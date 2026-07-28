МИХАИЛ (СЕМЁНОВ)

Религиозный деятель, проповедник, публицист, духовный писатель, епископ Канадский Старообрядческой церкви белокриницкого согласия (1908).

Родился в семье кантониста из крещёных евреев. Окончил Симбирские духовное училище и духовную семинарию (1895), как первый ученик, направлен за казённый счёт в Казанскую духовную академию (окончил в 1899 году, кандидат богословия). Принял иночество, возведён в сан священника. Преподавал в Воронежской духовной семинарии (1900-1901), защитил диссертацию на тему «Законодательство Византийских императоров по делам церковным до Юстиниана включительно» (1902). С 1902 года – приват-доцент Санкт-Петербургской духовной академии (с 1903 года профессор, возведён в сан архимандрита). Успешный проповедник. В 1902-1903 годах участвует в Религиозно-философских собраниях 1901-1903 годов, где полемизирует с представителями «нового религиозного сознания». Член Общества любителей религиозно-нравственного просвещения (1905).

С 1905 года примыкает к религиозно-реформаторскому направлению. Подписал записку «32-х петербургских священников» с требованиями преобразований церковного устройства (созыв Поместного собора, либерализация церковного управления и т.д.). Вступил в Христианское братство борьбы. Проповедовал в рабочих кварталах, писал брошюры по проблемам христианства и социализма. Сотрудничал с газетой христианских социалистов «Народ» (1906), в том же году вступил в Трудовую народно-социалистическую партию, что повлекло за собой конфликт с Синодом. Удалён из Академии и сослан в Задонский монастырь, который самовольно покинул уже через несколько месяцев.

Опубликовал работу «Письма о свободе и христианстве. О Христе подлинном», после которой Михаилу запрещено заниматься публицистической деятельностью и предписано отправиться в Валаамский монастырь, куда он не поехал. В августе 1907 года послал в журнал «Старообрядец» статью, в которой заявил о своём полном признании старообрядческого учения. 23 октября 1907 года старообрядческий епископ Иннокентий (Усов) присоединил Михаила к старообрядческой церкви. Синод лишил его сана архимандрита и права проживания в столицах. С 1908 года живёт в Белоострове, затем в Симбирске. В 1908 году епископ Иннокентий единолично поставил Михаила во епископа Канадского. Старообрядческий «Освященный Собор» 4 февраля 1909 года это назначение не утвердил; следующий Собор 27 августа 1909 года постановил признать хиротонию Михаила при условии его отъезда в епархию. За недостатком средств Михаил до Америки не добрался. 31 августа 1910 года запрещён в служении; запрещение снято в 1916 году.

С 1908 года сближается с представителями «нового религиозного сознания» (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философов). Участвует в деятельности Петербургского Религиозно-философского общества. Известно о планах Михаила в 1908 году создать «свободную церковь свободного обряда», имеющую лишь формальную связь со старообрядчеством. В 1909 году сближается с движением т.н. «голгофских христиан», становится одним из его лидеров. Формулирует собственное учение о Голгофе, согласно которому государство и церковная иерархия исказили подлинное значение Христовой жертвы. Михаил трактует Голгофу не как искупление грехов, а как пример для подражания. Целью новой «христианской общественности» он видит активную борьбу за человеческое счастье и преодоление страдания. Идею личного спасения Михаил объявляет ложным: искупление, по его мнению, должно быть всеобщим. Концепция «голгофского христианства» изложена в работе «Исповедание голгофских христиан» (1911).

В 1911 году арестован за радикальные высказывания, заключён в крепость на полтора года. В 1912 году пребывал в Риме, предположительно с целью обсуждения вопроса об унии между католической и старообрядческой церквями. Жил литературным трудом, сотрудничал со старообрядческими изданиями «Церковь», «Старообрядческая мысль», «Старая Русь». Участвовал в организации Старообрядческого богословского учительского института (1911), написал для него 6 учебников по богословским дисциплинам и истории церкви.

Страдал нервным расстройством. В 1916 году для лечения отправился в Москву, 18 октября 1916 года избит неизвестными, скончался 27 октября в богадельне Рогожского старообрядческого кладбища.