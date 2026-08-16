МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ЛАРИОНОВИЧ
МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ЛАРИОНОВИЧ (ИЛЛАРИОНОВИЧ) - русский писатель, переводчик.
Сын вольноотпущенника, выслужившего потомственного дворянство, и киргизской княжны.
В 1846-1848 годы посещал вольнослушателем лекции на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где сблизился с Н.Г. Чернышевским.
В 1848-1852 годы жил в Нижнем Новгороде, затем в Санкт-Петербурге.
Начал печататься в 1845 году как поэт и переводчик.
Проза - в традициях натуральной школы: повесть «Адам Адамыч» (1851 год) о пошлости провинциальной жизни, принёсшая М.Л. Михайлову литературную известность; повесть «Кружевница» (1852 год), романы «Марья Ивановна» (1853 год), «Перелётные птицы» (1854 год), рассказы и др.
В 1859-1861 годы возглавлял иностранный отдел в редакции журнала «Современник»; пропагандировал творчество Г. Лонгфелло, Т. Гуда и др., публиковал статьи в поддержку женской эмансипации.
В 1860 году М.Л. Михайлов включился в революционную деятельность; участвовал в составлении и печатании прокламаций, призывавших к свержению самодержавия. В 1861 году арестован, приговорён к 6 годам каторги, подвергнут гражданской казни и отправлен в Сибирь (дело М.Л. Михайлов стало первым политическим процессом в царствование Александра II). В 1862 году неофициально освобождён от каторжных работ; жил у брата на Казаковском прииске в Забайкалье, в 1864 году переведён в Кадаю.
Стихотворения 1860-х годов - гражданская лирика, подчинённая задачам революционной пропаганды («Памяти Добролюбова», «Крепко, дружно вас в объятья…», оба 1861 год; «Пятеро», 1862 год; «И за стеной тюрьмы - тюремное молчанье…», 1863? год). В адресованных Л.П. Шелгуновой «Записках» (1862 год, опубликованы в 1906 году) рассказал о своём аресте, следствии и этапировании к месту ссылки. В цикле «Сибирские очерки» (опубликован в 1867 году) отразились впечатления от общения с каторжниками. Среди других произведений: цикл беллетристических очерков о первобытных людях «За пределами истории. (За миллионы лет)» (опубликован в 1869 году), литературная критика.
С именем М.Л. Михайлова связано начало нового этапа в развитии стихотворного перевода в России, когда стала цениться точность в передаче характерных черт поэтической формы (метрика, строфика, рифмовка) оригинала.
Переводил Г. Гейне (сб. «Песни Гейне», 1858 год), фактически впервые познакомив с ним русского читателя; П.Ж. Беранже (1860-е годы; переводы М.Л. Михайлова своей близостью к оригиналу полемичны по отношению к вольным переложениям В.С. Курочкина), И.В. Гёте, Ф. Шиллера, Л. Уланда, К.Ф.Д. Шубарта, Р. Бёрнса, Б. Корнуолла, Ш. Петёфи и др.
Сочинения:
Полн. собр. соч. СПб., 1913–1914. Т. 1–4;
Соч. М., 1958. Т. 1–3;
Собр. стихотворений. Л., 1969;
Избранное. М., 1979.