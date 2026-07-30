МИГЕЛ БРАГАНСА (МИГЕЛ I)

МИГЕЛ БРАГАНСА (МИГЕЛ I) - ко­роль Пор­ту­га­лии (1828-1834 годы).

Из ди­на­стии Бра­ган­са, млад­ший сын ко­ро­ля Жуа­на VI (1816-1826 годы) и Кар­ло­ты Жоа­кин (1775-1830 годы). По­сле втор­же­ния в 1807 году войск На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та в Пор­ту­га­лию вме­сте с семь­ёй бе­жал в Бра­зи­лию. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1821 году стре­мил­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать ут­вер­ж­де­нию кон­сти­ту­цио­на­лиз­ма в Пор­ту­га­лии. В 1823 году воз­гла­вил вос­ста­ние в городе Ви­ла-Фран­ка, по­ло­жив­шее на­ча­ло гражданским вой­нам сто­рон­ни­ков аб­со­лю­ти­ст­ской и кон­сти­туционной мо­нар­хии (так называемые ми­ге­ли­ст­ские вой­ны 1823-1834 годов). В ка­че­ст­ве глав­но­ко­ман­дую­ще­го пор­тугугальской ар­ми­ей при под­держ­ке сво­ей ма­те­ри 30.04.1824 года со­вер­шил государственный пе­ре­во­рот (так называемая Аб­ри­ла­да) и за­хва­тил ко­ро­лев­ский дво­рец, од­на­ко не смог удер­жать власть. В со­от­вет­ст­вии с ука­зом Жуа­на VI 13.05.1824 года был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть стра­ну и вы­ехал во Фран­цию. Со смер­тью 10.03.1826 года Жуа­на VI, ос­та­вив­ше­го трон сво­ему стар­ше­му сы­ну - императору Бра­зи­лии Пед­ру I (в Пор­ту­га­лии пра­вил под име­нем Пед­ру IV), про­дол­жил борь­бу с кон­сти­ту­цио­на­ли­ста­ми. 29.11.1826 года в Ве­не об­ру­чил­ся со сво­ей пле­мян­ни­цей, до­че­рью Пед­ру I - Ма­ри­ей II да Гло­ри­ей, в поль­зу ко­то­рой Пед­ру I 02.05.1826 года от­ка­зал­ся от пор­тугальского пре­сто­ла; с 03.07.1827 года ре­гент при Ма­рии II да Гло­рии. В 1828 году при­знал «Кон­сти­ту­ци­он­ную хар­тию» 1826 года, по­сле че­го был про­воз­гла­шён кор­те­са­ми пор­тугальским ко­ро­лём под име­нем Ми­ге­ла I . Впо­след­ст­вии рас­пус­тил кор­те­сы и вос­ста­но­вил в стра­не аб­со­лю­ти­ст­ский ре­жим. Про­тив Мигела Брагансы вы­сту­пи­ло на­се­ле­ние Пор­ту, а так­же ряд го­ро­дов се­ве­ра Пор­ту­га­лии. В 1831 году борь­бу за вос­ста­нов­ле­ние на пор­тугальском тро­не Ма­рии II да Гло­рии воз­гла­вил от­рёк­ший­ся от бразильского пре­сто­ла Пед­ру. В на­ча­ле ию­ля 1832 года вой­ска Пед­ру за­ня­ли Пор­ту. В 1833 году кон­сти­ту­цио­на­ли­сты вы­са­ди­лись в Ал­гар­ви, их де­сант под­дер­жа­ли британские и французские эс­кад­ры, бло­ки­ро­вав­шие устье реки Та­хо. 24.07.1833 года вой­ска кон­сти­ту­цио­на­ли­стов за­ня­ли Лис­са­бон, пра­ви­тель­ст­во ми­ге­ли­стов бы­ло пе­ре­ве­де­но в городе Сан­та­рен. По­сле со­кру­ши­тель­ных по­ра­же­ний в сра­же­ни­ях при Ал­мош­те­ре (18.02.1834 года) и при Асей­сей­ре (16.05.1834 года) сто­рон­ни­ки Мигеля Брагансы бы­ли вы­ну­ж­де­ны пой­ти на пе­ре­го­во­ры с кон­сти­ту­цио­на­ли­ста­ми. По со­гла­ше­нию сто­рон от 26.05.1834 года (под­пи­сано в зам­ке Эво­ра-Мон­те) Мигел Браганса был при­го­во­рён к из­гна­нию из стра­ны с за­пре­том в даль­ней­шем пре­бы­вать на тер­ри­то­рии Пи­ре­ней­ско­го полуострова и за­мор­ских пор­тугальских вла­де­ний. 01.06.1834 года от­плыл в Ге­ную . Впо­след­ст­вии жил в Ри­ме, за­тем в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии. Мигел - пря­мой пре­док современных пре­тен­ден­тов на пор­тугальский пре­стол.