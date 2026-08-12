МИЛОГРАДСКАЯ КУЛЬТУРА
МИЛОГРАДСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура VII-III веков до н. э. в бассейне средней и нижней Припяти, на юге Верхнего и на севере Среднего Поднепровья, в верховьях Южного Буга.
На территории Украины выделена В.Н. Даниленко (как памятники подгорцевского типа), Белоруссии - Ю.В. Кухаренко и О.Н. Мельниковской в 1950-е годы Названа по городищу близ современной деревни Милоград (Речицкий район Гомельской области, Белоруссия). Различают локальные варианты: верхнеднепровский, полесский (припятский), среднебелорусский, среднеднепровский (подгорцевский), западноволынский (горынский), житомирский. Хронология дискуссионна. Большинство исследователей датируют милоградскую культуру в рамках скифского времени, но до образования зарубинецкой культуры, то еесть около VII-III веков. По мнению О.Н. Мельниковской, С.Е. Рассадина и других, некоторые памятники милоградской культуры на территории Белоруссии синхронны зарубинецким.
Селища и городища. Прямоугольные полуземлянки срубной или каркасной конструкции, иногда с центральным столбом; наземные постройки, в том числе с частично углублённым полом; как правило, с открытыми очагами. Грунтовые могильники; трупосожжения на стороне; немногочисленные пережжённые кости, зачастую перемешанные с обломками сосудов, помещали в круглые или овальные ямки; инвентарь редок. На западе ареала известны курганы с трупоположениями в ямах и в срубах. Керамика - горшки и миниатюрные сосуды с округлым (чаще) или плоским дном, в основном без орнамента, но есть украшенные вдавлениями в верхней части или иногда штрихованные; грузики с узким отверстием (преимущественно крестообразные или по форме повторяющие сосуды, в том числе украшенные наколами, образующими круги, звёзды и др.). Железные серпы, проушные топоры, тёсла, ножи с так называемой горбатой спинкой, наконечники копий, дротиков, стрел, конская сбруя, иглы, шилья, бритвы и др.; каменные зернотёрки; разнообразные изделия из кости. Украшения - бронзовые и железные булавки со спиральными или посоховидными окончаниями, подвески, накладки, в основе орнаментации которых лежат мотивы спиралей, кольца, соединённых колец и т. д. Импортные изделия или имитации образцов центрально-европейского круга (браслеты, обычные в период среднего Латена) и скифских археологических культур (акинаки, бронзовые втульчатые стрелы, гвоздевидные булавки, детали конской узды). Нередко встречаются стеклянные бусы, привозившиеся из античных государств. Есть свидетельства чёрной металлургии, металлообработки, в том числе цветной. Известны клады бытовых предметов и украшений (на городище Горошков). В основе хозяйства - подсечное земледелие и животноводство при весомой роли охоты и рыболовства.
О.Н. Мельниковская выводила милоградскую культуру из восточных групп тшинецкой культуры. Не исключено, что милоградская культура сформировалась на основе культур бронзового века с территории Белоруссии, но они пока очень слабо изучены. В этническом отношении население милоградской культуры считали древнеславянским (В.Н. Даниленко), балтским (В.В. Седов), неврами, упомянутыми Геродотом (О.Н. Мельниковская). На юге Белоруссии и севере Украины Милоградская культура не позднее конца III века до н. э. сменяется зарубинецкой культурой, которая, по предположению Л.Д. Поболя, генетически связана с милоградской культурой. Большинство исследователей эту точку зрения не разделяют, но что-либо определённое о потомках носителей милоградской культуры пока сказать невозможно.