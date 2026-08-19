МИЛЛЕР, ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ

Миллер, Евгений (Людвиг) Карлович (25.09[07.10].1867, Динабург, Витебская губ. — 11.05.1939, Москва) — российский военачальник, один из лидеров Белого движения . Дворянин. В 1884 окончил Николаевский кадетский корпус, в 1886 — Николаевское кавалерийское училище, в 1892 — Николаевскую академию генерального штаба. В 1893 служил начальником строевого отдела штаба Карсской крепости. В 1898—1901 — российский военный агент в Брюсселе и Гааге, участвовал в подготовке Гаагской конференции мира 1899 . С 1901 — полковник. В 1901—1907 — военный агент в Италии. В 1907—1909 командовал гусарским полком. С 1909 — генерал-майор. В 1909—1910 — 2-й обер-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба, руководил российскими военными атташе в странах Европы. В 1910—1912 — начальник Николаевского кавалерийского училища. В 1912—1914 — начальник штаба Московского военного округа. Участник Первой мировой войны. Начальник штаба 5-й и 12-й армий. Участвовал в Галицийской битве 1914—1915, обороне Варшавы, Лодзи, Риги. С 1915 — генерал-лейтенант. В 1916—1917 командовал 26-м армейским корпусом в Румынии. В апреле 1917 арестован революционно настроенными солдатами, направлен в Петроград, где освобожден и назначен представителем Ставки Верховного главнокомандующего при Итальянской главной квартире. После Брестского мира 1918 жил во Франции. По приглашению правительства Северной области 1 января 1919 прибыл в Архангельск. С 15 января 1919 — генерал-губернатор Северной области. После отъезда 23 января 1919 Н. В. Чайковского власть в Архангельске стала переходить к М. 10 июня 1919 А. В. Колчак назначил М. главнокомандующим на Севере, а 12 июля 1919 ему была передана вся полнота власти. После вывода войск интервентов с Севера России в октябре 1919 армия под командованием М. оказалась в тяжелом положении. Под натиском красных белые оставили Архангельск 21 февраля 1920, а Мурманск — 13 марта 1920. М. отплыл в эмиграцию еще 19 февраля 1920. С мая 1920 М. — главный уполномоченный по военным и морским делам генерала П. Н. Врангеля , в 1922—1923 — начальник его штаба. В 1923—1925 — в распоряжении великого князя Николая Николаевича. С 1925 — старший помощник председателя Русского общевоинского союза (РОВС). В 1930, после похищения советской разведкой председателя РОВС А. П. Кутепова , М. возглавил РОВС. 22 сентября 1937 М. похищен и вывезен в СССР агентами НКВД. Расстрелян.

Лит. : Марушевский В. В. Год на Севере. Записки командующего войсками Северной области. М., 2019; Прайсман Л. Г. 1917—1920. Огненные годы Русского Севера. СПб., 2019; Цветков В. Ж. Белое дело в России: 1917—1919 г. М., 2019. А. В. Шубин.