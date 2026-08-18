МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - великий князь из династии Романовых, российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1878 год), почетный член Петербургской АН (1855 год).
Сын императора Николая I, брат императора Александра II, отец великих князей Николая Михайловича, Александра Михайловича и Сергея Михайловича.
Получил домашнее образование, в 1840-х годах слушал лекции в 1-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.
С 1848 года на военноймслужбе. Генерал-фельдцейхмейстер (с 1852 года; до 1856 года непосредственно командовал только гвардейской конной артиллерией). Участник Крымской войны 1853-1856 годы, в том числе Инкерманского сражения 1854 год, Севастопольской обороны 1854-1855 годы (в 1854 году награждён орденом Св. Георгия 4-й степени). Член Государственного совета (1852 год, до 1855 года без права голоса). Генерал-адъютант (1856 год), вице-председатель комиссии для улучшений по военноц части (с 1856 года). Начало артиллерии Отдельного гвардейского корпуса (1857-1860 годы) и главных начальных военно-учебных заведений (1860-1862 годы).
Наместник Е. И. В. на Кавказе (1862-1881 годы), командующий (1862-1864 годы), затем главнокомандующий (1864-1865 годы) Кавказской армией, главнокомандующий войсками Кавказского ВО (1865-1881 годы). Продолжил политику генерал-фельдмаршелом князя А.И. Барятинского в регионе, завершил Кавказскую войну 1817-1864 годы, окончательно присоединив к России Северо-Западный Кавказ (в 1863 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», в 1864 года - орденом Св. Георгия 2-й степени и золотой саблей с алмазными украшениями и надписью «За окончание Кавказской войны»).
В 1865 году создал Комитет по преобразованию административных и судебных учреждений на Кавказе с целью подготовки мер по интеграции Кавказа в общероссийскую государственную систему. Ликвидировал Аварское и Кюринское ханства (1864 году), Тарковское шамхальство и Мехтулинское ханство (1867 году) (их территории вошли в состав Дагестанской области), а также Абхазское княжество, которое в 1864 году преобразовано в Сухумский военный отдел (см. в статье Сухумский округ). Упразднил автономное управление в Мингрелии, территория которой вошла в состав Кутаисской губернии (1867 год).
По инициативе и под руководством Михаила Николаевича разработан указ «О преобразовании Кавказского и Закавказского края» [утверждён 9(21) декабря 1867 года], в соответствии с которым всё Кавказское наместничество разделено на Кавказский (Ставропольская губ., Терская, Кубанская и Дагестанская области, Закатальский округ и Сухумский военный отдел) и Закавказский (Тифлисская, Бакинская, Эриванская, Кутаисская и Елисаветпольская губернии) края.
По инициативе Михаила Николаевича Высочайше утверждённым 9(21) декаюря 1867 года мнением Государственного совета кавказскому наместнику предоставлено право отказываться от применения на Кавказе «какой-либо общей для государства меры».
Под руководством Михаила Николаевича на Северном Кавказе проведена земельная реформа (1863 - середина 1870-х годов), в результате которой горское население Северного Кавказа было обеспечено земельными наделами (в среднем около 18 десятин на двор). Все дела поземельных комиссий велись в тесном контакте с населением, решения принимались после консультаций с горскими старейшинами.
Под началом Михаила Николаевича и под непосредственным руководством А.П. Николаи были проведены освобождение крестьян и других зависимых сословных групп и реформа налогообложения. Главным способом освобождения стал выкуп, размер которого определялся в ходе договорённости между сторонами (всего освобождено около 55 тыс. человек). Все средства, полученные от сбора налогов (размер подымной подати рассчитывался отдельно для каждого округа), оставались в местном бюджете и в общероссийский бюджет не поступали.
Под руководством Михаила Николоевича в 1868 - середине 1870-х годов на Закавказье распространены положения судебной реформы 1864 года (за исключением суда присяжных), в результате чего в 1870-е годы в некоторых местностях частично упразднено военно-народное управление (введено в конце 1850-х - начале 1860-х годов). Частично на Кавказе стали внедрять и городскую реформу: первоначально Городовое положение 1870 года распространялось только на Тифлис, с 1875 году также на Кизляр и Моздок.
При непосредственной поддержке и активном участии Михаила Николаевича на Кавказе началось создание железно-дорожной сети, в 1869 году он представил на имя императора записку с предложением протянуть железно-дорожную ветку на Кавказ, дабы связать его с общей железнодорожной сетью империи, начиная от Ростова (Ростова-на- Дону) (построена в 1872-1875 годы). Это способствовало активизации торговли и хозяйственной жизни региона. Кроме того, при Михаиле Николаевиче были закончены последние работы по улучшению Военно-Грузинской дороги; продолжено строительство Военно-Осетинской дороги.
В русско-турецкую войну 1877-1878 годов командовал российскими войсками на Кавкзском ТВД; в частности, осуществлял общее руководство Карса штурмом 1877 году, руководил разгромом турецкой армии А. Мухтар-паши на Аладжинских высотах (1877 год; награждён орденом Св. Георгия 1-й степени). В августе 1878 года лично вёл переговоры с турками о порядке сдачи российской стороне Батумского края (Аджарии), который после присоединения к Российской империи составил Батумскую область.
Председатель (1881-1905 годы), почетный председатель (1905-1909 годы) Государственного совета. Член Комитета министров (1883-1905 годы). Председатель Александровского комитета о раненых (1892-1909 годы), Комиссии для разработки вопросов, касающихся береговой обороны государства (1894 год), Особой комиссии для начертания законодательного акта о порядке издания и обнародования общих для всей империи законов (1899 год).
Награждён орденом Св. Владимира 1-й степени (1863 год), знаком отличия беспорочной службы за 60 лет (1908 год) и др.
Исторические источники:
Всеподданнейший отчет наместника Кавказского по Гражданскому управлению Кавказским и Закавказским краем (1863–71). Тифлис, 1871;
Избранные документы Кавказского комитета. Политика России на Северном Кавказе в 1860–70-е гг. // Сборник Русского исторического общества. М., 2000. Т. 2;
Два документа о положении на Кавказе. К истории высшего гражданского управления Кавказского края // Россия и Кавказ – сквозь два столетия. СПб., 2001;
Отчет великого князя Михаила Николаевича о деятельности Кавказского наместничества (1855–1880) // Российский архив. М., 2003. Т. 12;
Переписка князя А. И. Барятинского с великим князем Михаилом Николаевичем в 1860–1868 гг. // Муханов В. М. Покоритель Кавказа князь А. И. Барятинский. М., 2007.