения от участия в выборах стало несоответствие требованиям квартирного ценза. После роспуска думы, он был один из составителей Выборгского воззвания, призывавшего население к гражданскому неповиновению. Из-за участия Милюкова в составлении Выборгского воззвания, ему было запрещено участвовать в выборах во 2-ю Государственную думу.

Осенью 1907 г. Милюков избран депутатом в 3-ю Государственную думу. Как председатель фракции кадетов именно Милюков взял на себя все выступления в Думе по вопросам, что касались конституционно-политического характера. Однако, главной специальностью, на которую обращал свое внимание Милюков, стали вопросы внешней политики.

На Чрезвычайной сессии Думы, по случаю начала Первой мировой войны, 26 июля 1914 г. Милюков зачитал написанное им заявление, которое было одобрено ЦК партии: «Мы боремся за освобождение Родины от иноземного нашествия, за освобождение Европы и славянства от германской гегемонии... В этой борьбе мы едины; мы не ставим условий, мы ничего не требуем». Из-за этого заявления и стремления Милюкова вести войну до победного конца, его называли «лидером думской оппозиции».

Летом 1915 г. Милюков стал одним из главных инициаторов создания Прогрессивного блока. Как он сам писал в своих воспоминаниях: «Меня называли “автором блока”, “лидером блока” и от меня ждали направления политики блока. … Это был кульминационный пункт моей карьеры». Программа блока была следующая: создание правительства из лиц, которые пользуются доверием страны; радикальное изменение методов управления и создание общей администрации за политическими преступлениями; уравнение крестьян с другими классами; реформа городских и земельных учреждений и др. Одновременно Милюков принял активнейшее участие в организации и направлении широкомасштабной клеветнической кампании в прессе, направленной на дискредитацию правительство и Царской семьи.

1 ноября 1916 г. Милюков произнёс в Думе свою знаменитую речь, которая была запрещена для печати, но разошлась в списках по всей стране. В своей речи Милюков безапелляционного и не имея никаких доказательств обвинял императрицу Александру Федоровну и премьер-министра России Б.В. Штюрмера в подготовке сепаратного мира с Германией. В своих воспоминаниях Милюков писал: «Я говорил о слухах, об “измене”… о действиях правительства, возбуждающих общественное негодование, причем в каждом случае предоставлял слушателям решить “глупость” это или “измена”… Но наиболее сильное место речи я замаскировал цитатой “Neue Freie Press”. Там упомянуто было имя императрицы в связи с именами окружавшей ее камарильи…». Одним из результатов клеветнического выступления Милюкова стал очередной правительственный кризис и отставка Б.В. Штюрмера.

27 февраля 1917 г. Милюков на частном совещании Думы выступил с предложением выждать немного времени, пока будет ясен характер движения, а те временем создать временный комитет членов Думы для восстановления порядка в стране. Данное предложение было принято, и Милюков был избран членом Временного комитета Государственной думы. На заседаниях Прогрессивного блока и Временного комитета Милюков активно участвовал при обсуждении всех вопросов революции, в том числе состава правительства.

2 марта Милюков произнес речь в Екатерининском зале Таврического дворца и объявил состав Временного правительства во главе, которого стоял князь Г.Е. Львов. Об императоре и династии Романовых Милюков высказался довольно ясно: «Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола - или будет низложен. Власть перейдёт к регенту великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей». Однако, 3 марта стало известно, что Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата. Поэтому на заседании Временного комитета и членов Временного правительства с участием Михаила Александровича, Милюков выступил против отречения великого князя. Он аргументировал свою позицию тем, что сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, но так же она нуждается в опоре символа власти, к которому массы уже привыкли. Однако, подобные высказывания не нашли поддержки у большинства лидеров Прогрессивного блока.

