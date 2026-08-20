МИКЛАШЕВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

МИКЛАШЕВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - российский ис­то­рик-эко­но­мист, пуб­ли­цист.

Дво­ря­нин. Брат А.Н. Мик­ла­шев­ско­го . Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском, Московском и Но­во­рос­сий­ском (окон­чил в 1882 году) университетах. Во вре­мя учё­бы был бли­зок к ре­во­люционным на­род­ни­кам, под­вер­гал­ся крат­ко­временным аре­стам. В 1883-1885 годах жил в ро­до­вом име­нии в Чер­ни­гов­ской губернии, был глас­ным гу­берн­ско­го и уезд­но­го земств. С 1887 года чи­тал лек­ции по сельско-хозяйственному за­ко­но­да­тель­ст­ву в Пет­ров­ской зем­ле­дель­че­ской и лес­ной ака­де­мии в Мо­ск­ве (с 1889 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный при­ват-до­цент). В 1894 году за­щи­тил ма­ги­стер­скую дисертацию «К ис­то­рии хо­зяй­ст­вен­но­го бы­та Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва (часть 1. За­се­ле­ние и сель­ское хо­зяй­ст­во юж­ной ок­раи­ны XVII века)», ко­то­рая в 1895 году от­ме­че­на Ува­ров­ской премией Пе­тербургской АН (во вто­рой, не­опуб­ли­ко­ван­ной, час­ти ра­бо­ты пред­по­ла­гал­ся ана­лиз форм зем­ле­вла­де­ния, пла­те­жей и по­вин­но­стей кре­сть­ян). С осе­ни 1894 года член Осо­бо­го со­ве­ща­ния при Министерстве государственных иму­ществ , ко­то­рое раз­ра­ба­ты­ва­ло ос­но­вы за­ко­на об ис­поль­зо­ва­нии вод­ных ре­сур­сов. С 1894 года при­ват-до­цент ка­фед­ры по­лит­эко­но­мии и ста­ти­сти­ки Мо­с­ков­ско­го университета. С мая 1896 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор Де­ми­дов­ско­го ли­цея в Яро­слав­ле, за­тем в том же го­ду экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор Харь­ков­ско­го университета.

Тео­ре­тические взгля­ды Миклашевского бы­ли близ­ки иде­ям ис­то­рической шко­лы в эко­но­мической нау­ке, ко­то­рая рас­смат­ри­ва­ла народное хо­зяй­ст­во как еди­ный раз­ви­ваю­щий­ся ком­плекс, где боль­шую роль иг­ра­ет го­су­дар­ство. В пер­вую оче­редь Миклашевский за­ни­мал­ся эко­но­ми­кой сельского хозяйства и ис­то­ри­ей аг­рар­ных от­но­ше­ний в Рос­сии. «Кре­сть­ян­ский во­прос» в Рос­сии Миклашевский пред­ла­гал ре­шать пу­тём пе­ре­се­ле­ния, раз­ви­тия мел­ко­го кре­ди­та и по­вы­ше­ния аг­ри­куль­ту­ры. Ав­тор около 30 пе­чат­ных ра­бот.