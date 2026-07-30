МИКРОХРОМАТИКА
МИКРОХРОМАТИКА - один из родов интервальных систем, содержащий интервалы меньше полутона: четвертитоны, трететоны, шестинатоны и другие. Микрохроматические интервалы также именуют «микротонами» или «микроинтервалами».
Микрохроматика применяется главным образом в музыке монодического склада (смотрите Монодия), а также в многоголосии (как звуки в составе конкордов, аккордов, кластеров). В отличие от экмелических интервалов (смотрите в статье Экмелика), микрохроматические интервалы - эммелические, то еесть представляют собой стабильные элементы звуковысотной системы. Микрохроматические интервалы могут быть точно измерены и представлены в числовом выражении; в смысле высотной определённости они составляют предмет гармонии так же, как диатонические и хроматические интервалы в соответствующих интервальных родах. Вокальное интонирование микроинтервалов (особенно шаг на интервал, составленный из суммы диатонического и микрохроматического, например на кварту с четвертитоном) и их ладовое (системное) осмысление затруднительны для слуха, воспитанного в традициях европейской академической музыки. При том что 12 тонов хроматической гаммы различаются как дискретные, высотно обособленные ступени, микрохроматический интервал (даже четвертитон, не говоря уже о комме) слух без специальной тренировки оценивает как фальшь или как перекраску «базовой» ступени, а не как смену системной функции.
Микроинтервалы применялись в древности (энармоника в греческой античности), с ними экспериментировали музыканты эпохи Возрождения (Маркетто Падуанский). Н. Вичентино, активно применявший микрохроматику в многоголосной композиции, призывал певцов тренировать слух с помощью инструмента собственной разработки - аркичембало, позволявшего озвучивать микроинтервалы. Для классической музыки ряда неевропейских культур (индийской рага, арабской макам, музыка индонезийского гамелана и другие) использование микрохроматики традиционно и нормативно. Микрохроматика - профессиональная техника композиции XX-XXI веков в Европе и США, однако микрохроматические теории (И.А. Вышнеградского, А. Хабы, советского музыковеда А.С. Оголевца, нидерландского физика и музыканта А.Д. Фоккера и других) не получили широкого признания в музыкальной науке и не были приняты крупнейшими композиторами. Музыкальные сочинения Вичентино, Вышнеградского, Хабы, Х. Бадингса (последователя Фоккера), Г. Парча и других «микрохроматистов» сохраняют статус экзотического, маргинального явления. Смотрите также Сонорика, Четвертитоновая система.