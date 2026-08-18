МИКУЛИН Александр Александрович

Советский конструктор авиационных двигателей, генерал-майор инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда (1940), академик АН СССР (1943), 4-кратный лауреат Государственной премии (1941, 1942, 1943, 1946).

Родился во Владимире. Еще в детстве, наблюдая полеты известного до революции летчика С. И. Уточкина, Александр увлекся авиацией. Он поступил в Киевский политехнический институт, где слушал лекции Н. Е. Жуковского (которому Микулин приходился родственником), затем работал на Русско-Балтийском заводе в Риге и познакомился там с известным авиаконструктором И.И. Сикорским. Желая продолжить образование, Микулин уехал в Москву, где поступил в Московское высшее техническое училище, однако не окончил его и пошел работать конструктором в лабораторию по военным изобретениям. Именно там он вплотную занялся конструированием авиационных моторов. После Октябрьской революции 1917 г. Микулин работал в нескольких учреждениях, связанных с авиастроением. В 1925 г. он стал старшим, а затем и главным конструктором Научно-автомоторного института, участвовал в разработке двигателя НАМИ-100. В 1928 г. его направили за границу для изучения опыта по созданию авиамоторов в развитых капиталистических странах. По возвращении Микулин приступил к проектированию полностью оригинального отечественного двигателя жидкостного охлаждения. В 1930 г. он приходит на работу в только что созданный Институт авиационного моторостроения (позднее ЦИАМ — Центральный институт авиационного моторостроения). Здесь он заканчивает работу над своим двигателем, и с 1933 г. под маркой М-34 двигатель запускают в серийное производство. Различные модификации М-34 устанавливались на многие советские самолеты, в т. ч. на рекордный АНТ-25 (РД), бомбардировщики ТБ-3 и ТБ-7, разведчики Р-Зет и др. Модификация М-34ФРН, созданная в 19361937 гг., имела мощность 1200 лошадиных сил и стала самым мощным в то время авиадвигателем в мире. В 1936 г. Микулин был назначен главным конструктором авиамоторостроительного завода и одновременно начальником Опытного конструкторского бюро (ОКБ). Используя опыт, накопленный при создании М-34, в 1938-1939 гг. он разрабатывает новый мотор АМ-35 мощностью 1350 лошадиных сил, ведет работы над созданием АМ-37 (1400 лошадиных сил) и АМ-39 (1800 лошадиных сил). Параллельно с высотным АМ-35 был создан низковысотный АМ-38 (1665 лошадиных сил). АМ-35 устанавливался на серийные самолеты МиГ-1 и МиГ-3, ТБ-7, а АМ-38 — на штурмовики Ил-2. Уже в годы Великой Отечественной войны Микулин выпустил двигатель АМ-42 (2000 лошадиных сил), который устанавливали на штурмовики Ил-10. После войны Микулин конструировал реактивные двигатели, с успехом применявшиеся в военной и гражданской авиации. В 1954 г. он ушел с поста руководителя ОКБ и стал работать в Академии наук СССР. Любопытно, что диплом инженера-механика прославленный конструктор получил в качестве подарка только на свой 60-летний юбилей!