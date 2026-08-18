МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - великий князь из дина­стии Ро­ма­но­вых, российский государственный и во­енный дея­тель, генерал-фельдмаршал (1878 год), почетный член Пе­тербургской АН (1855 год).

Сын императора Ни­ко­лая I, брат императора Алек­сан­д­ра II, отец вели­ких кня­зей Ни­ко­лая Ми­хай­ло­ви­ча, Алек­санд­ра Ми­хай­ло­ви­ча и Сер­гея Ми­хай­ло­ви­ча.

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, в 1840-х годах слу­шал лек­ции в 1-м ка­дет­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тербур­ге.

С 1848 года на во­енноймслуж­бе. Генерал-фельд­цейх­мей­стер (с 1852 года; до 1856 года не­по­сред­ст­вен­но ко­ман­до­вал толь­ко гвардейской кон­ной ар­тил­ле­ри­ей). Уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годы, в том числе Ин­кер­ман­ско­го сра­же­ния 1854 год, Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годы (в 1854 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни). Член Государственного со­ве­та (1852 год, до 1855 года без пра­ва го­ло­са). Генерал-адъ­ю­тант (1856 год), ви­це-председатель ко­мис­сии для улуч­ше­ний по во­енноц час­ти (с 1856 года). Начало ар­тил­ле­рии Отдельного гвардейского кор­пу­са (1857-1860 годы) и главных начальных во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (1860-1862 годы).

На­ме­ст­ник Е. И. В. на Кав­ка­зе (1862-1881 годы), ко­мандующий (1862-1864 годы), за­тем глав­но­ко­мандующий (1864-1865 годы) Кавказской ар­ми­ей, глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми Кавказского ВО (1865-1881 годы). Про­дол­жил по­ли­ти­ку генерал-фельдмаршелом князя А.И. Ба­ря­тин­ско­го в ре­гио­не, за­вер­шил Кавказскую вой­ну 1817-1864 годы, окон­ча­тель­но при­сое­ди­нив к Рос­сии Северо-Западный Кав­каз (в 1863 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость», в 1864 года - ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни и зо­ло­той саб­лей с ал­маз­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми и над­пи­сью «За окон­ча­ние Кав­каз­ской вой­ны»).

В 1865 году соз­дал Комитет по пре­об­ра­зо­ва­нию административных и су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний на Кав­казе с це­лью под­го­тов­ки мер по ин­те­гра­ции Кав­ка­за в об­ще­рос­сий­скую государственную сис­те­му. Ли­к­ви­ди­ро­вал Авар­ское и Кю­рин­ское хан­ст­ва (1864 году), Тар­ков­ское шам­халь­ст­во и Мех­ту­лин­ское хан­ст­во (1867 году) (их тер­ри­то­рии во­шли в со­став Да­ге­стан­ской об­лас­ти), а так­же Аб­хаз­ское княжество, ко­то­рое в 1864 году пре­об­ра­зо­ва­но в Су­хум­ский во­енный от­дел (см. в статье Су­хум­ский ок­руг). Уп­разд­нил ав­то­ном­ное уп­рав­ле­ние в Мин­гре­лии, тер­ри­то­рия ко­то­рой во­шла в со­став Ку­та­ис­ской губернии (1867 год).

По ини­циа­ти­ве и под руководством Михаила Николаевича раз­ра­бо­тан указ «О пре­об­ра­зо­ва­нии Кав­каз­ско­го и За­кав­каз­ско­го края» [ут­вер­ж­дён 9(21) декабря 1867 года], в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым всё Кав­каз­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во раз­де­ле­но на Кав­каз­ский (Став­ро­поль­ская губ., Тер­ская, Ку­бан­ская и Да­ге­стан­ская об­лас­ти, За­ка­таль­ский округ и Су­хум­ский во­енный от­дел) и За­кав­каз­ский (Тиф­лис­ская, Ба­кин­ская, Эри­ван­ская, Ку­та­ис­ская и Ели­са­вет­поль­ская гу­бер­нии) края.

По ини­циа­ти­ве Михаила Николаевича Вы­сочай­ше ут­вер­ждён­ным 9(21) декаюря 1867 года мне­ни­ем Государственного со­ве­та кавказскому на­ме­ст­ни­ку пре­дос­тав­ле­но пра­во от­ка­зы­вать­ся от при­ме­не­ния на Кав­ка­зе «ка­кой-ли­бо об­щей для го­су­дар­ст­ва ме­ры».

Под руководством Михаила Николаевича на Северном Кав­ка­зе про­ве­де­на зе­мель­ная ре­фор­ма (1863 - середина 1870-х годов), в ре­зуль­та­те ко­то­рой гор­ское на­се­ле­ние Северного Кав­ка­за бы­ло обес­пе­че­но зе­мель­ны­ми на­де­ла­ми (в среднем около 18 де­ся­тин на двор). Все де­ла по­зе­мель­ных ко­мис­сий ве­лись в тес­ном кон­так­те с на­се­ле­ни­ем, ре­ше­ния при­ни­ма­лись по­сле кон­суль­та­ций с гор­ски­ми ста­рей­ши­на­ми.

