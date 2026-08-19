МИКЕНАС ЮОЗАС

МИКЕНАС ЮОЗАС - ли­товский скульп­тор, гра­фик, народный художник СССР (1961 год), член-корреспондент АХ СССР (1954 год).

Учил­ся в Кау­нас­ской ху­дожественной шко­ле (1922-1926 годы) у Ю. Ве­но­жин­ски­са и К. Скле­рю­са, в Выс­шей шко­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств в Па­ри­же (1927-1931 годы) у Ш. Дес­пио и М. Жи­мо­на. Ра­бо­тал в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­ной и стан­ко­вой скульп­ту­ры (брон­за, ис­кусственный ка­мень, алю­ми­ний, гипс). Его про­из­ве­де­ни­ям при­су­щи яс­ность и про­сто­та порт­рет­ных ха­рак­те­ри­стик, обоб­щён­ность и ла­ко­низм пла­стических форм: ста­туя «Лит­ва» для па­виль­о­на Лит­вы на Все­мир­ной вы­став­ке 1939 года в Нью-Йор­ке (гипс; не сохранилась); па­мят­ни­ки «По­бе­да» на Брат­ском клад­бище в Ка­ли­нин­гра­де (брон­за, 1946 год) и М. Мель­ни­кай­те в городе За­ра­сай (брон­за, гра­нит, 1947-1955 годы); порт­рет ком­по­зи­то­ра А. Ра­чю­на­са (1957 гогд), «Юная пиа­ни­ст­ка» (1958 год), «Мир» (1962 год), «Пер­вые лас­точ­ки» (гипс, 1964 год; уве­ли­чен­ный ва­риант от­лит из брон­зы и ус­та­нов­лен в 1987 году как па­мят­ник в Виль­ню­се) и др. Пре­по­да­вал в Кау­нас­ской ху­дожественной шко­ле (1931-1940 годы), Виль­нюс­ской ху­дожественной шко­ле (1940-1941 годы), Виль­нюс­ской АХ (1941-1946 годы, профессор с 1946 года), Кау­нас­ском институте при­клад­но­го и де­ко­ра­тив­но­го искусства (1946-1951 годы), Ху­дожественном институте Ли­товской ССР в Виль­ню­се (с 1951 года). Государственная премия СССР (1947 год), Государственная премия Ли­товской ССР (1966 год).