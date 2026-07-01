МИЛАРЕПА

МИЛАРЕПА - тибетский поэт.

Ро­дил­ся в се­мье бо­га­то­го тор­гов­ца. В юно­сти обу­чал­ся ма­гическим куль­там у ме­ст­ных учи­те­лей, позд­нее об­ра­тил­ся к буд­диз­му . При­вер­же­нец мис­тических уче­ний, прак­ти­ко­вал йогу. Один из ос­но­ва­те­лей ти­бетской буд­дий­ской шко­лы кагь­ю­па. Во 2-й по­ло­ви­не жиз­ни стал от­шель­ни­ком.

Миларепа - ав­тор сбоника ре­лигиозных гим­нов «Сто ты­сяч пе­сен» («Гур­бум»). Твор­че­ст­во Миларепы раз­ви­ва­ет ос­но­во­по­ла­гаю­щие идеи ма­хая­ны : ил­лю­зор­но­сти бы­тия, при­вя­зан­но­сти к жиз­ни как при­чи­ны стра­да­ний, спа­се­ния пу­тём от­ре­че­ния от ми­ра. Со слов Миларепы его уче­ни­ком Ре­чун­гом бы­ло за­пи­са­но жиз­не­опи­са­ние Миларепы, сю­же­ты ко­то­ро­го лег­ли в ос­но­ву фольк­лор­ных и литературных про­из­ве­де­ний, в том числе буд­дий­ских та­нок и ре­лигиозной мис­те­рии «Цам Ми­ла­ре­пы»; наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся эпи­зод про­по­ве­ди Миларепы, об­ра­щён­ной к охот­ни­ку Дорд­же. Ис­то­рия жиз­ни Миларепы лег­ла в ос­но­ву филь­ма Л. Ка­ва­ни «Ми­ла­ре­па» (1974 год).

Сочинение:

The hundred thousand songs. Boston; L., 1999.