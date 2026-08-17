МИЛИАРИСИЙ
МИЛИАРИСИЙ - основная позднеримская и византийская серебряная монета.
Введена Константином Великим в 324 году. Впервые упоминается в Кодексе Юстиниана I (закон от 384 года). 1 милиарисий = 2 силиквам, поэтому милиарисий имел и название «дикератон» («двойная силиква»). В обиходном языке милиарисием могли называть серебряные монеты вообще, в том числе невизантийские. В основном милиарисий не был средством регулярного обращения и использовался для раздач на праздниках и т. п. В нумизматике термин «милиарисий» используют для обозначения более крупного из двух известных (милиарисий и силиква) основных номиналов серебряных монет IV-XI веков, существовавших в тяжёлом и лёгком вариантах.
Тяжёлый милиарисий = 1/60 римского фунта серебра (на что указывает маркировка LX на некоторых милиарисиях и закон от 384 года) = 2 тяжёлым силиквам, или 2,4 лёгкой силиквы (теоретически 5,46 г). Поскольку соотношение стоимости золота к серебру было фиксированным (до 565 года как 1:14,4), то 1 солид = 12 тяжёлым милиарисиям. Фактически масса составляла 5,20 г (в 324-337 годах), 5,16 г (в середине IV века), 5,20 г (в V веке). Основной тип изображения - император с копьём и щитом; легенды (408-537 годы): «gloria exercitus», «virtus exercitus» («слава, доблесть войска»), «felicitas Romanorum», «gloria Romanorum» («благополучие, слава римлян»). Выпускался в Риме и Константинополе. В Фессалоники чеканился в 450-491 годах с легендой «glor orbis terrar» (сокращенно от латинского «gloria orbis terrarum» - «слава круга земного»). Тяжёлый милиарисий - самая большая монета, которую имели право раздавать консулы, не бывшие императорами; в 537 году его выпуск был прекращён.
Лёгкий милиарисий = 1/72 фунта серебра (теоретически 4,55 г) = 1,7 тяжёлой силиквы, или 2 лёгким силиквам. 1 солид = 15(14,4) лёгким милиарисиям. Фактически масса составляла 4,23 г (середина IV века), 4,27 г (V век). Выпускался в Константинополе, Риме, Равенне, изредка в Фессалоники. Основные типы изображений: воин со щитом и копьём (до 408 года и в 537-565 годах), император с поднятой правой рукой и глобусом (408-537 годы), христограмма (565-602 годы), крест на ступенях или на глобусе между пальмовых ветвей (с 610 года); легенда (408-797 годы) - «gloria Romanorum». В Византии лёгкий милиарисий оставался основной серебряной монетой до XI века.
Наряду с обычным, с 615 до 695 годов чеканился милиарисий с легендой «Deus adjuta Romanis» («Боже, помоги ромеям!») и с 698 до 705 годов - «victoria augus» (сокращенно от «victoria augusti» - «победа императора»). Его масса была увеличена до 1/48 византийской литры (6,82 г). Такой милиарисий в нумизматике именуется гексограммой (шестиграммовник). 12 гексограмм = 1 солиду, так как в 565 году изменилось соотношение стоимости золота к серебру (стало 1:18).
С 720 года императором Львом III Исавром введён новый тип милиарисия = 1/144 фунта (2,27 г) = стоимости 1/12 солида. Основной тип изображения: крест на ступенях; легенды: «gloria Romanorum» (до 797 года), «Ihsus Xristus nica» («Иисус Христос побеждай!») в 811-977 годах, затем - различные. В период Македонской династии (867-1056 годы) милиарисий чеканился из расчёта 1/108 фунта = 3,03 г, выпускались также номиналы 2/3 (с 1042 года) и 1/3 (с 1059 года) милиарисия. Затем масса милиарисия и его фракций стали уменьшаться. Выпуск милиарисия был прекращён Алексеем I Комнином в 1092 году, но термин «милиарисий» использовался для обозначения 1/12 стоимости номисмы (солида).