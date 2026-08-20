МИКЛАШЕВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
МИКЛАШЕВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - российский историк-экономист, публицист.
Дворянин. Брат А.Н. Миклашевского. Учился в Санкт-Петербургском, Московском и Новороссийском (окончил в 1882 году) университетах. Во время учёбы был близок к революционным народникам, подвергался кратковременным арестам. В 1883-1885 годах жил в родовом имении в Черниговской губернии, был гласным губернского и уездного земств. С 1887 года читал лекции по сельско-хозяйственному законодательству в Петровской земледельческой и лесной академии в Москве (с 1889 года экстраординарный приват-доцент). В 1894 году защитил магистерскую дисертацию «К истории хозяйственного быта Московского государства (часть 1. Заселение и сельское хозяйство южной окраины XVII века)», которая в 1895 году отмечена Уваровской премией Петербургской АН (во второй, неопубликованной, части работы предполагался анализ форм землевладения, платежей и повинностей крестьян). С осени 1894 года член Особого совещания при Министерстве государственных имуществ, которое разрабатывало основы закона об использовании водных ресурсов. С 1894 года приват-доцент кафедры политэкономии и статистики Московского университета. С мая 1896 года экстраординарный профессор Демидовского лицея в Ярославле, затем в том же году экстраординарный профессор Харьковского университета.
Теоретические взгляды Миклашевского были близки идеям исторической школы в экономической науке, которая рассматривала народное хозяйство как единый развивающийся комплекс, где большую роль играет государство. В первую очередь Миклашевский занимался экономикой сельского хозяйства и историей аграрных отношений в России. «Крестьянский вопрос» в России Миклашевский предлагал решать путём переселения, развития мелкого кредита и повышения агрикультуры. Автор около 30 печатных работ.