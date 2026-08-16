МИЛОСЛАВСКИЙ ИВАН БОГДАНОВИЧ

МИЛОСЛАВСКИЙ ИВАН БОГДАНОВИЧ - русский государственный и во­енный дея­тель; боя­рин (с 1671 года).

Из ро­да Ми­ло­слав­ских . На­чал служ­бу жиль­цом в начале 1640-х годов, московский дво­ря­нин (не позд­нее 1643/44-1648, 1656/57 годов), столь­ник (1648 - февраль 1653 годов, 1658-1666 годы). Два­ж­ды (в 1653 и 1656/57 годах) по­па­дал в опа­лу и ли­шал­ся двор­цо­вых чи­нов; жи­лец (февраль 1653 - 1656/57, 1656/57-1658 годы). Уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, осо­бен­но от­ли­чил­ся при оса­дах Смо­лен­ска (взял 2 баш­ни и 3 пряс­ла стен Смо­лен­ско­го крем­ля) и Ви­теб­ска в 1654 году. Во вре­мя русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов си­лы под ко­мандованием Милославского за­ня­ли Ди­на­бург. Вое­во­да в Хол­мо­го­рах (1659-1663 годы). Вы­дви­нул­ся бла­го­да­ря род­ст­ву с И.Д. Ми­ло­слав­ским и И.М. Ми­ло­слав­ским. В середине 1660-х - конце 1670-х годов за­ни­мал вид­ное по­ло­же­ние при дво­ре; околь­ни­чий (с 1664/65 или до мая 1666 годов; вновь с сентября/октября 1666 года). В августе/сентябре - сентябре/октябре 1666 года в опа­ле с ли­ше­ни­ем чи­нов. 1-й су­дья Че­ло­бит­но­го при­ка­за (1668-1669/70, 1672/73-1675 годы).

Вое­во­да в Сим­бир­ске (1670-1671 годы), один из главных ор­га­ни­за­то­ров по­дав­ле­ния вос­ста­ния Ра­зи­на 1670-1671 годов. Уме­ло ру­ко­во­дил обо­ро­ной Сим­бир­ска с пол­ком но­во­го строя в 5 тысяч человек про­тив 20-ты­сяч­но­го вой­ска пов­стан­цев (сентябрь - октябрь 1670 годов). Вме­сте с вой­ска­ми князя Ю.Н. Ба­ря­тин­ско­го (из ро­да Ба­ря­тин­ских) на­нёс по­ра­же­ние вос­став­шим у го­ро­да 03(13).10.1670 года. Пол­ко­вой вое­во­да в плавно́й ра­ти «для очи­ще­ния Ас­т­ра­ха­ни и иных го­ро­дов», за­хва­чен­ных вос­став­ши­ми. В 1671 году вер­нул под кон­троль пра­ви­тель­ст­ва Са­ма­ру, Са­ра­тов и Ца­ри­цын. Не­смот­ря на цар­ский указ, за­пре­щав­ший ему дви­гать­ся с вой­ска­ми юж­нее Ца­ри­цы­на, про­дол­жил свой по­ход на Ас­т­ра­хань, по­лучив из­вес­тие о пе­ре­го­во­рах ра­зин­цев с крым­ским ха­ном по по­во­ду сда­чи ха­ну «Ас­т­ра­хан­ско­го цар­ст­ва». Очи­стил от пов­стан­цев все по­волж­ские го­ро­да, по­до­шёл к Ас­т­ра­ха­ни 01(11).09.1671 года. Во­енные дей­ст­вия, в том числе раз­гром вос­став­ших у Со­ля­но­го го­род­ка близ Бол­ди­ной Ко­сы на реке Вол­га, Милославский со­че­тал с тай­ны­ми пе­ре­го­во­ра­ми с ата­ма­ном вос­став­ших Ф. Ше­лу­дя­ком, что спо­соб­ст­во­ва­ло сда­че Ас­т­ра­ха­ни 27.11(07.12).1671 года. 1-й вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1671-1672 годы). В ос­во­бо­ж­дён­ном го­ро­де про­во­дил мяг­кую по­ли­ти­ку по от­но­ше­нию к вос­став­шим (в ча­ст­но­сти, Ше­лу­дяк и часть ка­за­ков бы­ли взя­ты в хо­ло­пы на его имя), что вы­зва­ло не­удо­воль­ст­вие ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и не­ко­то­рых чле­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра. В ре­зуль­та­те Милославский был сме­щён с вое­вод­ст­ва в Ас­т­ра­ха­ни, а на его ме­сто был при­слан боя­рин князь Я.Н. Одо­ев­ский, ко­то­рый на­чал сыск про­тив Милославского, а так­же про­тив пов­стан­цев, мно­гие из ко­то­рых, в том числе Ше­лу­дяк, под­верг­лись пыт­кам и каз­ням.

1-й вое­во­да в Ка­за­ни (1675-1677 годы), 11(21). 06.1676 года ог­ла­сил там при­го­вор А.С. Ма­тве­еву . На­ме­ст­ник Бел­го­род­ский, 1-й вое­во­да (1678-1679/80 годы) Боль­шо­го Бел­го­род­ско­го пол­ка (18 тысяч человек) во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1676-1681 годов, од­но­вре­мен­но вое­во­да в Кур­ске (1678-1679 годы). В 1679 году в свя­зи с кон­флик­том ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми ро­да Ми­ло­слав­ских и ца­рём Фёдо­ром Алек­сее­ви­чем в свя­зи с вы­бо­ром цар­ской не­вес­ты ут­ра­тил свои по­зи­ции при дво­ре.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, имел по­ме­стья и вот­чи­ны в Ар­за­мас­ском, Га­лиц­ком, Мо­жай­ском, Мо­с­ков­ском, Нов­го­род­ском, Пе­ре­славль-За­лес­ском, Яро­слав­ском и других уез­дах.

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