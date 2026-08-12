МИЛЛЬ ДЖЕЙМС
МИЛЛЬ ДЖЕЙМС - британский философ, историк и экономист.
Отец Джона Стюарта Милля. Сын шотландского сапожника. Окончил богословский факультет Эдинбургского университета (1798 год). Отказавшись от церковной деятельности, в 1802 году переехал в Лондон, где в 1803-1806 годы издавал «Литературный журнал», участвовал в издании журнала «Филантроп» (1811 год), печатался во многих журналах. После опубликования «Истории Британской Индии» («History of British India», vol. 1-3, 1817 год) получил место в Ост-Индской компании в Лондоне, где служил до конца жизни. Испытал влияние идей И. Бентама, с которым познакомился в 1808 году. С позиций утилитаризма написаны получившие широкую известность статьи Милля в «Британской энциклопедии» о политике, праве, колониях, свободе слова, образовании и др.; статья «Правление» («Government», 1820 год), выражавшая политическую программу «философских радикалов» (идеи представительной демократии и расширения избирательных прав), вызвала большой общественный резонанс и сыграла роль в подготовке первой парламентской реформы в Великобритании (1832 год). В главной философской работе «Анализ феноменов человеческого духа» («Analysis of the phenomena of the human mind», 1829 год) развил восходящий к Д. Юму и Д. Гартли принцип ассоциации идей, считая его основной операцией сознания (смотрите Ассоциативная психология). В «Элементах политической экономии» («Elements of political economy», 1821 год) Милль развивал идеи Д. Рикардо, другом и последователем которого он был.
Сочинения:
The principles of toleration. L., 1837;
A fragment on Mackintosh. L., 1870;
Political writings / Ed. T. Ball. Camb., 1992.