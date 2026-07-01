МИЛАРЕПА
МИЛАРЕПА - тибетский поэт.
Родился в семье богатого торговца. В юности обучался магическим культам у местных учителей, позднее обратился к буддизму. Приверженец мистических учений, практиковал йогу. Один из основателей тибетской буддийской школы кагьюпа. Во 2-й половине жизни стал отшельником.
Миларепа - автор сбоника религиозных гимнов «Сто тысяч песен» («Гурбум»). Творчество Миларепы развивает основополагающие идеи махаяны: иллюзорности бытия, привязанности к жизни как причины страданий, спасения путём отречения от мира. Со слов Миларепы его учеником Речунгом было записано жизнеописание Миларепы, сюжеты которого легли в основу фольклорных и литературных произведений, в том числе буддийских танок и религиозной мистерии «Цам Миларепы»; наибольшей популярностью пользуется эпизод проповеди Миларепы, обращённой к охотнику Дордже. История жизни Миларепы легла в основу фильма Л. Кавани «Миларепа» (1974 год).
Сочинение:
The hundred thousand songs. Boston; L., 1999.