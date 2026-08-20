МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
МИХАЙЛО́ВСКИЙ-ДАНИЛЕ́ВСКИЙ АЛЕКСА́НДР ИВА́НОВИЧ. Российский военный историк, член Петербургской АН (1841 год), генерал-лейтенант (1835 год).
Учился в Гёттингенском университете (1807-1811 годы). С 1811 года помощник секретаря канцелярии министерства финансов.
На военнной службе с 1812 года, вступил в Петербугское ополчение, адъютант генерала от инфантерии М.И. Кутузова.
Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов. Вёл журнал боевых действий штаба действующей армии.
С 1816 году флигель-адъютант императора Александра I. В 1823-1829 годах командир бригады в 7-й и 4-й пехотных дивизиях.
Участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. С 1829 года дежурный генерал 2-й армии, с 1831 года состоял при главной квартире генерал-фельдмаршала И.И. Дибича. С 1835 года представитель Военно-цензурного комитета, с 1839 года член Военного совета.
Михайловский-Данилевский создал серию трудов о войнах России в первой четверти XIX века - с Францией (1805 год, 1806-1807 года, 1812 год), Швецией (1808-1809 года) и Османской империей (1828-1829 года). Войны представлены в виде описаний в духе офицерской монархической историографии.
В основном труде «Отечественная война в 1812 году» (части 1-4, 1839 год) Михайловский-Данилевский показал эту войну как следствие внешнеполитических противоречий между Российской империей и наполеоновской Францией, войну Александра I с Наполеоном I, а вместе с тем как войну отечественную, народную, как подвиг народа и армии во имя защиты Отечества от иноземного ига. Решающей силой в войне у Михайловского-Данилевского выступает дворянство во главе с Александром I. Роль Кутузова и его сподвижников, партизан сведена к выполнению предначертаний императора.
Заграничные походы российской армии отражены Михайловским-Данилевским в трудах: «Записки о походе 1813 года» (1834 год; 2-е издание, 1836 год), «Записки 1814 года» (1831 год), «Записки 1814 и 1815 годов» (1832 год; 4-е издание, 1841 год), в мемуарах «Воспоминания. Из записок 1815 года» (1831 год) и «Записки о текущих событиях».
В последние годы жизни Михайловский-Данилевский был главным редактором и одним из авторов труда «Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. Военная галерея Зимнего дворца...» (т. 1-6, 1845-1849 года).
Награждён орденами Св. Георгия 4-й степени (1836 год), Св. Александра Невского (1843 год) и другие.
Сочинения:
Полн. собр. соч. СПб., 1849–1850. Т. 1–7.