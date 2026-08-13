МИХАИЛ III

Михаил III ( греч. Μιχαήλ) (19.01.840, Константинополь — 24.09.867, дворец Св. Маманта близ Константинополя) — византийский император, представитель Аморейской династии. Основными источниками, рассказывающими о жизни М. III, являются хроники времен Македонской династии , негативно к нему относящиеся и легитимирующие власть его убийцы — Василия I Македонянина . Был 7-м ребенком в семье императора Феофила (829—842) и Феодоры. Сразу после рождения был коронован как соправитель отца. Из-за гибели старшего брата остался единственным наследником мужского пола. 15 мая 842, после смерти отца, стал императором. По причине малолетства реальная власть была у его матери Феодоры, логофета Феоктиста и брата Феодоры — Варды. Во время регентства Феодоры в марте 843 было восстановлено иконопочитание. В 855 по настоянию регентов женился на Евдокии Декаполитиссе. В том же году составил заговор вместе с Вардой и приказал убить Феоктиста, видя в нем потенциального соперника. В 856 М. III отстранил Феодору от власти и начал править единолично. В 858 императрицу Феодору с дочерьми удалили из дворца. Патриарх Игнатий отказался насильно постричь их в монахини и был смещен. Новым патриархом стал благосклонный к М. III Фотий . Согласно поздним источникам, М. III не интересовался государственными делами, предавался пьянству, за что получил прозвище Михаил Пьяница, увлекался скачками и мимическим представлениями. Государством фактически управляли Варда, получивший титул кесаря, и другой дядя М. III — Петрона. Благодаря их усилиям империя успешно противостояла внешним врагам. Было нанесено несколько поражений арабам, укреплены восточные границы. В 860 удалось отразить набег русов на окрестности Константинополя. Примерно в 865 болгарский царь Борис I принял крещение, Болгария оказалась под церковной юрисдикцией Константинополя, что стало причиной конфликта с папством (Фотиева схизма). В 866 один из приближенных М. III, Василий (позднее император Василий I Македонянин ), с согласия императора убил кесаря Варду. М. III усыновил Василия и короновал его как соправителя, но впоследствии сам М. III был убит сторонниками Василия. Погребен в монастыре Филиппика в Хрисополе, в 886 останки перенесены в храм Святых Апостолов в Константинополе.

Лит. : Васильев А. А. Византия и арабы: Политические отношения Византии и арабов за время Аморийской династии. СПб., 1900; Kar­lin-Hayter P. Etudes sur les deux histoires du re?gne de Michel III // Byzantion. 1971. Vol. 41. P. 452—496. А. В. Кузнецов.