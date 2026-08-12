МИЛНЕР АЛЬФРЕД
МИЛНЕР АЛЬФРЕД - британский государственный и политический деятель.
Из семьи университетского преподавателя. Учился в Тюбингенском университете, Кингс-колледже (Лондон), Баллиол-колледже (Оксфорд). В 1881 году занимался адвокатской практикой, в 1882-1885 годах журналистикой. В 1887-1889 годах личный секретарь министра финансов Дж. Гошена в консервативном правительстве Р.А.Т. Солсбери. В 1889-1892 годах заместитель министра финансов в Египте. В 1892-1897 годах председатель Управления налоговых сборов британского правительства. В 1897-1901 годах губернатор Капской колонии, в 1897-1905 годах верховный комиссар Южной Африки, в 1902-1905 годах губернатор Трансвааля и Колонии Оранжевой реки. В 1899 году возглавлял британскую делегацию на конференции в городе Блумфонтейн, выступал с требованием к правительству Трансвааля предоставить избирательные права всем уитлендерам, прожившим в Трансваале не менее 5 лет. Позднее настаивал на начале военных действий против республики Трансвааль. В 1902 году участвовал в переговорах, завершивших англо-бурскую войну 1899-1902 годов. На посту губернатора Трансвааля проводил политику привлечения в колонию азиатских, главным образом китайских, эмигрантов для работы на рудниках. Стремился утвердить английский язык в качестве основного языка обучения в школах, чем вызвал недовольство значительной части населения Трансвааля. В 1905 году один из инициаторов принятия конституции Трансвааля, провозгласившей принцип представительного управления (в 1906 году конституция была отменена, фактически не вступив в силу). В 1895 году пожалован титулом рыцаря, в 1901 году - барона, в 1902 году - виконта. В 1905 году вернулся в Великобританию. В 1906 году директор Joint Stock Bank. В 1909 году в Палате лордов активно выступал против так называемого народного бюджета Д. Ллойд Джорджа, в 1911 году - против решения либерального правительства об ограничении полномочий Палаты лордов. В 1910 году основал ежеквартальное аналитическое издание «Round Table», освещавшее вопросы внешней политики Британской империи. В период 1-й мировой войны министр военного кабинета (1916-1918 годы), военный министр (1918-1819 годы). В феврале 1917 года руководил британской делегацией на Петроградской конференции союзников. Входил в состав британской делегации на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. В 1919-1921 годах министр колоний. В 1919-1920 годах возглавлял специальную миссию в Египет, которая рекомендовала предоставить этой стране независимость. Кавалер ордена Подвязки (1921 год).
Сочинения:
Constructive imperialism. L., 1908;
The nation and the empire. L., 1913. L., 1998;
England in Egypt. 13th ed. L., 1920. L., 1986;
Questions of the hour. L., 1923; Papers. L., 1931-1933. Vol. 1-2.