Под на­ча­лом Михаила Николаевича и под не­по­сред­ствен­ным ру­ко­вод­ст­вом А.П. Ни­ко­лаи бы­ли про­ве­де­ны ос­во­бо­ж­де­ние крестьян и других за­ви­си­мых со­слов­ных групп и ре­фор­ма на­ло­го­об­ло­же­ния. Главным спо­со­бом ос­во­бо­ж­де­ния стал вы­куп, раз­мер ко­то­ро­го оп­ре­де­лял­ся в хо­де до­го­во­рён­но­сти ме­ж­ду сто­ро­на­ми (все­го ос­во­бо­ж­дено около 55 тыс. человек). Все сред­ст­ва, полу­чен­ные от сбо­ра на­ло­гов (раз­мер по­дым­ной по­да­ти рас­счи­ты­вал­ся от­дель­но для ка­ж­до­го ок­ру­га), ос­та­ва­лись в ме­ст­ном бюд­же­те и в об­ще­рос­сий­ский бюд­жет не по­сту­па­ли.

Под руководством Михаила Николоевича в 1868 - середине 1870-х годов на За­кав­ка­зье рас­про­стра­не­ны по­ло­же­ния су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года (за ис­клю­че­ни­ем су­да при­сяж­ных), в ре­зуль­та­те че­го в 1870-е годы в не­ко­то­рых ме­ст­но­стях час­тич­но уп­разд­не­но во­ен­но-на­род­ное управ­ле­ние (введено в конце 1850-х - начале 1860-х годов). Час­тич­но на Кав­ка­зе ста­ли вне­дрять и го­род­скую ре­фор­му: пер­во­на­чаль­но Го­ро­до­вое по­ло­же­ние 1870 года рас­про­стра­ня­лось толь­ко на Тиф­лис, с 1875 году так­же на Киз­ляр и Моз­док.

При не­по­средственной под­держ­ке и ак­тив­ном уча­стии Михаила Николаевича на Кав­ка­зе на­ча­лось соз­да­ние железно-дорожной се­ти, в 1869 году он пред­ста­вил на имя им­пе­ра­то­ра за­пис­ку с пред­ло­же­ни­ем про­тя­нуть железно-дорожную вет­ку на Кав­каз, да­бы свя­зать его с об­щей железнодорожной се­тью им­пе­рии, на­чи­ная от Рос­то­ва (Рос­то­ва-на- До­ну) (по­строе­на в 1872-1875 годы). Это спо­соб­ст­во­ва­ло ак­ти­ви­за­ции тор­гов­ли и хо­зяйственной жиз­ни ре­гио­на. Кро­ме то­го, при Михаиле Николаевиче бы­ли за­кон­че­ны по­след­ние ра­бо­ты по улуч­ше­нию Во­ен­но-Гру­зин­ской до­ро­ги; про­дол­же­но строи­тель­ст­во Во­ен­но-Осе­тин­ской до­ро­ги.

В русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов ко­ман­до­вал российскими вой­ска­ми на Кавкзском ТВД; в ча­ст­ности, осу­ще­ст­в­лял об­щее ру­ко­во­дство Кар­са штур­мом 1877 году, ру­ко­во­дил раз­гро­мом турецкой ар­мии А. Мух­тар-па­ши на Алад­жин­ских вы­со­тах (1877 год; на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни). В августе 1878 года лич­но вёл пе­ре­го­во­ры с тур­ка­ми о по­ряд­ке сда­чи российской сто­ро­не Ба­тум­ско­го края (Ад­жа­рии), ко­то­рый по­сле при­сое­ди­не­ния к Российской им­пе­рии со­ста­вил Ба­тум­скую об­ласть.

Председатель (1881-1905 годы), почетный председатель (1905-1909 годы) Государственного со­ве­та. Член Комитета ми­ни­ст­ров (1883-1905 годы). Председатель Алек­сан­д­ров­ско­го комитета о ра­не­ных (1892-1909 годы), Ко­мис­сии для раз­ра­бот­ки во­про­сов, ка­саю­щих­ся бе­ре­го­вой обо­ро­ны го­су­дар­ст­ва (1894 год), Осо­бой ко­мис­сии для на­чер­та­ния за­ко­но­дательного ак­та о по­ряд­ке из­да­ния и об­на­ро­до­ва­ния об­щих для всей им­пе­рии за­ко­нов (1899 год).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1863 год), зна­ком от­ли­чия бес­по­роч­ной служ­бы за 60 лет (1908 год) и др.

Исторические источники:

Все­под­дан­ней­ший от­чет на­ме­ст­ни­ка Кав­каз­ско­го по Гра­ж­дан­ско­му управ­ле­нию Кав­каз­ским и За­кав­каз­ским кра­ем (1863–71). Тиф­лис, 1871;

Из­бран­ные до­ку­мен­ты Кав­каз­ско­го ко­ми­те­та. По­ли­ти­ка Рос­сии на Се­вер­ном Кав­ка­зе в 1860–70-е гг. // Сбор­ник Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. М., 2000. Т. 2;

Два до­ку­мен­та о по­ло­же­нии на Кав­ка­зе. К ис­то­рии выс­ше­го гра­ж­дан­ско­го управ­ле­ния Кав­каз­ско­го края // Рос­сия и Кав­каз – сквозь два сто­ле­тия. СПб., 2001;

От­чет ве­ли­ко­го кня­зя Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча о дея­тель­но­сти Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1855–1880) // Рос­сий­ский ар­хив. М., 2003. Т. 12;

Пе­ре­пис­ка кня­зя А. И. Ба­ря­тин­ско­го с ве­ли­ким кня­зем Ми­хаи­лом Ни­ко­лае­ви­чем в 1860–1868 гг. // Му­ха­нов В. М. По­ко­ри­тель Кав­ка­за князь А. И. Ба­ря­тин­ский. М., 2007.