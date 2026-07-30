МИКРОХРОМАТИКА

МИКРОХРОМАТИКА - один из ро­дов ин­тер­валь­ных сис­тем, со­дер­жа­щий ин­тер­ва­лы мень­ше по­лу­то­на: чет­вер­ти­то­ны, тре­те­то­ны, шес­ти­на­то­ны и другие. Мик­ро­хро­ма­тические ин­тер­ва­лы так­же име­ну­ют «мик­ро­то­на­ми» или «мик­ро­ин­тер­ва­ла­ми».

Микрохроматика при­ме­ня­ет­ся главным образом в му­зы­ке мо­но­дического скла­да (смотрите Мо­но­дия ), а так­же в мно­го­го­ло­сии (как зву­ки в со­ста­ве кон­кор­дов, ак­кор­дов, кла­сте­ров). В от­ли­чие от эк­ме­ли­че­ских ин­тер­ва­лов (смотрите в статье Эк­ме­ли­ка), мик­ро­хро­ма­тические ин­тер­ва­лы - эм­ме­ли­че­ские, то еесть пред­став­ля­ют со­бой ста­биль­ные эле­мен­ты зву­ко­вы­сот­ной сис­те­мы. Мик­ро­хро­ма­тические ин­тер­ва­лы мо­гут быть точ­но из­ме­ре­ны и пред­став­ле­ны в чи­сло­вом вы­ра­же­нии; в смыс­ле вы­сот­ной оп­ре­де­лён­но­сти они со­став­ля­ют пред­мет гар­мо­нии так же, как диа­то­нические и хро­ма­тические ин­тер­ва­лы в со­от­вет­ст­вую­щих ин­тер­валь­ных ро­дах. Во­каль­ное ин­то­ни­ро­ва­ние мик­ро­ин­тер­ва­лов (осо­бен­но шаг на ин­тер­вал, со­став­лен­ный из сум­мы диа­то­ни­че­ско­го и мик­ро­хро­ма­ти­че­ско­го, например на квар­ту с чет­вер­ти­то­ном) и их ла­до­вое (сис­тем­ное) ос­мыс­ле­ние за­труд­ни­тель­ны для слу­ха, вос­пи­тан­но­го в тра­ди­ци­ях ев­ропейской ака­де­мической му­зы­ки. При том что 12 то­нов хро­ма­ти­че­ской гам­мы раз­ли­ча­ют­ся как дис­крет­ные, вы­сот­но обо­соб­лен­ные сту­пе­ни, мик­ро­хро­ма­тический ин­тер­вал (да­же чет­вер­ти­тон, не го­во­ря уже о ком­ме) слух без специальной тре­ни­ров­ки оце­ни­ва­ет как фальшь или как пе­ре­крас­ку «ба­зо­вой» сту­пе­ни, а не как сме­ну сис­тем­ной функ­ции.

Мик­ро­ин­тер­ва­лы при­ме­ня­лись в древ­но­сти (энар­мо­ни­ка в греческой ан­тич­но­сти), с ни­ми экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ли му­зы­кан­ты эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (Мар­кет­то Па­ду­ан­ский). Н. Ви­чен­ти­но, ак­тив­но при­ме­няв­ший микрохроматику в мно­го­го­лос­ной ком­по­зи­ции, при­зы­вал пев­цов тре­ни­ро­вать слух с по­мо­щью ин­ст­ру­мен­та собственной раз­ра­бот­ки - ар­ки­чем­ба­ло, по­зво­ляв­ше­го оз­ву­чи­вать мик­ро­ин­тер­ва­лы. Для клас­сической му­зы­ки ря­да не­ев­ро­пей­ских куль­тур (индийской ра­га, арабской ма­кам, му­зы­ка ин­до­незийского га­ме­ла­на и другие) ис­поль­зо­ва­ние микрохроматики тра­ди­ци­он­но и нор­ма­тив­но. Микрохроматика - профессиональная тех­ни­ка ком­по­зи­ции XX-XXI веков в Ев­ро­пе и США , од­на­ко мик­ро­хро­ма­тические тео­рии (И.А. Выш­не­град­ско­го, А. Ха­бы, советского му­зы­ко­ве­да А.С. Ого­лев­ца, ни­дерландского фи­зи­ка и му­зы­кан­та А.Д. Фок­ке­ра и других) не по­лу­чи­ли ши­ро­ко­го при­зна­ния в музыкальной нау­ке и не бы­ли при­ня­ты круп­ней­ши­ми ком­по­зи­то­ра­ми. Музыкальные со­чи­не­ния Ви­чен­ти­но, Выш­не­град­ско­го, Ха­бы, Х. Ба­динг­са (по­сле­до­ва­те­ля Фок­ке­ра), Г. Пар­ча и других «мик­ро­хро­ма­ти­стов» со­хра­ня­ют ста­тус эк­зо­ти­че­ско­го, мар­ги­наль­но­го яв­ле­ния. Смотрите так­же Со­но­ри­ка, Чет­вер­ти­то­но­вая си­сте­ма.

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