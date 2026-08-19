МИКЕНАС ЮОЗАС
МИКЕНАС ЮОЗАС - литовский скульптор, график, народный художник СССР (1961 год), член-корреспондент АХ СССР (1954 год).
Учился в Каунасской художественной школе (1922-1926 годы) у Ю. Веножинскиса и К. Склерюса, в Высшей школе декоративных искусств в Париже (1927-1931 годы) у Ш. Деспио и М. Жимона. Работал в области монументальной и станковой скульптуры (бронза, искусственный камень, алюминий, гипс). Его произведениям присущи ясность и простота портретных характеристик, обобщённость и лаконизм пластических форм: статуя «Литва» для павильона Литвы на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке (гипс; не сохранилась); памятники «Победа» на Братском кладбище в Калининграде (бронза, 1946 год) и М. Мельникайте в городе Зарасай (бронза, гранит, 1947-1955 годы); портрет композитора А. Рачюнаса (1957 гогд), «Юная пианистка» (1958 год), «Мир» (1962 год), «Первые ласточки» (гипс, 1964 год; увеличенный вариант отлит из бронзы и установлен в 1987 году как памятник в Вильнюсе) и др. Преподавал в Каунасской художественной школе (1931-1940 годы), Вильнюсской художественной школе (1940-1941 годы), Вильнюсской АХ (1941-1946 годы, профессор с 1946 года), Каунасском институте прикладного и декоративного искусства (1946-1951 годы), Художественном институте Литовской ССР в Вильнюсе (с 1951 года). Государственная премия СССР (1947 год), Государственная премия Литовской ССР (1966 год).