Министр иностранных дел

В первом составе Временного правительства [2(15) март – 2(15) май 1917 г.] Милюков занимал пост министра иностранных дел. Одним из своих первых его шагов на новом посту было распоряжение посольствам оказывать помощь в возвращении эмигрантов-революционеров в Россию. Так же, Милюков продолжал придерживаться своей позиции войны до победного конца, и поэтому был намерен работать и выступать за выполнение Россией своих обязательств перед союзниками по Антанте. Однако это вызвало еще больше негодования со стороны левых партий, а также Петросовета. Левые усиливали давление на правительство и требовали от него немедленного обращения к союзникам с предложением отказаться от «аннексий и контрибуций». Когда же он высказал свое несогласие с подобным решением, началась новая кампания против Милюкова как министра иностранных дел и того, кто непосредственно мог связаться с союзниками.

Из-за тяжёлых поражений, понесенных на фронте, а также хозяйственных трудностей и антивоенной революционной агитации, в России распространялось резко негативное отношение к продолжению войны. В Заявлении Временного правительства от 27 марта (9 апреля) 1917 г. говорилось о полном соблюдении обязательств, принятых в отношении союзников. Однако, в это же время Заявление оно содержало положения, которые позволяли, наедятся на скорое окончание военных действий (например, отказ от аннексий и контрибуций и пр.). Из-за некоторого беспокойства со стороны союзников, которое было вызвано двойственностью Заявления Временного правительства, Милюков 18 апреля приложил свою препроводительную ноту (т.н. «Нота Милюкова»), которая представляла собой дополнительный документ к Заявлению и где излагалась точка зрения руководства страны на участие России в войне. В ноте Милюков заявил, что позиция Временного правительства не даёт никаких оснований думать об ослаблении роли России в общей союзной борьбе и провозглашает о всенародном стремлении довести мировую войну до победного конца. Нота послужила поводом для Апрельского кризиса, что стал первой вооруженной демонстрации против Временного правительства произошедшей 20 и 21 апреля. Участники данной демонстрации требовали отставки Милюкова с поста министра иностранных дел. В подобной ситуации Милюков был вынужден подать в отставку 2(15) мая 1917 г.

Эмиграция

После отставки он продолжил политическую деятельность в качестве лидера кадетской партии, поддерживал Корниловское движение (после поражения выступления был вынужден уехать из Петрограда в Крым). Милюков резко негативно отнесся к приходу к власти большевиков, был последовательным сторонником вооруженной борьбы с ними. 14 ноября Милюков избран в Учредительное собрание но в его деятельности не участвовал, так как уехал на Дон.

Перебравшись с Дона в Киев, Милюков вступил в контакт с командованием германских войск (май 1918 г.), так как рассматривал Германию в качестве потенциального союзника в борьбе с властью большевиков. ЦК партии кадетов осудил подобную политику, и Милюков сложил с себя обязанности председателя ЦК. В конце октября он признал свою политику по отношению к немецкой армии ошибочной. С конца 1918 г. Милюков находиться за границей (в Румынии, Париже, Лондоне).

Через два года, в 1920 г. Милюков поселился в Париже. Там он стал главным редактором влиятельной зарубежной русской газеты «Последние Новости» и занимал эту должность с марта 1921 по 1941 гг. В период своей эмиграции Павел Николаевич написал ряд работ по истории революции и гражданской войны.

В 1922 г. во время выступления в Берлине на Милюкова было совершено покушение монархистами, но пуля попала в В.Д. Набокова, который собой закрыл его собой.

В канун Второй мировой войны Милюков был решительным противником Германии и незадолго до своей смерти он искренне радовался победе советских войск под Сталинградом. В 1954 г., после того, как истек срок аренды могилы, прах был перенесен в Париж, на кладбище Батиньоль, где он был похоронен рядом с А.С. Милюковой.

Семья

1-м браком, Милюков был женат на дочери ректора Московской духовной академии Анне Сергеевне Смирновой (1861 – 1935); 2-м браком – на Нине Васильевной Григорьевной (1881 – 1960). Дети: Николай (1889–1957), Сергей (1894–1915), Наталья (1898–1921).