МИЛНЕР АЛЬФРЕД

МИЛНЕР АЛЬФРЕД - британский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи уни­вер­си­тет­ско­го пре­по­да­ва­те­ля. Учил­ся в Тю­бин­ген­ском университете, Кингс-кол­лед­же (Лон­дон), Бал­ли­ол-кол­лед­же (Окс­форд). В 1881 году за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, в 1882-1885 годах жур­на­ли­сти­кой. В 1887-1889 годах лич­ный сек­ре­тарь министра фи­нан­сов Дж. Го­ше­на в кон­сер­ва­тив­ном пра­ви­тель­ст­ве Р.А.Т. Сол­сбе­ри. В 1889-1892 годах заместитель министра фи­нан­сов в Егип­те. В 1892-1897 годах председатель Управ­ле­ния на­ло­го­вых сбо­ров британского пра­ви­тель­ст­ва. В 1897-1901 годах гу­бер­на­тор Кап­ской ко­ло­нии , в 1897-1905 годах вер­хов­ный ко­мис­сар Южной Аф­ри­ки, в 1902-1905 годах гу­бер­на­тор Транс­ваа­ля и Ко­ло­нии Оран­же­вой ре­ки. В 1899 году воз­глав­лял британскую де­ле­га­цию на кон­фе­рен­ции в городе Блум­фон­тейн, вы­сту­пал с тре­бо­ва­ни­ем к пра­ви­тель­ст­ву Транс­ваа­ля пре­дос­та­вить из­би­рательные пра­ва всем уит­лен­де­рам, про­жив­шим в Транс­ваа­ле не ме­нее 5 лет. Позд­нее на­стаи­вал на на­ча­ле во­енных дей­ст­вий про­тив рес­пуб­ли­ки Транс­ва­аль. В 1902 году уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах, за­вер­шив­ших анг­ло-бур­скую вой­ну 1899-1902 годов . На по­сту гу­бер­на­то­ра Транс­ваа­ля про­во­дил по­ли­ти­ку при­вле­че­ния в ко­ло­нию ази­ат­ских, главным образом китайских, эмиг­ран­тов для ра­бо­ты на руд­ни­ках. Стре­мил­ся ут­вер­дить английский язык в ка­че­ст­ве основного язы­ка обу­че­ния в шко­лах, чем вы­звал не­до­воль­ст­во зна­чительной час­ти на­се­ле­ния Транс­ваа­ля. В 1905 году один из ини­циа­то­ров при­ня­тия кон­сти­ту­ции Транс­ваа­ля, про­воз­гла­сив­шей прин­цип пред­ста­вительного управ­ле­ния (в 1906 году кон­сти­ту­ция бы­ла от­ме­не­на, фак­ти­че­ски не всту­пив в си­лу). В 1895 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом ры­ца­ря, в 1901 году - ба­ро­на, в 1902 году - ви­кон­та. В 1905 году вер­нул­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нию. В 1906 году ди­рек­тор Joint Stock Bank. В 1909 году в Па­ла­те лор­дов ак­тив­но вы­сту­пал про­тив так называемого народного бюд­же­та Д. Ллойд Джорд­жа, в 1911 году - про­тив ре­ше­ния ли­бе­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва об ог­ра­ни­че­нии пол­но­мо­чий Па­ла­ты лор­дов. В 1910 году ос­но­вал еже­квар­таль­ное ана­ли­тическое из­да­ние «Ro­und Table», ос­ве­щав­шее во­про­сы внеш­ней по­ли­ти­ки Британской им­пе­рии. В пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны министр во­енного ка­би­не­та (1916-1918 годы), во­енный ми­нистр (1918-1819 годы). В феврале 1917 года ру­ко­во­дил британской де­ле­га­ци­ей на Пет­роградской кон­фе­рен­ции со­юз­ни­ков. Вхо­дил в со­став британской де­ле­га­ции на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов . В 1919-1921 годах министр ко­ло­ний. В 1919-1920 годах воз­глав­лял специальную мис­сию в Еги­пет, ко­то­рая ре­ко­мен­до­ва­ла пре­до­ста­вить этой стра­не не­за­ви­си­мость. Ка­ва­лер ор­де­на Под­вяз­ки (1921 год).

Сочинения:

Constructive imperialism. L., 1908;

The na­tion and the empire. L., 1913. L., 1998;

Eng­land in Egypt. 13th ed. L., 1920. L., 1986;

Ques­tions of the hour. L., 1923; Papers. L., 1931-1933. Vol. 1-2.