МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (1995), старший научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 19 сентября 1956 года в Ленинграде. В 1978 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1980 по 1987 год – экскурсовод, младший научный сотрудник, затем старший научный сотрудник Государственного музея истории Ленинграда.

С 1987 по 1991 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

С 1989 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1999 года – старший научный сотрудник отдела современной истории России, с 2011 года – отдела истории революций и общественного движения России.

В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Петербургский Совет безработных и рабочее движение в 1906—1907 гг.».

С 2013 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

Автор более 40 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XX века, история общественного и рабочего движения, реформ и революций в России, локальная история.

Сочинения

Защита прав трудящихся и рабочий активизм в России в конце XIX—начале ХХ века // Роль профсоюзов в становлении гражданского общества в России: Материалы II междунар. науч.-практ. конференции. 12 октября 2007. СПб., 2008;

Лахта: Формирование культурного пространства дачного пригорода. Вторая половина XIX—начало ХХ в._// Университетские Петербургские чтения. Санкт-Петербург-Петроград-Ленинград. 1703—2002. СПб., 2002;

Мастера российской историографии: Михаил Порфирьевич Вяткин (1895-1967): Фотолетопись // Исторический архив. 2015. №5. С. 67-88 (В соавт. с К.В.Вяткиной, С.И.Потоловым);

Рабочая демократия и управление производством на советских предприятиях в 1917—1929 годах // Роль профсоюзов в становлении гражданского общества в России: Материалы V междунар. науч.-практ. конференции. 15 октября 2010. СПб., 2011;

Рабочие беспатийные организации Петербурга и провинции накануне и в годы Первой русской революции // Власть и общество в России во время русско-японской войны и революции 1905—1907 гг.: Материалы науч.-теорет. конференции 29—30 сентября 2005 г. Пб., 2007;

Рабочие и российское общество в конце XIX—начале ХХ в.: истоки рабочего радикализма // Революционный процесс и общественное сознание. СПб., 2009;

Рабочий контроль или самоуправление: чего добивался русский рабочий класс в 1917 году? // Роль профсоюзов в становлении гражданского общества в России: Материалы IV междунар. науч.-практ. конференции. 15 октября 2009. СПб., 2010.