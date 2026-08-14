МИКЕНЫ
МИКЕНЫ - древний город на юге Греции, в современной периферии Пелопоннес, в номе Арголида; один из центров микенской культуры.
Расположен в восточной части полуострова Пелопоннес, на скалистом хребте. К юго-западу от Микен - современная одноимённая деревня. Поселение с III-го тысячелетия до н. э., с XVII века до н. э. столица одного из государств ахейцев. Среди правителей Микен называют Атрея, Агамемнона; Гомер сопровождал упоминание Микен эпитетом «златообильные». Расцвет Микен приходится на 1400-1200 годы до н. э. В конце XII века до н. э. Микены пострадали от пожара и были частично покинуты. Поселение существовало там до 468 года до н. э., когда Микены были разрушены аргосцами, затем было возобновлено в III веке до н. э. Согласно Павсанию, к 160 году н. э. Микены были заброшены. Микены привлекли внимание исследователей в XVIII веке, систематические раскопки начаты в 1874 году под руководством Г. Шлимана, продолжены английскими и греческими археологами.
Сохранились остатки акрополя с мощными крепостными стенами (с середины XIV века до н. э.; ранние участки - из циклопических известняковых блоков, более поздние - из тёсаного камня) и так называемыми Львиными воротами (середины XIII века; рельеф с изображением 2 львиц; смотрите иллюстрации к статье Греция Древняя), дворцом с внутренним двором и мегароном (XIV-XIII века; 1-й этаж из камня, 2-й - из кирпича-сырца; сохранились фрагменты росписей), зернохранилищем, святилищами и богатыми домами мегаронного типа. Также внутри акрополя - открытый Г. Шлиманом царский некрополь XVI века, окружённый круглой каменной стеной (так называемый могильный круг А), с 6 погребениями в шахтных гробницах с надгробными насыпями и каменными стелами; в 1951 году за пределами акрополя был обнаружен более древний (XVIII - начала XVI веков) некрополь с 24 гробницами, в том числе 14 шахтными, отмеченными стелами (так называемый могильный круг Б). Среди находок: бронзовое оружие, золотые и серебряные украшения, золотые погребальные маски, сосуды из горного хрусталя и др. Некрополь Микен также включал скальные гробницы, не менее 9 гробниц-толосов XV-XIII веков, в том числе «Сокровищница Атрея» («Гробница Агамемнона»; с ложным сводом высотой 13,5 м, сложенным из обтёсанных каменных плит, первоначально украшенных бронзовыми позолоченными розетками; с боковой камерой; с дромосом длиной более 30 м; одна из закрывающих вход плит весит 120 т; из находок - так называемая маска Агамемнона, смотрите иллюстрации к статье Маска), «Гробница Клитемнестры». Также обнаружены остатки построек VI-III веков до н. э., храм архаического периода. Вместе с Тиринфом Микены включены в список Всемирного наследия.