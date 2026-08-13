МИЛЛЕФЬОРИ На чтение: 1 минута

МИЛЛЕФЬОРИ - тех­ни­ка из­го­тов­ле­ния стек­лян­ных из­де­лий.

Узор в ви­де мно­же­ст­ва пё­ст­рых ро­зе­ток по­лу­ча­ет­ся в ре­зуль­та­те спекания на­ре­зан­ных по­пе­рёк цвет­ных стек­лян­ных палочек. Тех­ни­ка миллефьори зарождается во 2-й половине II-го тысячелетия до н. э. в Египте или на Ближнем Вос­токе; распространяется с эпохи элли­низ­ма; с XV века н. э. ши­ро­ко при­ме­ня­лась в ве­не­ци­ан­ском стек­лоделии. В искусстве эма­ли миллефьори - пла­стин­ки с пё­ст­рым гео­мет­рическим ор­на­мен­том.

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