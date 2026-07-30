МИГЕЛ БРАГАНСА (МИГЕЛ I)
МИГЕЛ БРАГАНСА (МИГЕЛ I) - король Португалии (1828-1834 годы).
Из династии Браганса, младший сын короля Жуана VI (1816-1826 годы) и Карлоты Жоакин (1775-1830 годы). После вторжения в 1807 году войск Наполеона I Бонапарта в Португалию вместе с семьёй бежал в Бразилию. По возвращении на родину в 1821 году стремился противодействовать утверждению конституционализма в Португалии. В 1823 году возглавил восстание в городе Вила-Франка, положившее начало гражданским войнам сторонников абсолютистской и конституционной монархии (так называемые мигелистские войны 1823-1834 годов). В качестве главнокомандующего португугальской армией при поддержке своей матери 30.04.1824 года совершил государственный переворот (так называемая Абрилада) и захватил королевский дворец, однако не смог удержать власть. В соответствии с указом Жуана VI 13.05.1824 года был вынужден покинуть страну и выехал во Францию. Со смертью 10.03.1826 года Жуана VI, оставившего трон своему старшему сыну - императору Бразилии Педру I (в Португалии правил под именем Педру IV), продолжил борьбу с конституционалистами. 29.11.1826 года в Вене обручился со своей племянницей, дочерью Педру I - Марией II да Глорией, в пользу которой Педру I 02.05.1826 года отказался от португальского престола; с 03.07.1827 года регент при Марии II да Глории. В 1828 году признал «Конституционную хартию» 1826 года, после чего был провозглашён кортесами португальским королём под именем Мигела I. Впоследствии распустил кортесы и восстановил в стране абсолютистский режим. Против Мигела Брагансы выступило население Порту, а также ряд городов севера Португалии. В 1831 году борьбу за восстановление на португальском троне Марии II да Глории возглавил отрёкшийся от бразильского престола Педру. В начале июля 1832 года войска Педру заняли Порту. В 1833 году конституционалисты высадились в Алгарви, их десант поддержали британские и французские эскадры, блокировавшие устье реки Тахо. 24.07.1833 года войска конституционалистов заняли Лиссабон, правительство мигелистов было переведено в городе Сантарен. После сокрушительных поражений в сражениях при Алмоштере (18.02.1834 года) и при Асейсейре (16.05.1834 года) сторонники Мигеля Брагансы были вынуждены пойти на переговоры с конституционалистами. По соглашению сторон от 26.05.1834 года (подписано в замке Эвора-Монте) Мигел Браганса был приговорён к изгнанию из страны с запретом в дальнейшем пребывать на территории Пиренейского полуострова и заморских португальских владений. 01.06.1834 года отплыл в Геную. Впоследствии жил в Риме, затем в Великобритании и Германии. Мигел - прямой предок современных претендентов на португальский престол.