МИЛОН, ТИТ АННИЙ (лат. Titus Annius Milo)

Древнеримский политический деятель.

Родился в семье Гая Папия Цельса, был усыновлен дедом Гаем Аннием. Был избран народным трибуном в 57 г. до н.э. вместе с Клодием и, действуя в союзе с Помпеем, предложил разрешить Цицерону вернуться из изгнания. Клодий выступил резко против этого предложения, тогда Милон привлек его к суду за убийства и нарушения общественного порядка.

Как и Клодия, у Милона был свой отряд из вооруженных рабов, клиентов и гладиаторов, и они часто вступали в схватки друг с другом. Когда вернувшийся Цицерон решил восстановить свой разрушенный дом, Клодий решил помешать ему, но Милон с помощью своих людей расстроил комиции и не дал Клодию избраться в эдилы.

Столкновения между сторонниками Милона и Клодия стали привычной частью политической жизни Рима. В 55 г. Милон заключает брак с Фаустой, дочерью Суллы . В 54 г. он попытался стать консулом, но Помпей не оказал ему желаемой поддержки и он потерпел неудачу и был обвинен Клодием. 20 января 52 г. Милон в стычке убил Клодия у Лавиния; это вызвало большое волнение в Риме, он потерял расположение Помпея, и тот будучи избран единоличным консулом, принял ряд законов о насилии, направленных против Милона. Цицерон неудачно выступил в его защиту (он был запуган соладатами Помпея; имеющаяся у нас речь была написана позже), и Милон был сослан из Рима в Массилию.

Впоследствии Цезарь отказал ему в возвращении из изгнания, тогда Милон в 48 г. набрал собственное войско и попытался примкнуть к Марку Целию Руфу, но был убит во время осады Компсы (совр. Конца-делла-Кампания) в области гирпинов.

Исторические источники :

Цицерон. Речь в защиту Милона; Письма;

Плутарх. Цицерон; Цезарь;

Светоний. Цезарь;

Дион Кассий. Римская история.