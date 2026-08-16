МИХАЭЛИС ИОГАНН ДАВИД
МИХАЭ́ЛИС ИОГА́НН ДАВИ́Д. Немецкий протестантский богослов, библеист.
Окончил университет в Галле (1739 год).
Испытал заметное влияние английского деизма и немецкого пиетизма. Преподавал в Гёттингенском университете (профессор с 1750 года).
Автор нескольких догматических трактатов, немецкого перевода Библии и многотомного комментария к Ветхому Завету (1769-1783 годы) и Новому Завету (1790-1792 годы), а также сочинения «Введение в Божественные Писания Нового Завета» («Einleitung in die göttliche Schriften des Neuen Bundes», 4. Aufl., Tl 1–2, 1788).
Основная область исследований Михаэлиса - Священное Писание, древне-еврейский и другие семитские языки. В работах по Ветхому и Новому Завету Михаэлес использовал методы библейской критики; опровергал традиционное учение о богодухновенности, утверждая, что создание новозаветного канона явилось результатом решения Церкви.