МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ-ЛЮДВИГ КАРЛОВИЧ, генерал

Из дворян Санкт-Петербургской губернии, лютеранин. Окончил Николаевский кадетский корпус. 31.8.1884 поступил в Николаевское кавалерийское училище. 11.8.1886 окончил училище по 1-му разряду с помещением имени на мраморную доску и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Гусарский полк. 3.10.1889 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1890 произведен в поручики (со старшинством с 11.8.1890). 30.8.1891 произведен в штабс-ротмистры. 13.5.1892 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Финляндский военный округ. 28.2.1893 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением начальником строевого отделения штаба Карсской крепости. 14.3.1893 уволен с военной службы для определения к статским делам с переименованием в коллежские асессоры. 2.7.1896 определен на военную службу с переименованием в капитаны и назначением в распоряжении начальника Главного Штаба. С 10.10.1896 по 4.11.1897 прикомандирован к 38-му драгунскому Владимирскому полку для цензового командования эскадроном. 6.12.1896 произведен в подполковники. 16.12.1897 назначен в число штаб-офицеров Генерального штаба, положенных по штату при Главном Штабе. 12.2.1898 назначен военным агентом в Брюсселе и Гааге. 14.8.1901 назначен военным агентом в Риме. 6.12.1901 произведен в полковники за отличие по службе. 8.12.1907 назначен командиром 7-го гусарского Белорусского полка. 19.8.1909 назначен обер-квартирмейстером Главного управления Генерального штаба. 6.12.1909 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 3.5.1910 назначен начальником Николаевского кавалерийского училища. 6.10.1912 назначен начальником штаба Московского военного округа. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен начальником штаба 5-й армии. 31.12.1914 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия. 9.1.1915 назначен и. д. начальника штаба 12-й армии. 18.1.1915 утвержден в должности. 25.5.1915 назначен и. д. начальника штаба 5-й армии. 28.12.1916 назначен командиром 26-го армейского корпуса. 6.8.1917 назначен в распоряжение начальника Генерального Штаба. Находясь в распоряжении начальника Генерального штаба являлся представителем русского командования при итальянской главной квартире. 2.9.1918 уволен со службы. 13.1.1919 прибыл в Архангельск. 15.1.1919 занял пост генерал-губернатора Северной области. В мае 1919 г. назначен главнокомандующим войсками Северной области. 30.5.1919 произведен в генералы от кавалерии. В сентябре 1919 назначен главным начальником Северного края. 10.2.1920 занял посты военного министра, управляющего иностранными делами и заместителя председателя Временного правительства Северной области. 19.2.1920 выехал на ледоколе "Минин" в Норвегию. В мае 1920 г. назначен главноуполномоченным главнокомандующего Русской Армией в Париже. В апреле 1922 г.назначен начальником штаба главнокомандующего Русской Армией, а в ноябре 1922 г. – помощником главнокомандующего Русской Армией. В дальнейшем принимал активное участие в деятельности РОВС. Проживал в Париже. 26.1.1930 принял на себя обязанности председателя РОВС. Также состоял председателем Объединения офицеров 7-го гусарского Белорусского полка, Общества взаимопомощи бывших воспитанников Николаевского кавалерийского училища, Общества северян и членом Общества офицеров Генерального штаба. 22.9.1937 похищен в Париже агентами НКВД, доставлен в Гавр и вывезен на советском пароходе "Мария Ульянова" в Ленинград. Перевезен в Москву, где содержался во внутренней тюрьме НКВД. Расстрелян. Владел совместно с сестрами и братом домом в Петрограде.

Жена (с 11.11.1896): дочь генерал-адъютанта Наталья Николаевна (урожденная Шипова) (15.9.1870—10.10.1945, Париж), внучка жены А.С. Пушкина Н.Н. Ланской (Гончаровой) от второго брака. Дети: Мария (в замужестве Чекан) (22.8.1897–14.3.1982, Париж), Софья (15.12.1898–12.4.1946, Париж). Николай (13.7.1900—22.4.1967, Париж).