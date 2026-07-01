МИДОУКРОФТ (МЕДОУКРОФТ)
МИДОУКРОФТ (МЕДОУКРОФТ) - пещерная стоянка у ручья Кросс-Крик (приток реки Огайо), в 50 км на юго-запад от современного города Питтсбург.
Находки с 1909 года, раскопки Дж. Адовасио в 1973-1978 годах. В 10 из 11 выделенных литологических горизонтах найдены материалы, относящиеся к палеоиндейскому, архаическому периодам, эпохе Вудленд (смотрите в статье Индейцы). Особенно важен горизонт IIa с радиоуглеродными датами в диапазоне 19,6-13,2 тысяч лет назад, что значительно старше времени культуры кловис, относимой к древнейшим в Северной Америке. В этом слое изучены несколько кострищ; среди находок: 123 артефакта, в том числе каменные (около 16% из сырья, источники которого удалены от Мидоукрофта на 100-183 км) ланцетовидный наконечник, обломки бифасов, ножевидные изделия, пластины, отщепы, нуклеусы; фрагменты деревянного и костяного орудий; кости оленя, белки, птиц; средняя фаланга пальца руки человека; орехи. Часть специалистов считают, что этот горизонт содержит разновременные материалы; другие относят Мидоукрофт, наряду со стоянками Кактус-Хилл (Виргиния) и Топпер (Южная Каролина), к эпохе «пре-кловис», отражающей древнейшее заселение Америки.