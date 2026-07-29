МИДЛТОН ТОМАС
МИДЛТОН ТОМАС - английский поэт, драматург.
Родился в семье каменщика. В 5 лет осиротел. В 1598-1600 годах учился в Квинс-колледже в Оксфорде. В 1620-1627 годах занимал должность городского хроникёра Лондона.
В конце 1590-х - начале 1600-х годов выступал преимущественно как сатирик: поэмы «Перефразированная Премудрость Соломона» («The wisdom of Solomon paraphrased», около 1597 года) и «Призрак Лукреции» («The ghost of Lucrece», 1600 год), написанная строфой «Обесчещенной Лукреции» У. Шекспира; цикл из 6 коротких «ворчливых сатир» «Микроциникон» («Microсynicon», 1599 год), аллегорическая сатира «Чёрная книга» («The black book», 1604 год). Ранние комедии Мидлтона продолжают традицию Б. Джонсона; со временем откровенная сатира сменяется тонкой иронией: «чёрная» комедия «Как надуть старика» («A trick to catch the old-one», поставлена в 1604 году, издана в 1608 году) и др. Вместе с Т. Деккером принимал участие в так называемой войне театров против Джонсона, инициированной Д. Марстоном.
Успех Мидлтону-драматургу принесла пьеса «Игра в шахматы» («A game at chess», 1625 год), написанная по случаю неудавшегося сватовства принца Карла (будущего короля Англии и Шотландии Карла I) к испанской инфанте; из-за содержавшихся в пьесе политических намёков на неё вскоре был наложен запрет. К числу наиболее значительных пьес Мидлтона относятся: так называемая городская комедия «Невинная девушка в Чипсайде» («A chaste maid in Cheapside», сочинение 1613 года, издана в 1630 году), рисующая панораму нравов Лондона начала XVII века и отразившая влияние драматургии Ф. Бомонта и Дж. Флетчера; трагедии «Женщины, берегитесь женщин» («Women beware women», поставлена в 1621 году, издана в 1657 году) с элементами сатирической комедии, «Оборотень» («The changeling», 1622 год; в соавторстве с актёром У. Роули) - своеобразное исследование природы страсти, перекликающееся с испанскими «драмами чести». Драматургию Мидлтона отличают запутанность сюжетов, краткость драматической экспозиции и стремительность действия. Человек в его пьесах предстаёт либо грубым и похотливым животным, либо хитроумным интриганом. Мидлтон признан наиболее вероятным автором «Трагедии мстителя» («The revenger’s tragedy», сочинение 1607 года, издана в 1616 году), одной из лучших пьес своего времени, сочетающей элементы трагедии, комедии, моралите, бурлеска, мелодрамы. Среди других сочинений Мидлтона: комедия «Шаловливая девчонка» («The roaring girl», совместно с Т. Деккером, издана в 1611 году), трагикомедия «Ведьма» («The witch», издана в 1778 году), маски.
Сочинение:
The collected works. Oxf., 2007.