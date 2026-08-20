МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ

РОМАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - великий князь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, генерал-лейтенант (1916). Млад­ший сын императора Алек­сан­д­ра III, брат императора Ни­ко­лая II.

В 1899-1904 годы, по­сле смер­ти великого князя Ге­ор­гия Алек­сан­д­ро­ви­ча и вплоть до ро­ж­де­ния це­са­ре­ви­ча Алек­сея Ни­ко­лае­ви­ча, Михаил Александрович яв­лял­ся на­след­ни­ком пре­сто­ла.

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, сре­ди его пре­по­да­ва­те­лей, в частно­сти, был С.Ю. Вит­те .

Член Государственного со­ве­та (1901-1917 годы) и Комитета ми­ни­ст­ров (1902-1906 годы). Командующий 17-го гу­сар­ско­го Чер­ни­гов­ско­го пол­ка, рас­квар­ти­ро­ван­но­го в Ор­ле (1909-1911 годы), командующий лейб-гвардии Ка­ва­лер­гард­ско­го пол­ка (1911-1912 годы).

По­кро­ви­тель Элек­тро­тех­нического института императора Алек­сан­д­ра III (с 1898 года). Почетный пред­се­да­тель Русского ас­тро­но­мического об-ва (с 1900 года), Осо­бо­го комитета по уси­ле­нию во­енного фло­та на доб­ро­воль­ные по­жерт­во­ва­ния (с 1904 года) и Ко­мис­сии по ор­га­ни­за­ции сбо­ров на во­енный воз­душ­ный флот (с 1909 года), уч­ре­ж­де­ний Общества по­все­ме­ст­ной по­мо­щи по­стра­дав­шим на вой­не сол­да­там и их семь­ям (с 1909 года), по­кро­ви­тель (с 1903 года), за­тем почетный пре­зи­дент (с 1910 года) Российского ав­то­мо­биль­но­го общества. Председатель Ис­то­ри­че­ско­го му­зея в Мо­ск­ве (1905-1917 годы). Один из круп­ней­ших российских зем­ле­вла­дель­цев (ему при­над­ле­жа­ло свыше 120 тыс. га зем­ли).

В 1912 году, на­хо­дясь за гра­ни­цей, без раз­ре­ше­ния императора Ни­ко­лая II как гла­вы императорской фа­ми­лии всту­пил в брак с ра­нее два­ж­ды раз­ве­дён­ной На­таль­ей Сер­ге­ев­ной, уро­ж­дён­ной Ше­ре­меть­ев­ской [27 июня (9 июля) 1880 - 23 января 1952 годы]. За это Михаил Александрович был уво­лен им­пе­ра­то­ром со служ­бы, над его иму­ще­ст­вом ус­та­нов­ле­на опе­ка, ему был за­пре­щён въезд в Рос­сию.

В 1915 году же­не Михаила Александровича и их сы­ну Ге­ор­гию [24 июля (6 августа) 1910 - 21 июля 1931 годы] по­жа­ло­ва­на фа­ми­лия Бра­со­вых.

С на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны Михаилу Александровичу бы­ло раз­ре­ше­но вер­нуть­ся в Рос­сию, он был вновь при­нят на служ­бу, на­зна­чен ко­ман­ди­ром Кавказской ту­зем­ной кон­ной ди­ви­зии (1914-1916 годы), уча­ст­во­вал в бо­ях на Юго-Западном фрон­те (на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем). С 1916 года генерал-адъ­ю­тант, ко­мандующий 2-м кавказским кор­пу­сом, с 19 января (1 февраля) 1917 года генерал-ин­спек­тор ка­ва­ле­рии.

