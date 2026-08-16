МИХАЭЛИС ИОГАНН ДАВИД

МИХАЭ́ЛИС ИОГА́НН ДАВИ́Д. Немецкий про­тес­тант­ский бо­го­слов, биб­ле­ист.

Окон­чил университет в Гал­ле (1739 год).

Ис­пы­тал за­мет­ное влия­ние английского де­из­ма и немецкого пие­тиз­ма . Пре­по­да­вал в Гёт­тин­ген­ском университете (профессор с 1750 года).

Ав­тор не­сколь­ких дог­ма­тических трак­та­тов, немецкого пе­ре­во­да Биб­лии и мно­го­том­но­го ком­мен­та­рия к Вет­хо­му За­ве­ту (1769-1783 годы) и Но­во­му За­ве­ту (1790-1792 годы), а так­же сочинения «Вве­де­ние в Бо­же­ст­вен­ные Пи­са­ния Но­во­го За­ве­та» («Einleitung in die göttliche Schriften des Neuen Bundes», 4. Aufl., Tl 1–2, 1788).

Основная об­ласть ис­сле­до­ва­ний Михаэлиса - Свя­щен­ное Пи­са­ние, древне-еврейский и другие се­мит­ские язы­ки. В ра­бо­тах по Вет­хо­му и Но­во­му За­ве­ту Михаэлес ис­поль­зо­вал ме­то­ды биб­лей­ской кри­ти­ки; оп­ро­вер­гал тра­диционное уче­ние о бо­го­дух­но­вен­но­сти, ут­вер­ждая, что со­зда­ние но­во­за­вет­но­го ка­но­на яви­лось ре­зуль­та­том ре­ше­ния Церк­ви.