МИЛОСЛАВСКИЙ ИВАН БОГДАНОВИЧ
МИЛОСЛАВСКИЙ ИВАН БОГДАНОВИЧ - русский государственный и военный деятель; боярин (с 1671 года).
Из рода Милославских. Начал службу жильцом в начале 1640-х годов, московский дворянин (не позднее 1643/44-1648, 1656/57 годов), стольник (1648 - февраль 1653 годов, 1658-1666 годы). Дважды (в 1653 и 1656/57 годах) попадал в опалу и лишался дворцовых чинов; жилец (февраль 1653 - 1656/57, 1656/57-1658 годы). Участник русско-польской войны 1654-1667 годов, особенно отличился при осадах Смоленска (взял 2 башни и 3 прясла стен Смоленского кремля) и Витебска в 1654 году. Во время русско-шведской войны 1656-1658 годов силы под командованием Милославского заняли Динабург. Воевода в Холмогорах (1659-1663 годы). Выдвинулся благодаря родству с И.Д. Милославским и И.М. Милославским. В середине 1660-х - конце 1670-х годов занимал видное положение при дворе; окольничий (с 1664/65 или до мая 1666 годов; вновь с сентября/октября 1666 года). В августе/сентябре - сентябре/октябре 1666 года в опале с лишением чинов. 1-й судья Челобитного приказа (1668-1669/70, 1672/73-1675 годы).
Воевода в Симбирске (1670-1671 годы), один из главных организаторов подавления восстания Разина 1670-1671 годов. Умело руководил обороной Симбирска с полком нового строя в 5 тысяч человек против 20-тысячного войска повстанцев (сентябрь - октябрь 1670 годов). Вместе с войсками князя Ю.Н. Барятинского (из рода Барятинских) нанёс поражение восставшим у города 03(13).10.1670 года. Полковой воевода в плавно́й рати «для очищения Астрахани и иных городов», захваченных восставшими. В 1671 году вернул под контроль правительства Самару, Саратов и Царицын. Несмотря на царский указ, запрещавший ему двигаться с войсками южнее Царицына, продолжил свой поход на Астрахань, получив известие о переговорах разинцев с крымским ханом по поводу сдачи хану «Астраханского царства». Очистил от повстанцев все поволжские города, подошёл к Астрахани 01(11).09.1671 года. Военные действия, в том числе разгром восставших у Соляного городка близ Болдиной Косы на реке Волга, Милославский сочетал с тайными переговорами с атаманом восставших Ф. Шелудяком, что способствовало сдаче Астрахани 27.11(07.12).1671 года. 1-й воевода в Астрахани (1671-1672 годы). В освобождённом городе проводил мягкую политику по отношению к восставшим (в частности, Шелудяк и часть казаков были взяты в холопы на его имя), что вызвало неудовольствие царя Алексея Михайловича и некоторых членов Государева двора. В результате Милославский был смещён с воеводства в Астрахани, а на его место был прислан боярин князь Я.Н. Одоевский, который начал сыск против Милославского, а также против повстанцев, многие из которых, в том числе Шелудяк, подверглись пыткам и казням.
1-й воевода в Казани (1675-1677 годы), 11(21). 06.1676 года огласил там приговор А.С. Матвееву. Наместник Белгородский, 1-й воевода (1678-1679/80 годы) Большого Белгородского полка (18 тысяч человек) во время русско-турецкой войны 1676-1681 годов, одновременно воевода в Курске (1678-1679 годы). В 1679 году в связи с конфликтом между представителями рода Милославских и царём Фёдором Алексеевичем в связи с выбором царской невесты утратил свои позиции при дворе.
Крупный землевладелец, имел поместья и вотчины в Арзамасском, Галицком, Можайском, Московском, Новгородском, Переславль-Залесском, Ярославском и других уездах.
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