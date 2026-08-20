МИКОЛАЙЧИК СТАНИСЛАВ
МИКОЛАЙЧИК СТАНИСЛАВ - польский государственный и политический деятель.
Из рабочей семьи. До 1911 года вместе с родителями проживал в Рурской области. В юности работал на сахарной фабрике, был членом польской патриотической организаций. В 1918-1919 годах участвовал в Великопольском восстании, затем в советско-польской войне 1920 года. Активист молодёжного крестьянского движения, с 1922 года член польской крестьянской партии «Пяст», в 1930 году избран в её главный совет. После объединения в 1931 году польских крестьянских организаций в партию Стронництво людове (СЛ) член её главного совета (1931-1939 годы), в 1933-39 годах член главного исполнительного комитета СЛ, в 1937 году некоторое время исполнял обязанности председателя СЛ. В 1930-1935 годах депутат Сейма. Выступал в защиту интересов сельско-хозяйственных прозводителей, был сторонником умеренных социально-экономических преобразований и решительным противником «санационного режима». В 1937 году организовал и руководил всеобщей крестьянской забастовкой, за что был приговорён к 4 мес тюремного заключения. В сентябре 1939 года участвовал в обороне Варшавы от наступавших германских войск, после поражения польской армии эмигрировал через Венгрию во Францию, затем в Великобританию. Председатель заграничного комитета СЛ, в 1939-1941 годах вице-председатель Национального совета Республики Польша, в сентябре 1941 - июле 1943 годов вице-премьер и министр внутренних дел в эмигрантском правительстве Польши. После гибели В. Сикорского назначен премьер-министром, в августе и октябре 1944 года по настоянию британского правительства вёл переговоры с советским руководством по вопросам прохождения советско-польской границы и создания правительства в Польше. Не получив согласия своего кабинета на компромисс в этих вопросах, вышел в отставку. В июне 1945 года участвовал в московских переговорах с И.В. Сталиным и польскими коммунистами о создании Временного правительства национального единства. После их окончания вернулся в Польшу, стал 2-м вице-премьером и министром сельского хозяйства и аграрных реформ. В 1945-1947 годах депутат Крайовой Рады Народовой. В 1945 году создал и возглавил партию Польске стронництво людове (ПСЛ), ставшую главной оппозиционной силой в стране. После поражения ПСЛ на сфальсифицированных парламентских выборах в январе 1947 года, опасаясь ареста, в октябре того же года нелегально покинул Польшу. Жил в США, активно участвовал в политической жизни польской эмиграции.
Сочинения:
Der Krieg gegen die Freiheit: Aus den Memoiren. B., 1948;
The Pattern of Soviet Domination. L., 1948;
Diariusz: 13.XII.1944-14.VI.1945. Warsz., 2003.