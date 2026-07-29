МИДЛТОН ТОМАС

МИДЛТОН ТОМАС - английский по­эт, дра­ма­тург .

Ро­дил­ся в се­мье ка­мен­щи­ка. В 5 лет оси­ро­тел. В 1598-1600 годах учил­ся в Квинс-кол­лед­же в Окс­фор­де. В 1620-1627 годах за­ни­мал долж­ность городского хро­ни­кё­ра Лон­до­на.

В конце 1590-х - начале 1600-х годов вы­ступал пре­имущественно как са­ти­рик: по­эмы «Пе­ре­фра­зи­ро­ван­ная Пре­муд­рость Со­ло­мо­на» («The wisdom of Solomon paraphra­sed», около 1597 года) и «При­зрак Лук­ре­ции» («The ghost of Lucrece», 1600 год), на­пи­сан­ная стро­фой «Обес­че­щен­ной Лук­ре­ции» У. Шек­спи­ра; цикл из 6 ко­рот­ких «ворч­ли­вых са­тир» «Мик­ро­ци­ни­кон» («Mic­ro­сyni­con», 1599 год), ал­ле­го­рическая са­ти­ра «Чёр­ная кни­га» («The black book», 1604 год). Ран­ние ко­ме­дии Мидлтона про­дол­жа­ют тра­ди­цию Б. Джон­со­на; со вре­ме­нем от­кро­вен­ная са­ти­ра сме­ня­ет­ся тон­кой иро­нией: «чёр­ная» ко­ме­дия «Как на­дуть ста­ри­ка» («A trick to catch the old-one», поставлена в 1604 году, издана в 1608 году) и др. Вме­сте с Т. Дек­ке­ром при­ни­мал уча­стие в так называемой вой­не те­ат­ров про­тив Джон­со­на, ини­ци­и­ро­ван­ной Д. Мар­сто­ном.

Ус­пех Мидлтону-дра­ма­тур­гу при­нес­ла пье­са «Иг­ра в шах­ма­ты» («A game at chess», 1625 год), на­пи­сан­ная по слу­чаю не­удав­ше­го­ся сва­тов­ст­ва прин­ца Кар­ла (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Англии и Шот­лан­дии Кар­ла I) к испанской ин­фан­те; из-за со­дер­жав­ших­ся в пье­се по­ли­тических на­мё­ков на неё вско­ре был на­ло­жен за­прет. К чис­лу наи­бо­лее зна­чительных пьес Мидлтона от­но­сят­ся: так называемая городская ко­ме­дия «Не­вин­ная де­вуш­ка в Чип­сай­де» («A chaste maid in Cheap­side», сочинение 1613 года, издана в 1630 году), ри­сую­щая па­но­ра­му нра­вов Лон­до­на начала XVII века и от­ра­зив­шая влия­ние дра­ма­тур­гии Ф. Бо­мон­та и Дж. Флет­че­ра; тра­ге­дии «Жен­щи­ны, бе­ре­ги­тесь жен­щин» («Women be­ware women», поставлена в 1621 году, издана в 1657 году) с эле­мен­та­ми са­ти­рической ко­ме­дии, «Обо­ро­тень» («The changeling», 1622 год; в со­ав­тор­ст­ве с ак­тё­ром У. Ро­ули) - свое­об­раз­ное ис­сле­до­ва­ние при­ро­ды стра­сти, пе­ре­кли­каю­щее­ся с испанскими «дра­ма­ми чес­ти». Дра­ма­тур­гию Мидлтона от­ли­ча­ют за­пу­тан­ность сю­же­тов, крат­кость дра­ма­тической экс­по­зи­ции и стре­ми­тель­ность дей­ст­вия. Че­ло­век в его пье­сах пред­ста­ёт ли­бо гру­бым и по­хот­ли­вым жи­вот­ным, ли­бо хит­ро­ум­ным ин­три­га­ном. Мидлтон при­знан наи­бо­лее ве­ро­ят­ным ав­то­ром «Тра­ге­дии мсти­те­ля» («The revenger’s tragedy», сочинение 1607 года, издана в 1616 году), од­ной из луч­ших пьес сво­его вре­ме­ни, со­че­таю­щей эле­мен­ты тра­ге­дии, ко­ме­дии, мо­ра­ли­те, бур­ле­ска, ме­ло­дра­мы. Сре­ди других со­чи­не­ний Мидлтона: ко­ме­дия «Ша­лов­ли­вая дев­чон­ка» («The roaring girl», совместно с Т. Дек­ке­ром, издана в 1611 году), тра­ги­ко­ме­дия «Ведь­ма» («The witch», издана в 1778 году), мас­ки.

Сочинение:

The collected works. Oxf., 2007.