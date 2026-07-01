МИХАИЛ ШИШМАН
МИХАИ́Л ШИШМА́Н (Михаил III Шишман Асень). Болгарский царь (с 1323 года), соправитель в Видинском княжестве (с 1308 года), деспот Видина (1311-1322 года).
Сын видинского деспота Шишмана (1280-1311 года) и внучки болгарского царя Ивана Асеня II, основатель династии Шишмановичей.
Избран на царский престол в разгар войны с Византией, после смерти Георгия II Тертера. Царствовал под именем Михаила Асеня, подчёркивая преемственность с прежней династией Асеней.
Вёл активную внешнюю политику, стремился к установлению болгарской военной-политической гегемонии на Балканах. В 1324 году окончил войну с Византией, восстановив контроль над Северной Фракией и Причерноморьем, после чего взял курс на союз с Константинополем.
В 1324 году развёлся с сербской принцессой Анной Недой, дочерью Стефана Уроша II, в 1325 году женился на византийской принцессе Феодоре, сестре Андроника Младшего (будущий императрице Андроник III Палеолог), и начал пользоваться гербом Палеологов - двуглавым орлом, который стал символом династии Шишмановичей.
Вмешался в междоусобную «войну двух Андроников», попеременно оказывая поддержку обоим. Направив конный отряд в 3 тыс. человек к Константинополю, намеревался занять город и провозгласить себя императором, но не добился успеха.
Победивший в междоусобице Андроник III в октябре 1328 года заключил с Михаилом Шишманом мир, а весной 1330 года - союз против сербского короля Стефана Уроша III Дечанского. 28 июля 1330 года при Велбужде (ныне Кюстендил) сербские отряды разгромили болгарское войско.
Тяжело раненный, Михаил Шишман умер через три дня в плену (возможно, убит Стефаном Душаном) и погребён в церкве Св. Георгия в с.Старо- Нагоричане (ныне в Республике Македония).
В 2007 году его останки перезахоронены в Пантеоне болг. правителей в церкве Сорока святых великомучеников в г Велико-Тырново.