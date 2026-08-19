МИХАЙ ХРАБРЫЙ

Михай Храбрый (Михай Воевода; румын. Mihai Viteazul) (15.01.1558, Флоч — 09.08.1601, Кымпия-Турзий) — господарь Валахии (с 1593), Трансильвании (1599—1600) и Молдовы (1600). Происхождение М. Х. неизвестно, по некоторым данным, его мать была гречанкой из рода Кантакузинов. С 1588 — стольник при дворе господаря Михне II Турку (1585—1591), с 1593 — бан Крайовы. В 1593 при поддержке турецкого султана Мурада III был признан господарем Валахии. Выступал за объединение Валахии, Трансильвании и Молдовы. Примкнул к Священной лиге. В 1595 заключил антиосманский союз с господарями Трансильвании и Молдовы, занял турецкие крепости вдоль Дуная (Исакча, Мачин, Чернаводэ, Видин, Силистра, Рущук (ныне Русе) и др.), в августе того же года разгромил турецкие войска в сражении у Кэлугэрени. В октябре 1596 заключил перемирие, в октябре 1598 — мирный договор с султаном, согласно которому тот признал его власть над Валахией в обмен на ежегодную выплату дани. 9 июня 1598 признал сюзеренитет императора Рудольфа II Габсбурга, который пообещал ему субсидии на военные кампании. В октябре 1599 нанес поражение правившему в Трансильвании князю Андрашу Баторию и присоединил его княжество к Валахии, в 1600 захватил Молдову, после чего стал именовать себя «господарем Валахии, Трансильвании и всей Молдавской земли». В правление М. Х. в Валахии закреплено крепостное право (1595), что было вызвано необходимостью компенсировать военные расходы. Однако его попытки консолидировать полученные земли в единое государство не были успешными. Этому противодействовали и влиятельные соседние страны: Габсбурги стремились удержать в сфере своего влияния Трансильванию, Речь Посполитая надеялась восстановить контроль над Молдовой, а Османская империя желала вернуть себе Валахию. М. Х. не смог подавить восстания венгерской знати в Трансильвании и в сентябре 1600 потерпел поражение при Ми­рэслэу от армии Габсбургов во главе с генералом Джордже Баста. В том же году польская армия под командованием гетмана Яна Замойского, поддержанная частью молдавских и валашских бояр, захватила Молдову и Валахию. В 1601 при поддержке Рудольфа II Габсбурга М. Х. попытался отвоевать княжества, добился успеха в сражении у Гуруслэу (Трансильвания), но пал в результате заговора. Его голова была похоронена в монастыре Деалу близ г. Тырговиште. В XIX в. в румынском самосо­знании фигура М. Х. стала восприниматься как символ национального единства. В Румынии 9 населенных пунктов названы в его честь (Михай Витязу, Михай Браву), почти в каж­дом городе есть улица в его честь; его именем названы различные общественные и военные организации. Среди многочисленных памятников М. Х. — конная статуя на Университетской площади в Бухаресте (скульптор А.-Э. Каррье-Белез, 1874). Имя М. Х. дано высшему военному ордену, который вручается за боевые заслуги в военное время.

Лит.: Iorga N. Istoria lui Mihai Viteazul. Chisinau, 1992. T. 1—2; Panaitescu P. Mihai Viteazul. Bucuresti, 2002; Pippidi A. Mihai Viteazul in arta epocii sale. Cluj, 1987. М. М. Розинская .