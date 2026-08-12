МИЛЛЬ ДЖЕЙМС

МИЛЛЬ ДЖЕЙМС - британский фи­ло­соф, ис­то­рик и эко­но­мист.

Отец Джо­на Стю­ар­та Мил­ля . Сын шотландского са­пож­ни­ка. Окон­чил бо­го­слов­ский факультет Эдин­бург­ско­го университета (1798 год). От­ка­зав­шись от цер­ков­ной дея­тель­но­сти, в 1802 году пе­ре­ехал в Лон­дон, где в 1803-1806 годы из­да­вал «Ли­те­ра­тур­ный жур­нал», уча­ст­во­вал в из­да­нии журнала «Фи­лан­троп» (1811 год), пе­ча­тал­ся во мно­гих жур­на­лах. По­сле опуб­ли­ко­ва­ния «Ис­то­рии Бри­тан­ской Ин­дии» («History of British India», vol. 1-3, 1817 год) по­лу­чил ме­сто в Ост-Инд­ской ком­па­нии в Лон­до­не, где слу­жил до кон­ца жиз­ни. Ис­пы­тал влия­ние идей И. Бен­та­ма, с ко­то­рым по­зна­ко­мил­ся в 1808 году. С по­зи­ций ути­ли­та­риз­ма на­пи­са­ны по­лу­чив­шие ши­ро­кую из­вест­ность ста­тьи Милля в «Бри­тан­ской эн­цик­ло­пе­дии» о по­ли­ти­ке, пра­ве, ко­ло­ни­ях, сво­бо­де сло­ва, об­ра­зо­ва­нии и др.; статья «Прав­ле­ние» («Government», 1820 год), вы­ра­жав­шая по­ли­тическую про­грам­му «фи­ло­соф­ских ра­ди­ка­лов» (идеи пред­ста­ви­тель­ной де­мо­кра­тии и рас­ши­ре­ния из­би­рательных прав), вы­зва­ла боль­шой об­щественный ре­зо­нанс и сыг­ра­ла роль в под­го­тов­ке пер­вой пар­ла­мент­ской ре­фор­мы в Ве­ли­ко­бри­та­нии (1832 год). В глав­ной фи­лософской ра­бо­те «Ана­лиз фе­но­ме­нов че­ло­ве­че­ско­го ду­ха» («Analysis of the phenomena of the human mind», 1829 год) раз­вил вос­хо­дя­щий к Д. Юму и Д. Гарт­ли прин­цип ас­со­циа­ции идей, счи­тая его основной опе­ра­ци­ей соз­на­ния (смотрите Ас­со­циа­тив­ная пси­хо­ло­гия). В «Эле­мен­тах по­ли­ти­че­ской эко­но­мии» («Elements of political economy», 1821 год) Милль раз­ви­вал идеи Д. Ри­кар­до, дру­гом и по­сле­до­ва­те­лем ко­то­ро­го он был.

Сочинения:

The principles of toleration. L., 1837;

A fragment on Mackintosh. L., 1870;

Political writings / Ed. T. Ball. Camb., 1992.