МИКСАТ КАЛЬМАН

МИКСАТ КАЛЬМАН - венгерский пи­са­тель, почетный член Венгерской АН (1889 год).

Из за­жи­точ­ной кре­сть­ян­ской се­мьи. Учил­ся в Бу­да­пешт­ском университете (1866-1869 годы). С 1871 года за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой (вна­ча­ле в про­вин­ции, за­тем в Бу­да­пеш­те); пе­ча­тал ста­тьи в бу­да­пешт­ских га­зе­тах (с 1873 года). С 1887 года де­пу­тат венгерского пар­ла­мен­та. Пер­вый сборник «Рас­ска­зы» («Elbeszélések») вы­шел в 1874 году. Ис­пы­тал влия­ние твор­че­ст­ва Н.В. Го­го­ля и А.П. Че­хо­ва. Литературную из­вест­ность Миксату при­нес­ли сборники рас­ска­зов о про­вин­ци­аль­ных нра­вах: «Своя­ки-сло­ва­ки» («A tót atyafiak», 1881 год) и «До­б­рые па­ло­цы» («A jó palócok», 1882 год). Со вре­ме­нем в про­зе Миксата, со­че­таю­щей чер­ты ро­ман­тиз­ма и реа­лиз­ма, уси­ли­лось со­ци­аль­но-кри­тическое на­ча­ло: ро­ма­ны и по­вес­ти «Оса­да Бес­тер­це» («Beszterce ostroma», 1894 год, русский перевод 1956 года), «Но­вая Зри­ниа­да» («Új Zrinyiász», 1898 год), «Зонт Свя­то­го Пет­ра» («Szent Péter esernyője», 1895 год, русский перевод1960 года), «Стран­ный брак» («Kü­lönös házasság», 1900 год, русский перевод 1951 года), «Ис­то­рия Нос­ти-млад­ше­го и Ма­ри Тоот» («Noszty fiú esete Tóth Marival», 1906-1907 годы, русский перевод 1969 года). По­след­нее зна­чительное сочинение Миксата - ис­то­ри­ко-аван­тюр­ный ро­ман «Чёр­ный го­род» («A fekete város», 1910 год; эк­ра­ни­за­ция Е. Журж, 1971 год).

Сочинения:

Összes művei. Bdpst, 1956-1961. Köt. 1-23;

Собр. соч. М., 1966-1969. Т. 1-6.