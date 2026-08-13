МИХЕЙ
МИХЕ́Й (евр. הכימ, от והיכימ – кто подобен Богу). Один из двенадцати малых ветхозаветных пророков, автор книги, носящей его имя.
Родился в селении Морешеф-Геф, проповедовал в последней трети VIII века до н. э., современник пророков Амоса, Исайи и Осии.
Главным историческим событием при жизни Михея стало ассирийское нашествие.
Основная тема Книги пророка Михея - обличение нечестия иудеев: идолопоклонства, социальной несправедливости, следования за ложными пророками, жестокосердия, что является истинной причиной ассирийской угрозы и будущего разрушения Иерусалима (Мих. 3:12).
Книга содержит предсказание о спасении праведного «остатка», рождении Мессии в Вифлееме (Мих. 5:1–8; ср.: Мф. 2:1–8), эре благоденствия и мира, появившееся в результате редактирования после вавилонского плена. Суть провозвестия Михея - превосходство милосердия, справедливости и смирения над внешними проявлениями религиозности (Мих. 6:6–8).