МИКЕНЫ

МИКЕНЫ - древ­ний го­род на юге Гре­ции, в современной пе­ри­фе­рии Пе­ло­пон­нес, в но­ме Ар­го­ли­да; один из цен­тров ми­кен­ской куль­ту­ры .

Рас­по­ло­жен в восточной час­ти полуострова Пе­ло­пон­нес, на ска­ли­стом хреб­те. К юго-за­па­ду от Микен - современная од­но­имённая де­рев­ня. По­се­ле­ние с III-го тысячелетия до н. э., с XVII века до н. э. сто­ли­ца од­но­го из го­су­дарств ахей­цев . Сре­ди пра­ви­те­лей Микен на­зы­ва­ют Ат­рея, Ага­мем­но­на; Го­мер со­про­вож­дал упо­ми­на­ние Микен эпи­те­том «зла­то­обиль­ные». Рас­цвет Микен при­хо­дит­ся на 1400-1200 годы до н. э. В конце XII века до н. э. Микены по­стра­да­ли от по­жа­ра и бы­ли час­тич­но по­ки­ну­ты. По­се­ле­ние су­ще­ст­во­ва­ло там до 468 года до н. э., ко­гда Микены бы­ли раз­ру­ше­ны ар­гос­ца­ми, за­тем бы­ло во­зоб­нов­ле­но в III веке до н. э. Со­глас­но Пав­са­нию, к 160 году н. э. Микены бы­ли за­бро­ше­ны. Микены при­влек­ли вни­ма­ние ис­сле­до­ва­те­лей в XVIII веке, сис­те­ма­тические рас­коп­ки на­ча­ты в 1874 году под руководством Г. Шли­ма­на, про­дол­же­ны английскими и греческими ар­хео­ло­га­ми.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки ак­ро­по­ля с мощ­ны­ми кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми (с середины XIV века до н. э.; ран­ние уча­ст­ки - из цик­ло­пических из­вест­ня­ко­вых бло­ков, бо­лее позд­ние - из тё­са­но­го кам­ня) и так называемыми Льви­ны­ми во­ро­та­ми (середины XIII века; рель­еф с изо­бра­же­ни­ем 2 львиц; смотрите иллюстрации к статье Гре­ция Древ­няя ), двор­цом с внутренним дво­ром и ме­га­ро­ном (XIV-XIII века; 1-й этаж из кам­ня, 2-й - из кир­пи­ча-сыр­ца; сохранились фраг­мен­ты рос­пи­сей), зер­но­хра­ни­ли­щем, свя­ти­ли­ща­ми и бо­га­ты­ми до­ма­ми ме­га­рон­но­го ти­па. Так­же внут­ри ак­ро­по­ля - от­кры­тый Г. Шли­ма­ном цар­ский нек­ро­поль XVI века, ок­ру­жён­ный круг­лой ка­мен­ной сте­ной (так называемый мо­гиль­ный круг А), с 6 по­гре­бе­ния­ми в шахт­ных гроб­ни­цах с над­гроб­ны­ми на­сы­пя­ми и ка­мен­ны­ми сте­ла­ми; в 1951 году за пре­де­ла­ми ак­ро­по­ля был об­на­ру­жен бо­лее древ­ний (XVIII - начала XVI веков) нек­ро­поль с 24 гроб­ни­ца­ми, в том числе 14 шахт­ны­ми, от­ме­чен­ны­ми сте­ла­ми (так называемый мо­гиль­ный круг Б). Среди находок: брон­зо­вое ору­жие, зо­ло­тые и се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния, зо­ло­тые по­гре­баль­ные мас­ки, со­су­ды из гор­но­го хру­ста­ля и др. Некро­поль Микен так­же вклю­чал скаль­ные гроб­ни­цы, не ме­нее 9 гроб­ниц-то­ло­сов XV-XIII веков, в том числе «Со­кро­вищ­ни­ца Ат­рея» («Гроб­ни­ца Ага­мем­но­на»; с лож­ным сво­дом высотой 13,5 м, сло­жен­ным из об­тё­сан­ных ка­мен­ных плит, пер­во­на­чаль­но ук­ра­шен­ных брон­зо­вы­ми по­зо­ло­чен­ны­ми ро­зет­ка­ми; с бо­ко­вой ка­ме­рой; с дро­мо­сом дли­ной бо­лее 30 м; од­на из за­кры­ваю­щих вход плит ве­сит 120 т; из на­хо­док - так называемая мас­ка Ага­мем­но­на, смотрите иллюстрации к статье Мас­ка), «Гроб­ни­ца Кли­тем­не­ст­ры». Так­же об­на­ру­же­ны ос­тат­ки по­стро­ек VI-III веков до н. э., храм ар­ха­ического пе­рио­да. Вме­сте с Ти­рин­фом Микены вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)