МИХАИЛ ШИШМАН

МИХАИ́Л ШИШМА́Н (Ми­ха­ил III Шиш­ман Асень). Болгарский царь (с 1323 года), со­пра­ви­тель в Ви­дин­ском княжестве (с 1308 года), дес­пот Ви­ди­на (1311-1322 года).

Сын ви­дин­ско­го дес­по­та Шиш­ма­на (1280-1311 года) и внуч­ки болгарского ца­ря Ива­на Асе­ня II, ос­но­ва­тель ди­на­стии Шиш­ма­но­ви­чей.

Из­бран на цар­ский пре­стол в раз­гар вой­ны с Ви­зан­ти­ей, по­сле смер­ти Ге­ор­гия II Тер­те­ра. Цар­ст­во­вал под име­нем Ми­хаи­ла Асе­ня, под­чёр­ки­вая пре­ем­ст­вен­ность с преж­ней ди­на­сти­ей Асе­ней.

Вёл ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, стре­мил­ся к ус­та­нов­ле­нию болгарской во­енной-по­ли­тической ге­ге­мо­нии на Бал­ка­нах. В 1324 году окон­чил вой­ну с Ви­зан­ти­ей, вос­ста­но­вив кон­троль над Северной Фра­ки­ей и При­чер­но­морь­ем, по­сле че­го взял курс на со­юз с Кон­стан­ти­но­по­лем.

В 1324 году раз­вёл­ся с сербской прин­цес­сой Ан­ной Не­дой, до­че­рью Сте­фа­на Уро­ша II, в 1325 году же­нил­ся на ви­зантийской прин­цес­се Фео­до­ре, се­ст­ре Ан­д­ро­ни­ка Млад­ше­го (бу­ду­щий императрице Ан­д­ро­ник III Па­лео­лог), и на­чал поль­зо­вать­ся гер­бом Па­лео­ло­гов - дву­гла­вым ор­лом, ко­то­рый стал сим­во­лом ди­на­стии Шиш­ма­но­ви­чей.

Вме­шал­ся в меж­до­усоб­ную «вой­ну двух Ан­д­ро­ни­ков», по­пе­ре­мен­но ока­зы­вая под­держ­ку обо­им. На­пра­вив кон­ный от­ряд в 3 тыс. человек к Кон­стан­ти­но­по­лю, на­ме­ре­вал­ся за­нять го­род и про­воз­гла­сить се­бя им­пе­ра­то­ром, но не до­бил­ся ус­пе­ха.

По­бе­див­ший в меж­до­усо­би­це Ан­д­ро­ник III в октябре 1328 года за­клю­чил с Михаилом Шишманом мир, а вес­ной 1330 года - со­юз про­тив сербского ко­ро­ля Сте­фа­на Уро­ша III Де­чан­ско­го. 28 июля 1330 года при Вел­бу­ж­де (ны­не Кюс­тен­дил) сербские от­ря­ды раз­гро­ми­ли болгарское вой­ско.

Тя­же­ло ра­нен­ный, Михаил Шишман умер че­рез три дня в пле­ну (воз­мож­но, убит Сте­фа­ном Ду­ша­ном) и по­гре­бён в церкве Св. Ге­ор­гия в с.Ста­ро- На­го­ри­ча­не (ны­не в Рес­пуб­ли­ке Ма­ке­до­ния).

В 2007 году его ос­тан­ки пе­ре­за­хо­ро­не­ны в Пан­те­о­не болг. пра­ви­те­лей в церкве Со­ро­ка свя­тых ве­ли­ко­му­че­ни­ков в г Ве­ли­ко-Тыр­но­во.