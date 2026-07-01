МИДОУКРОФТ (МЕДОУКРОФТ)

МИДОУКРОФТ (МЕДОУКРОФТ) - пе­щер­ная сто­ян­ка у ру­чья Кросс-Крик (при­ток реки Огайо), в 50 км на юго-за­пад от современного города Питтс­бург.

На­ход­ки с 1909 года, рас­коп­ки Дж. Адо­ва­сио в 1973-1978 годах. В 10 из 11 вы­де­лен­ных ли­то­ло­гических го­ри­зон­тах най­де­ны ма­те­риа­лы, от­но­ся­щие­ся к па­лео­ин­дей­ско­му, ар­хаи­че­ско­му пе­рио­дам, эпо­хе Вуд­ленд (смотрите в статье Ин­дей­цы ). Осо­бен­но ва­жен го­ри­зонт IIa с ра­дио­уг­ле­род­ны­ми да­та­ми в диа­па­зо­не 19,6-13,2 тысяч лет на­зад, что зна­чи­тель­но стар­ше вре­ме­ни куль­ту­ры кло­вис, от­но­си­мой к древ­ней­шим в Северной Аме­ри­ке. В этом слое изу­че­ны несколько ко­ст­рищ; сре­ди на­хо­док: 123 ар­те­фак­та, в том числе ка­мен­ные (около 16% из сы­рья, ис­точ­ни­ки ко­то­ро­го уда­ле­ны от Мидоукрофта на 100-183 км) лан­це­то­вид­ный на­ко­неч­ник, об­лом­ки би­фа­сов, но­же­вид­ные из­де­лия, пла­сти­ны , от­ще­пы, нук­ле­усы; фраг­мен­ты де­ре­вян­но­го и кос­тя­но­го ору­дий; кос­ти оле­ня, бел­ки, птиц; сред­няя фа­лан­га паль­ца ру­ки че­ло­ве­ка; оре­хи. Часть спе­циа­ли­стов счи­та­ют, что этот го­ри­зонт со­дер­жит раз­но­вре­менные ма­те­риа­лы; дру­гие от­но­сят Мидоукрофт, на­ря­ду со сто­ян­ка­ми Как­тус-Хилл (Вир­ги­ния) и Топ­пер (Южная Ка­ро­ли­на), к эпо­хе «пре-кло­вис», от­ра­жаю­щей древ­ней­шее за­се­ле­ние Аме­ри­ки.

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