Не­смот­ря на бли­зость к пре­сто­лу, Михаил Александрович лишь эпи­зо­ди­че­ски вме­ши­вал­ся в ре­ше­ние по­ли­тических во­про­сов. В декабре 1904 года вме­сте с великим князем Алек­сан­дром Ми­хай­ло­ви­чем под­дер­жал про­ект ре­форм министра внутренних дел князя П.Д. Свя­то­полк- Мир­ско­го. В 1905-1906 годы, во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, уча­ст­во­вал в ра­бо­те со­ве­ща­ний по под­го­тов­ке ре­форм государственного строя Рос­сии. В пись­ме Ни­ко­лаю II от 11(24) нояюря 1916 года Михаил Александрович фак­ти­че­ски на­стаи­вал на от­став­ке наи­бо­лее оди­оз­ных в гла­зах ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции ми­ни­ст­ров.

В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Ни­ко­лай II от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу Михаила Александровича [2(15) мар­та]. На сле­дую­щий день под дав­ле­ни­ем чле­нов Временного комитета Государственной ду­мы и Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва Михаил Александрович от­ка­зал­ся от при­ня­тия вер­хов­ной вла­сти, пе­ре­дав ре­ше­ние во­проса о бу­ду­щем государственном уст­рой­ст­ве Рос­сии Уч­ре­ди­тель­но­му со­б­ра­нию (Акт об этом, под­пи­сан­ный Михаилов Александровичем, был со­став­лен В.Д. На­бо­ко­вым, ба­ро­ном Б.Э. Ноль­де и В.В. Шуль­ги­ным на ос­но­ве про­ек­та Н.В. Не­кра­со­ва).

По­сле это­го Михаил Александрович вы­шел в от­став­ку, жил в Гат­чи­не.

Во вре­мя Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года по рас­по­ря­же­нию Временного пра­ви­тель­ст­ва на­хо­дил­ся под до­маш­ним аре­стом. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года вновь по­са­жен под до­маш­ний арест, 7 марта 1918 года по ре­ше­нию Гат­чин­ско­го со­ве­та сол­дат­ских и ра­бо­чих де­пу­та­тов аре­сто­ван, 9 марта 1918 года по ре­ше­нию СНК РСФСР вы­слан в Пермь.

Рас­стре­лян ме­ст­ны­ми боль­ше­ви­ка­ми вме­сте со сво­им сек­ре­та­рём Н.Н. Джон­со­ном (об­стоя­тель­ст­ва са­мо­су­да и ме­сто за­хо­ро­не­ния Михаила Александровича не­из­вест­ны).

1 ноября 1981 года про­слав­лен РПЦЗ в ка­че­ст­ве но­во­му­че­ни­ка рос­сий­ско­го .

Исторические источники:

На­бо­ков В.Д. Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во: (Вос­по­ми­на­ния). М., 1991;

Пись­ма чи­нов­ни­ка Кло­по­ва цар­ской се­мье // Во­про­сы ис­то­рии. 1991. № 2/3;

Са­мо­суд: Убий­ст­во ве­ли­ко­го кн. Ми­хаи­ла Ро­ма­но­ва в Пер­ми в ию­не 1918 г.: До­ку­мен­ты и пуб­ли­ка­ции / Сост. Т. И. Бы­ст­рых. Пермь, 1992;

Мяс­ни­ков Г. И. Фи­ло­со­фия убий­ст­ва, или По­че­му и как я убил Ми­хаи­ла Ро­ма­но­ва // Ми­нув­шее. М.; СПб., 1995. № 18;

Скорб­ный путь Ми­хаи­ла Ро­ма­но­ва: От пре­сто­ла до Гол­го­фы: До­ку­мен­таль­ные ма­те­риа­лы след­ст­вия, днев­ни­ки, вос­по­ми­на­ния / Сост. В. М. Хру­ста­лев, Л. А. Лы­ко­ва. Пермь, 1996;

Скан­дал в им­пе­ра­тор­ской се­мье: Из пе­ре­пис­ки ве­ли­ко­го кн. Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча, им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая II, им­пе­рат­ри­цы Ма­рии Фе­до­ров­ны, 1912 г. // Ок­тябрь. 1998. № 11.