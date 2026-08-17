МИХАЙЛИЧЕНКО ИВАН ХАРЛАМПОВИЧ

Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 2 сентября 1920 года в посёлке Алмазная (ныне – в черте города Стаханова Луганской области Украины). После окончания семи классов школы и горного училища работал электрослесарем на шахте. Без отрыва от производства закончил аэроклуб.

В апреле 1940 года был призван в РККА . В 1943 году окончил Ворошиловградскую ВАШЛ, после чего служил в запасной авиачасти.

Великая Отечественная война

В июне 1943 года был направлен на фронт, в 667-й истребительный авиаполк, который впоследствии был преобразован в 141-й гвардейский. Прошёл путь от лётчика до командира эскадрильи. Летал на штурмовике Ил-2. Уже в первых боевых вылетах продемонстрировал высокую эффективность проводимых штурмовок. В ходе 20 вылетов он уничтожил: 7 танков, 23 автомашины, 2 автоцистерны с топливом, 3 укреплённых дома, до 90 солдат и офицеров. За это он был удостоен первой своей награды – ордена Отечественной войны 1-й степени.

Несмотря на сильное противодействие вражеской авиации, всегда выполнял поставленные перед ним задачи. Так, 9 августа 1943 года при штурмовке аэродрома Большая Даниловка враг пытался отразить налёт его штурмовой группы, но безуспешно – лётчик уничтожил 2 автомашины и 1 зенитную батарею. 18 августа 1943 года 18 штурмовиков, среди которых был и Михайличенко, принял бой против 30 немецких истребителей. В том бою лётчик сбил 1 вражеский самолёт.

Помимо проведения штурмовок, Михайличенко успешно выполнял задачи по разведке. Только 1 февраля 1944 года во время воздушной разведки под Корсунь-Шевченковским в паре с другим лётчиком он обнаружил два крупных скопления немецких танков, двигавшихся в сторону советских частей. Это позволило сорвать замысел немецкого командования по вызволению из котла Корсунь-Шевченковской группировки.

По состоянию на 12 января 1944 года, Михайличенко совершил 87 боевых вылетов. В боях на Белгородском, Харьковском, Красноградском, Полтавском, Кировоградском направлениях он нанёс врагу значительные потери в боевой технике и живой силе, а также сбил 1 самолёт лично и ещё 5 – в группе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В дальнейшем участвовал в освобождении Западной Украины, боях на Висле, на Кросненском и Краковском направлениях. Во всех сражениях проявлял себя как мужественный, инициативный лётчик, умелый командир. Высокую эффективность его боевой работы подтверждалась наземными наблюдателями, аэрофотосъёмками, истребителями прикрытия. Неизменно служил примером для своих подчинённых, неоднократно удостаивался благодарностей от командования.

На завершающем этапе войны лётчик сражался в Германии, оказывая содействие войскам 1-го Украинского фронта в ходе ожесточённых наступательных боёв. В ходе тех сражений его эскадрилья совершила 352 вылета, потеряв при этом только 1 экипаж. Сам лётчик 19 раз водил штурмовые группы, только лично уничтожив 13 единиц техники, 3 зенитных батареи, до 60 солдат и офицеров. Все вылеты, несмотря на сильное противодействие ПВО и авиации врага, сопровождались многократными заходами на цель – пока та не была полностью уничтожена, лётчики не возвращались на свой аэродром.

К 20 апреля 1945 года Михайличенко совершил 179 вылетов, за что был во второй раз удостоен высшей степени отличия. Всего же за время войны он совершил 187 вылетов.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на командных должностях в различных частях авиации ПВО. В 1958 году окончил ЦЛТКУОС ВВС. С февраля 1962 года – в запасе. Жил и работал в Москве. Умер 2 июня 1982 года.