МИКСАТ КАЛЬМАН
МИКСАТ КАЛЬМАН - венгерский писатель, почетный член Венгерской АН (1889 год).
Из зажиточной крестьянской семьи. Учился в Будапештском университете (1866-1869 годы). С 1871 года занимался юридической практикой (вначале в провинции, затем в Будапеште); печатал статьи в будапештских газетах (с 1873 года). С 1887 года депутат венгерского парламента. Первый сборник «Рассказы» («Elbeszélések») вышел в 1874 году. Испытал влияние творчества Н.В. Гоголя и А.П. Чехова. Литературную известность Миксату принесли сборники рассказов о провинциальных нравах: «Свояки-словаки» («A tót atyafiak», 1881 год) и «Добрые палоцы» («A jó palócok», 1882 год). Со временем в прозе Миксата, сочетающей черты романтизма и реализма, усилилось социально-критическое начало: романы и повести «Осада Бестерце» («Beszterce ostroma», 1894 год, русский перевод 1956 года), «Новая Зриниада» («Új Zrinyiász», 1898 год), «Зонт Святого Петра» («Szent Péter esernyője», 1895 год, русский перевод1960 года), «Странный брак» («Különös házasság», 1900 год, русский перевод 1951 года), «История Ности-младшего и Мари Тоот» («Noszty fiú esete Tóth Marival», 1906-1907 годы, русский перевод 1969 года). Последнее значительное сочинение Миксата - историко-авантюрный роман «Чёрный город» («A fekete város», 1910 год; экранизация Е. Журж, 1971 год).
Сочинения:
Összes művei. Bdpst, 1956-1961. Köt. 1-23;
Собр. соч. М., 1966-1969. Т. 1-6.