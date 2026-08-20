МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА

МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА - древ­ней­шая греческая на­уч­но-фи­лосовская шко­ла, её пред­ста­ви­те­ли - Фа­лес, Анак­си­мандр, Анак­си­мен.

Сло­жи­лась в Ми­ле­те , круп­ней­шем тор­го­во-ре­мес­лен­ном и куль­тур­ном цен­тре Ио­нии. Милетская школа бы­ла пре­имущественно ес­те­ст­вен­но-на­уч­ной и не ста­ви­ла тео­ре­тических про­блем бы­тия и по­зна­ния; с неё на­чи­на­ет­ся ис­то­рия ев­ропейской на­учной кос­мо­го­нии и кос­мо­ло­гии, фи­зи­ки, гео­гра­фии (и кар­то­гра­фии), ме­тео­ро­ло­гии, ас­тро­но­мии, био­ло­гии и (воз­мож­но) ма­те­ма­ти­ки. Всё это со­став­ля­ло еди­ную нау­ку «о при­ро­де», или «ес­те­ствен­ную ис­то­рию», ко­то­рая опи­сы­ва­ет и объ­яс­ня­ет кос­мос в его эво­лю­ци­он­ной ди­на­ми­ке: от про­ис­хо­ж­де­ния све­тил и Зем­ли из пра­ве­ще­ст­ва до воз­ник­но­ве­ния жи­вых су­ществ (у Анак­си­ман­д­ра). Пра­ве­ще­ст­во веч­но, бес­ко­неч­но в про­стран­ст­ве, дви­же­ние при­су­ще ему «от ве­ка», мир по­ро­ж­да­ет­ся из не­го спон­тан­но (мо­жет быть, по­сред­ст­вом кос­мо­го­нического вих­ря). «Бо­ги» народной ми­фо­ло­гии ото­жде­ст­в­ля­ют­ся со сти­хия­ми и све­ти­ла­ми (Анак­си­мен) или с «бес­чис­лен­ны­ми ми­ра­ми» (Анак­си­мандр), воз­ник­ши­ми из еди­но­го пра­ве­ще­ст­ва, ко­то­рое са­мо мыс­лит­ся как выс­шее и аб­со­лют­ное «бо­же­ст­во» (Ари­сто­тель. Фи­зи­ка. 203b13).

Пан­те­изм милетской школы имел ско­рее на­ту­ра­ли­стический ха­рак­тер (в от­ли­чие от ге­рак­ли­тов­ско­го). Милетская школа впер­вые от­ме­ни­ла ми­фо­ло­гическую кар­ти­ну ми­ра, ос­но­ван­ную на ак­сио­ло­ги­за­ции по­ня­тий верх–низ и про­ти­во­пос­тав­ле­нии не­бес­но­го (бо­же­ст­вен­но­го) зем­но­му (че­ло­ве­че­ско­му), и вве­ла все­общ­ность фи­зических за­ко­нов. Фун­да­мен­таль­ным для неё ос­та­ёт­ся за­кон со­хра­не­ния, или от­ри­ца­ние аб­со­лют­но­го «воз­ник­но­ве­ния» и «унич­то­же­ния» («ро­ж­де­ния» и «ги­бе­ли») как ан­тро­по­морф­ных ка­те­го­рий. Фи­ло­со­фия впер­вые вы­сту­па­ет как ре­фор­ма обы­ден­но­го язы­ка, вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся пер­вая на­учная тер­ми­но­ло­гия: Анак­си­мандр за­ме­ня­ет «ро­ж­де­ние» и «ги­бель» на «со­еди­не­ние» и «раз­де­ле­ние», Анак­си­мен опи­сы­ва­ет все фи­зические про­цес­сы в тер­ми­нах «сгу­ще­ния» и «раз­ре­же­ния». Два основных ти­па тео­рии из­ме­не­ния в греческой на­тур­фи­ло­со­фии, со­по­ста­ви­мые с пре­фор­ма­ци­ей и эпи­ге­не­зом: 1) ме­ха­ни­че­ское «вы­де­ле­ние из сме­си» пред­ше­ст­вую­щих ка­че­ст­вен­но раз­лич­ных эле­мен­тов; 2) ка­че­ст­вен­ное пре­вра­ще­ние од­но­го ис­ход­но­го ве­ще­ст­ва, - пред­став­ле­ны со­от­вет­ст­вен­но в тео­ри­ях Анак­си­ман­д­ра и Анак­си­ме­на. Кон­цеп­ция «сме­си» Анак­си­ман­д­ра ока­за­ла влия­ние на Анак­са­го­ра , Ар­хе­лая, Эм­пе­док­ла, тео­рия Анак­си­ме­на бы­ла воз­ро­ж­де­на Дио­ге­ном Апол­ло­ний­ским. К кру­гу ми­лет­ских учё­ных при­над­ле­жал так­же гео­граф и ис­то­рик Ге­ка­тей Ми­лет­ский, дав­ший ра­цио­на­ли­стическое тол­ко­ва­ние ми­фов. Соз­дан­ная милетской школой гео­цен­трическая мо­дель от­час­ти бы­ла пре­одо­ле­на уче­ни­ем Анак­си­ман­дра о бес­чис­лен­ных ми­рах.

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