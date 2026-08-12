МИЛОГРАДСКАЯ КУЛЬТУРА

МИЛОГРАДСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра VII-III веков до н. э. в бас­сей­не сред­ней и ниж­ней При­пя­ти, на юге Верх­не­го и на се­ве­ре Среднего По­днеп­ро­вья, в вер­ховь­ях Южного Бу­га.

На тер­ри­то­рии Ук­раи­ны вы­де­ле­на В.Н. Да­ни­лен­ко (как па­мят­ни­ки под­гор­цев­ско­го ти­па), Бе­ло­рус­сии - Ю.В. Ку­ха­рен­ко и О.Н. Мель­ни­ков­ской в 1950-е годы На­зва­на по го­ро­ди­щу близ современной деревни Ми­ло­град (Ре­чиц­кий район Го­мель­ской области, Бе­ло­рус­сия). Раз­ли­ча­ют ло­каль­ные ва­ри­ан­ты: верх­не­днеп­ров­ский, по­лес­ский (при­пят­ский), сред­не­бе­ло­рус­ский, сред­не­днеп­ров­ский (под­гор­цев­ский), за­пад­но­во­лын­ский (го­рын­ский), жи­то­мир­ский. Хро­но­ло­гия дис­кус­си­он­на. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей да­ти­ру­ют милоградскую культуру в рам­ках скиф­ско­го вре­ме­ни, но до об­ра­зо­ва­ния за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры , то еесть около VII-III веков. По мне­нию О.Н. Мель­ни­ков­ской, С.Е. Рас­са­ди­на и других, не­ко­то­рые па­мят­ни­ки милоградской культуры на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии син­хрон­ны за­ру­би­нец­ким.

Се­ли­ща и го­ро­ди­ща. Пря­мо­уголь­ные по­лу­зем­лян­ки сруб­ной или кар­кас­ной кон­ст­рук­ции, ино­гда с центральным стол­бом; на­зем­ные по­строй­ки, в том числе с ча­стич­но уг­луб­лён­ным по­лом; как пра­ви­ло, с от­кры­ты­ми оча­га­ми. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не; не­мно­го­численные пе­ре­жжён­ные кос­ти, за­час­тую пе­ре­ме­шан­ные с об­лом­ка­ми со­су­дов, по­ме­ща­ли в круг­лые или оваль­ные ям­ки; ин­вен­тарь ре­док. На за­па­де ареа­ла из­вест­ны кур­га­ны с тру­по­по­ло­же­ния­ми в ямах и в сру­бах. Ке­ра­ми­ка - горш­ки и ми­ниа­тюр­ные со­су­ды с ок­руг­лым (ча­ще) или пло­ским дном, в основном без ор­на­мен­та, но есть ук­ра­шен­ные вдав­ле­ния­ми в верх­ней час­ти или ино­гда штри­хо­ван­ные; гру­зи­ки с уз­ким от­вер­сти­ем (преимущественно кре­сто­об­раз­ные или по фор­ме по­вто­ря­ю­щие со­су­ды, в том числе ук­ра­шен­ные на­ко­ла­ми, об­ра­зую­щи­ми кру­ги, звёз­ды и др.). Же­лез­ные сер­пы, про­уш­ные то­по­ры, тёс­ла, но­жи с так называемой гор­ба­той спин­кой, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, дро­ти­ков, стрел, кон­ская сбруя, иг­лы, ши­лья, брит­вы и др.; ка­мен­ные зер­но­тёр­ки; раз­но­об­раз­ные из­де­лия из кос­ти. Ук­ра­ше­ния - брон­зо­вые и же­лез­ные бу­лав­ки со спи­раль­ны­ми или по­со­хо­вид­ны­ми окон­ча­ния­ми, под­вес­ки, на­клад­ки, в ос­но­ве ор­на­мен­та­ции ко­то­рых ле­жат мо­ти­вы спи­ра­лей, коль­ца, со­еди­нён­ных ко­лец и т. д. Им­порт­ные из­де­лия или ими­та­ции об­раз­цов центрально-ев­ропейского кру­га (брас­ле­ты, обыч­ные в пе­ри­од сред­не­го Ла­те­на) и скиф­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур (аки­на­ки, брон­зо­вые втуль­ча­тые стре­лы, гвоз­де­вид­ные бу­лав­ки, де­та­ли кон­ской уз­ды). Не­ред­ко встре­ча­ют­ся стек­лян­ные бу­сы, при­во­зив­шие­ся из ан­тич­ных го­су­дарств. Есть сви­де­тель­ст­ва чёр­ной ме­тал­лур­гии, ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, в том числе цвет­ной. Из­вест­ны кла­ды бы­то­вых пред­ме­тов и ук­ра­ше­ний (на го­ро­ди­ще Го­рош­ков). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - под­сеч­ное зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во при ве­со­мой ро­ли охо­ты и ры­бо­лов­ст­ва.

О.Н. Мель­ни­ков­ская вы­во­ди­ла милоградскую культуру из восточных групп тши­нец­кой куль­ту­ры. Не ис­клю­че­но, что милоградская культура сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве куль­тур брон­зо­во­го ве­ка с тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии, но они по­ка очень сла­бо изу­че­ны. В эт­ническом от­но­ше­нии на­се­ле­ние милоградской культуры счи­та­ли древ­не­сла­вян­ским (В.Н. Да­ни­лен­ко), балт­ским (В.В. Се­дов), нев­ра­ми, упо­мя­ну­ты­ми Ге­ро­до­том (О.Н. Мель­ни­ков­ская). На юге Бе­ло­рус­сии и се­ве­ре Ук­раи­ны Милоградская культура не позд­нее конца III века до н. э. сме­ня­ет­ся за­ру­би­нец­кой куль­ту­рой, ко­то­рая, по пред­поло­же­нию Л.Д. По­бо­ля, ге­не­ти­че­ски свя­за­на с милоградской культурой. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей эту точ­ку зре­ния не раз­де­ля­ют, но что-ли­бо оп­ре­де­лён­ное о по­том­ках но­си­те­лей милоградской культуры по­ка ска­зать не­воз­мож­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)